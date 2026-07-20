Ripostă în PNL. Bolojan, față-n față cu puciștii, a ”decapitat” partidul la București. Șase lideri, destituiți ”statutar”

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PNL s-a reunit, în această seară, în Biroul Permanent Național. La ora publicării acestei știri, se vota destituiri majore în partid, ulterior confirmate oficial, după o ședință ce a durat trei ore!

Update: PNL confirmă schimbarea conducerilor a șase filiale



”Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a decis, în ședința de astăzi, 20 iulie, demiterea președinților şi dizolvarea Birourilor Politice Județene/de Sector pentru șase filiale ale partidului.

Decizia vizează următoarele organizații: PNL Ialomița, PNL Galați, PNL Sector 2, PNL Sector 3, PNL Sector 4 și PNL Sector 5. Facem mențiunea că în cazul PNL Galați s-a decis revocarea preşedintelui interimar, George Scarlat.

Deciziile au fost adoptate în baza prevederilor art. 74 lit. t) teza 1 din Statutul PNL și au drept obiectiv îmbunătățirea activității acestor organizații, precum și o serie de măsuri ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din strategia și programele politice ale PNL.

Hotărârile privind schimbarea conducerilor filialelor au fost adoptate cu votul favorabil a două treimi din membrii Biroului Politic Național, în conformitate cu prevederile statutare.

În cadrul ședinței de astăzi, Biroul Politic Național a validat, de asemenea, propunerea privind componența Consiliului Director al Institutului de Studii Populare (ISP). Din Consiliul Director urmează să facă parte președintele PNL, Ilie Bolojan, trei foști președinți ai partidului – Valeriu Stoica, Emil Boc și Theodor Stolojan –, precum și Robert Sighiartău, Sebastian Burduja și Dragoș Pîslaru” arată un comunicat de presă al PNL.

Ședința BPN a PNL a început la ora 19:00. Două ore mai târziu, a început procedura de vot. Au fost destituiți președinți de filiale din București, din patru sectoare, dar și liderii din Galați și Ialomița. Din București, liderii destituiți prin votul BPN sunt: Monica Anisie de la Sectorul 2, Andrei Baciu - Sectorul 3, Ionuț Stroe- Sectorul 4, Dan Meran - Sectorul 5.

Alina Gorghiu, unul dintre liderii partidului din aripa ”liberal-conservatoare”, recunoaște că sunt minoritari în PNL și, deși consideră voturile nedrepte, nu pot face nimic în acest sens. Amintim că, în PNL, a apărut o aripă împotriva măsurilor lui Ilie Bolojan. Dacă până recent erau numiți ”puciști” sau cei aliniați în spatele lui Adrian Veștea, acum se numesc liberal-conservatori și au și un manifest public.

Mesajul lui Ilie Bolojan înainte de destituiri

”Pot să accept supărări, dar într-un mod corect. Cred că sunt realități pe care nu le putem contesta. Sunt județe în România în care PNL, la ultimele alegeri gestionate pe forțe proprii, alegerile prezidențiale și parlamentare, a obținut rezultate mult sub media partidului. Este o evidență. Dacă dorim să ne îmbunătățim rezultatele, cu bune și cu rele, trebuie să facem o evaluare corectă a județelor unde avem capacitate de creștere. Orice s-ar spune despre Ialomița, suntem în această situație. Vă rog să vă gândiți la disputele de acolo, la pozițiile administrative obținute și la divergențele apărute. Sunt situații în care județul te poate ajuta. Sunt situații în care o anumită conjunctură te poate dezavantaja.

Putem crește acolo unde nu am obținut rezultate și, aducând oameni noi, putem să dezvoltăm aceste județe. Dacă nu facem ceea ce trebuie, capacitatea acestui partid de a obține rezultate mai bune în 2028, prin politici bune, printr-o combinație de identificare a celor mai buni candidați și prin politici locale cât mai bune, nu va avea șanse să se îmbunătățească.

Prin urmare, consider că evaluarea acestor organizații nu este bazată pe aspecte legate de altă natură, ci strict pe analiza lor și pe ceea ce se poate face pentru a obține rezultate mai bune. Nu înseamnă că, dacă astăzi un coleg nu mai este președinte de organizație, nu mai poate avea un aport. Dar dacă nu facem evaluări și nu luăm anumite măsuri, probabilitatea de a ne consuma energiile în plan intern este foarte mare” a spus liderul PNL, Ilie Bolojan, în ședință, înainte de vot, susținând că face propunerile tocmai pentru a putea îmbunătăți rezultatele partidului.

Ce spune Alina Gorghiu, din ședința BPN a PNL

Alina Gorghiu a declarat, într-o intervenție la RomâniaTV, că ”ședința este în desfășurare, sunt șase organizații propuse spre schimbare, din punctul meu de vedere, nestatutar ce se întâmplă”. ”Ar trebui să fim transparenți: Sunt vizate filialele ale căror conduceri au avut alte opinii decât conducerea partidului, iar lucrul acesta se va simți în toate măsurile organizatorice care vor fi luate în PNL, în perioada următoare” a mai spus Alina Gorghiu. Deputata PNL a mai afirmat că ar trebui să fie discuții despre ce poate face PNL-ul mai bun, ”nu despre reglări de conturi”.

Cu privire la aripa liberal-conservatoare, Alina Gorghiu spune: ”nu suntem chiar excluși, suntem marginalizați”. Aceasta a mai punctat că nu sunt de acord cu schimbările votate în BPN, dar reprezintă ”un număr de voturi insuficient pentru a bloca în interiorul partidului aceste schimbări nedrepte și nestatutare”.