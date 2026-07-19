Pană masivă de curent pe litoral. Hoteluri, restaurante, beach baruri, afectate

Litoralul românesc

După mai multe zile în care hotelurile, care nu au avut sursă alternativă de alimentare, au rămas, spre seară, fără curent electric, astăzi aflăm că vorbim despre o pană de curent semnificativă pe litoralul românesc.

O avarie majoră afectează rețeaua de distribuție a energiei electrice pe litoralul românesc. Mai multe stațiuni sunt afectate. Aproape 100 de agenți economici din HoReCa sunt afectați.

Problemele au apărut pe fondul consumului crescut de energie, determinat în special de utilizarea intensă a aparatelor de aer condiționat și a sistemelor de răcire, scrie presa locală.

Aproape 100 de hoteluri, terase, restaurante și beach baruri din stațiunile din sudul litoralului au fost afectate de întreruperile de curent.

Primarul interimar al municipiului Mangalia, Paul Foleanu, a precizat că ieri au fost probleme în Saturn, Venus, Cap Aurora și parțial Neptun. Alimentarea cu energie a fost reluată în jurul orei 01:00, însă în această dimineață defecțiunile au reapărut.

”Suntem în vârf de sezon estival, când se înregistrează cel mai mare număr de turiști. În această perioadă, consumurile sunt mai mari decât de obicei, deoarece sunt folosite intens aparatele de aer condiționat, frigiderele și alte echipamente de răcire”, a declarat edilul.

În zonele în care este întreruptă alimentarea cu energie electrică nu se poate plăti cu cardul, fiind afectată și posibilitatea de a retrage numerar de la bancomate, conform sursei citate.

Turiștii de pe litoral spun: