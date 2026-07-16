Albaiulienii, de o lună fără transport public. Șoferii STP Alba Iulia ies din nou la protest. "Avem familii de hrănit"! - VIDEO

În 2 iulie, Tribunalul Alba a obligat STP Alba Iulia să reia serviciul public de transport local, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Foto: captură video alba24

Șoferii STP Alba Iulia au ieșit din nou la protest, la o lună de la sistarea transportul public local în municipiu.

Zeci de angajaţi ai Societăţii de Transport Local (STP) Alba Iulia protestează joi lângă sediul Primăriei, la o lună de la sistarea transportului public în municipiu. Șoferii cer plata restanţelor de către administraţia locală către operatorul privat.

"Plătiţi restanţele către STP", "Avem familii de hrănit", "3 luni fără salarii", "Ratele nu se plătesc cu scuze", "Salariul nu este un privilegiu" şi "Alba Iulia merită transport public" sunt câteva dintre mesajele scrise pe pancartele purtate de şoferii şi ceilalţi angajaţi ai STP, care au oprit lucrul în 17 iunie, nemulţumiţi că nu şi-au mai primit de trei luni salariile, transmite Agerpres.

"Vrem doar salariile, ca să ne plătim ratele, ca să ne hrănim copiii. (...) Banii care sunt blocaţi în Primărie ne-ar ajuta să ne revenim, măcar să terminăm contractul până în 7 ianuarie 2027 (dată la care expiră contractul de delegare a gestiunii transportului public - n.r.)", a spus unul dintre protestatari.

Șoferii spun că se descurcă foarte greu, bazându-se pe salariile soţiilor sau fiind sprijiniţi de către părinţi din pensii.

Primăria Alba Iulia ar avea o datorie totală de peste 14 milioane de lei

Protestul angajaților STP Alba Iulia este autorizat, acesta urmând să se desfăşoare şi vineri, între orele 9:00-13:00, precum şi între 20 şi 24 iulie, în acelaşi interval orar.

Potrivit STP, Primăria Alba Iulia ar avea către societate o datorie totală de peste 14 milioane de lei, din care aproape 9 milioane de lei reprezintă prestaţii aferente anului 2025, neachitate şi aflate în două procese pe rolul Tribunalului Alba, şi peste 5 milioane de lei prestaţii aferente anului 2026.

Reamintim că STP susţinea, într-un comunicat dat publicităţii în urmă cu o lună, că toate sumele restante reprezintă compensaţia cuvenită pentru servicii efectiv prestate şi recepţionate şi că neîncasarea acestor sume pe parcursul a doi ani consecutivi a condus la blocajul financiar actual al operatorului, societatea fiind astfel în imposibilitatea de a plăti la termen salariile.

Ce spune Primăria Alba Iulia

Pe de altă parte, Primăria Alba Iulia a arătat că "este la zi cu plata facturilor care se încadrează în cuantumurile aprobate prin bugetul local pentru serviciul de transport public".

La mijlocul lunii iunie, Judecătoria Alba Iulia a admis cererea de încuviinţare a executării silite formulate la cererea creditorului STP Alba Iulia, pentru mai multe facturi pentru serviciul public de transport local de persoane.

Executarea silită a Municipiului Alba Iulia s-a încuviinţat în temeiul titlului executoriu reprezentat de mai multe facturi din 2025-2026, prin toate modalităţile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, respectiv pentru suma de 13.213.535,13 lei.

A doua zi, joi, s-a dispus poprire pe conturile Primăriei.

În 2 iulie, Tribunalul Alba a obligat STP Alba Iulia să reia serviciul public de transport local, dar acest lucru nu s-a întâmplat

Ulterior, Primăria Alba Iulia a obţinut suspendarea provizorie a executării silite iniţiate de STP Alba Iulia împotriva municipiului, până la soluţionarea cererii de suspendare formulate în cadrul contestaţiei la executare.

În 2 iulie, prin ordonanţă preşedinţială, Tribunalul Alba a obligat STP Alba Iulia să reia serviciul public de transport local de persoane pe traseele stabilite pe raza municipiului Alba Iulia, conform programului de transport aprobat şi contractului existent de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane. Acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece şoferii STP refuză să iasă pe traseele din Alba Iulia, până la plata restanţelor salariale.