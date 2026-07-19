Atac uriaș al Rusiei cu rachete balistice asupra Kievului. Zelenski: "Avem nevoie de interceptoare"

sursa foto: Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei

Rusia a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică unul dintre cele mai ample atacuri cu rachete balistice asupra Kievului de la începutul războiului, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit liderului de la Kiev, forțele ruse au folosit peste 40 de rachete de diferite tipuri și 120 de drone de atac, majoritatea îndreptate spre capitala Ucrainei.

Conform bilanțului prezentat de Zelenski, o persoană și-a pierdut viața în Kiev și în regiunea din jurul capitalei, iar alte 16 au fost rănite. Echipele de intervenție continuă operațiunile de salvare în trei zone afectate, la acțiune participând aproape 600 de pompieri, paramedici și alți membri ai serviciilor de urgență. Intervenții sunt în desfășurare și în regiunea Odesa.

„Condoleanțele mele tuturor familiilor și celor apropiați victimelor. Toți răniții primesc îngrijirile medicale necesare”, a transmis președintele ucrainean.

Aproape 1.500 de drone și aproape 100 de rachete într-o singură săptămână

Zelenski a precizat că intensitatea atacurilor rusești a crescut semnificativ în ultimele zile. Potrivit acestuia, numai în ultima săptămână Rusia a lansat împotriva Ucrainei aproximativ 1.450 de drone de atac, peste 1.640 de bombe aeriene ghidate și 99 de rachete de diferite tipuri.

Atacurile au provocat victime și pagube în mai multe regiuni ale țării. Au fost raportate persoane rănite în regiunile Odesa și Zaporojie, iar infrastructura a fost afectată în regiunile Sumî și Cernihiv. De asemenea, au fost lovite regiunile Vinnița, Dnipropetrovsk, Donețk, Jîtomîr, Kirovohrad, Nikolaev, Poltava, Harkov, Herson și Cerkasî.

Apel pentru mai multe sisteme de apărare antirachetă

În mesajul său, liderul ucrainean a insistat asupra necesității consolidării apărării antiaeriene, în special împotriva rachetelor balistice.

„Protecția împotriva rachetelor balistice reprezintă prioritatea noastră absolută. Avem nevoie de interceptoare în fiecare zi și le sunt recunoscător tuturor celor care își respectă angajamentele și livrează capabilități antirachetă. Aceste pachete salvează literalmente vieți în timpul fiecărui atac masiv al Rusiei”, a declarat Zelenski.

Președintele Ucrainei a cerut, totodată, menținerea presiunii internaționale asupra Moscovei