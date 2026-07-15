RomBel, 24 de ani de implicare în comunitatea românească din Belgia: De la un grup pe Yahoo, la una dintre cele mai active asociații / video

Foto: Inquam Photos / George Calin

Înființată în 2002 ca un simplu grup de discuții pe Yahoo, RomBel s-a transformat într-una dintre cele mai active asociații ale românilor din Belgia.

Carmen Solomie, președinte RomBel, a fost invitată la emisiunea realizată în cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități”, unde a vorbit despre înființarea și dezvoltarea asociației RomBel, de la un simplu grup de discuții creat în 2002 până la o organizație activă în sprijinul comunității românești din Belgia. Potrivit acesteia, succesul asociației s-a bazat pe voluntariat, implicare și dorința de a-i ajuta pe ceilalți.

„Cât de greu sau cât de ușor a fost să reușiți să înființați această asociație, Rombel?”, a întrebat jurnalistul Bogdan Bolojan.

„A fost, cred că, etapă cu etapă, un proces firesc până la urmă. Rombel există din anul 2002, dar a fost un nucleu la început, un grup de discuții pe Yahoo, și aceasta s-a datorat faptului că oamenii aveau nevoie de informații. Deci, în momentul în care o persoană venea în Belgia, avea nevoie de informații corecte și concrete și atunci au început să se întrebe românii între ei cum ar putea să se ajute.

De la acest grup de Yahoo mai apoi s-a evoluat la un forum de discuții, la întâlniri fizice care au însemnat atât dialoguri profesionale, cât și întâlniri informale și aniversări, diverse petreceri, iar în anul 2014, comunitatea fiind din ce în ce mai mare, a fost pasul firesc spre a înființa o asociație non-profit și de atunci existăm ca personalitate juridică.

În total, așadar, 24 de ani, practic am sărbătorit în acest an, 4 iunie este data noastră de aniversare, și am și organizat în acest an o petrecere împreună cu colegii, dar și cu rombeliștii, pentru că așa ne numim noi în comunitate, și bineînțeles lucrurile continuă.

Dacă la început a fost vorba doar despre un schimb de informație, acum este vorba despre proiecte pe care le facem în comunitate și despre o mai mare vizibilitate, nu doar în sânul comunității românești, unde noi ne-am canalizat destul de mult timp până acum, ci și în țara de adopție, în Belgia, dar și la nivelul proiectelor europene.

Așadar, cred că a fost așa, treaptă cu treaptă, ceva firesc, odată cu creșterea numărului românilor veniți aici și cu maturizarea inclusiv a noastră”, a spus Carmen Solomie.

VEZI ȘI: Cum vede Vaticanul comunitatea românească din diaspora? E.S. George Bologan amintește metafora folosită de Papa Ioan Paul al II-lea

Ce îți trebuie pentru a înființa o organizație non-profit în Belgia

Carmen Solomie a explicat că înființarea unei organizații non-profit în Belgia nu este un proces dificil, însă presupune sprijin din partea unor profesioniști și respectarea unor cerințe administrative. Potrivit acesteia, voluntariatul și implicarea oamenilor sunt cheia dezvoltării unei asociații.

„Strict tehnic, înființarea unei organizații non-profit durează mult în Belgia? Pentru că aud în România oameni care vor să-și înființeze ONG-uri și spun că e ceva foarte rău, adică se blochează în birocrație, durează foarte mult, foarte multe acte... Cum e în Belgia?”, a întrebat Bogdan Bolojan.

„Nu este la fel de dificil. Trebuie, bineînțeles, să avem un sprijin fie din partea unui notar, a unui avocat sau orice asociație trebuie să aibă un contabil, și în general sistemul belgian este cu o rezolvare mai rapidă, cred eu.

Cred că trebuie să ai voință în a face lucrurile să meargă și ce aș zice eu că mai trebuie să ai încă, să ai dorința de a face voluntariat. Acesta este motorul care ne-a ghidat pe noi în toți acești ani: voluntariatul.

Deviza noastră este preluată dintr-un film pe care poate mulți dintre noi l-am văzut, „Pay It Forward”, în urmă cu mulți ani, care înseamnă nu doar să dai înapoi binele pe care l-ai primit, dar să-l duci mai departe, adică să se multiplice astfel numărul persoanelor care pot să facă binele, pentru că în general oamenii spun: „Ok, și ce pot să fac eu, o singură persoană? Nu pot să schimb sistemul, nu fac nimic pentru că oricum nu are mare impact ceea ce fac eu”.

Noi credem că are impact ceea ce face fiecare persoană. Dacă fiecare persoană face binele acolo, în pătrățelul propriu, binele acesta se multiplică și chiar dacă o persoană nu poate să schimbe imaginea pe care o are o comunitate întreagă, persoana poate să contribuie la o imagine pozitivă”, a spus Carmen Solomie la DC News.

Proiectul „Românii care schimbă comunități” este derulat de DCNews Media Group în perioada aprilie-octombrie 2026, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Campania își propune să aducă în prim-plan români din diaspora care, prin implicarea lor civică și profesională, contribuie la dezvoltarea comunităților în care trăiesc și consolidează legăturile dintre diaspora și România.

Video: