Un „cadou” pentru Moscova. Comentatorii militari ruși pro-război sărbătoresc înlăturarea lui Fedorov de la șefia Apărării de la Kiev

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov. Sursa foto: Agerpres

Comentatorii militari ruși pro-război jubilează după înlăturarea lui Mihailo Fedorov de la șefia Ministerului ucrainean al Apărării.

Comentatorii militari ruși pro-război au sărbătorit deschis demiterea ministrului ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, scrie Kyiv Post. Mulți dintre ei au firmat că demiterea lui Fedorov o greșeală strategică ce ar putea slăbi avantajul tehnologic al Kievului pe câmpul de luptă.

Potrivit sursei citate, unul dintre comentatorii ruși a susținut că accentul pus de Fedorov pe sistemele fără pilot a amenințat Moscova prin reducerea importanței principalului avantaj convențional al Rusiei - numărul mai mare de militari.

O altă voce pro-război a descris demiterea ca pe un „cadou” pentru Rusia, recunoscând că Fedorov a introdus rapid tehnologii care le-au dat bătăi de cap militarilor ruși.

„Dacă îl vor înlătura pe Fedorov din Ministerul Apărării, consider că este un plus pentru noi”, a declarat unul dintre aceștia, exprimându-și speranța că sistemul de achiziții publice din Ucraina va reveni la corupția și disfuncționalitățile birocratice care îl slăbiseră anterior.

Zelenski îl numește pe Khmara ministru interimar al Apărării

Precizăm că președintele Volodimir Zelenski l-a numit joi pe generalul-maior Evgheni Khmara ministru interimar al Apărării al Ucrainei, în urma demiterii lui Fedorov și a unei confruntări publice fără precedent la vârful puterii de la Kiev. Sute de ucraineni au ieșit joi în stradă la Kiev și în alte orașe ale țării pentru a protesta față de demiterea lui Mihailo Fedorov.

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Khmara preia această funcție după ce a ocupat funcția de șef interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) din ianuarie. Anterior, el a comandat Centrul de Operațiuni Speciale Alpha al agenției și are o vastă experiență în lupta tehnologică și operațiunile la distanță.

Totodată, Zelenski și noul prim-ministru al Ucrainei, Serhii Koretski, au început să discute procedurile legale necesare pentru oficializarea numirii lui Evgheni Khmara la șefia Ministerului Apărării, precum și cea a unui ministru de Externe interimar.

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