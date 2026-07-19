Șah în politică la Budapesta. Judit Polgar ar putea fi președintele Ungariei

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Premierul Ungariei, Peter Magyar, urmează să propună, luni, funcția de președinte al țării lui Judit Polgar.

Șah în politica de la Budapesta

Premierul ungar Peter Magyar a anunţat că se va întâlni luni cu şahista Judit Polgar, căreia îi va propune să preia funcţia de preşedinte al Ungariei, informează duminică MTI.

Şeful guvernului de la Budapesta a declarat că ar fi onorat dacă marea maestră ar accepta postul. "Numele ei a fost sinonim cu talentul şi perseverenţa timp de decenii", a adăugat el.

Polgar a deţinut primul loc în clasamentul mondial al şahistelor timp de 26 de ani, a reamintit Magyar. A fost de cinci ori campioană olimpică, mare maestru internaţional şi a fost decorată cu ordinul ungar Sf. Ştefan. În urmă cu numai câteva săptămâni a fost aleasă membră a Christ's College de la Universitatea din Cambridge.

Respectul pentru ea "nu vine din afilieri sau relaţii, ci de la talentul ei excepţional, de la strădanii, de la rezistenţa fără egal şi integritate", a mai spus politicianul.

Preşedintele Tamas Sulyok și-a încheiat mandatul

Președintele Ungariei, Tamas Sulyok, a promulgat amendamentul constituțional adoptat anterior de Parlamentul de la Budapesta, care prevede încetarea mandatului său, explicând că nu dispune de instrumente legale pentru a contesta modificarea. Mișcarea politică este văzută ca o consecință a schimbării de putere de la Budapesta, noul guvern condus de Peter Magyar dorind să înlocuiască un președinte ales cu sprijinul fostei majorități Fidesz-KDNP și asociat cu administrația lui Viktor Orban. Citește aici mai mult