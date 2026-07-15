Ministerul Sănătății schimbă examenul de medic specialist. Ce reguli noi intră în vigoare

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Ministerul Sănătății a lansat în consultare publică un proiect de ordin prin care modifică organizarea examenului pentru obținerea titlului de medic specialist. Documentul stabilește că, începând cu sesiunea din semestrul al doilea al anului 2026, candidații vor susține o probă scrisă bazată pe subiecte unice la nivel național, pentru fiecare specialitate.

„Performanţa în sănătate începe cu o evaluare corectă şi transparentă. Introducem aceleaşi reguli, aceleaşi standarde şi aceeaşi exigenţă pentru toţi candidaţii, indiferent de centrul universitar în care susţin examenul. Competenţa trebuie să fie singurul criteriu care contează”, a declarat ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, în cadrul întâlnirii cu reprezentanţii celor şase universităţi de medicină şi farmacie şi conducerea Colegiului Medicilor din România.

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Conform unui comunicat transmis miercuri de Ministerul Sănătății, metodologia propusă introduce o Comisie națională unică responsabilă de elaborarea subiectelor pentru proba scrisă. Din această comisie vor face parte coordonatorii de rezidențiat din specialitatea respectivă, proveniți din toate centrele universitare unde se desfășoară programe de pregătire.

Subiectele vor fi redactate chiar în ziua examenului, printr-un sistem securizat. Evaluarea lucrărilor va fi realizată de comisiile locale de examen, pe baza unui barem unic, stabilit la nivel național.

Proiectul stabilește și calendarul propus pentru următoarea sesiune de examen:

24 august - 7 septembrie: înscrierea candidaților la direcțiile de sănătate publică.

7 octombrie - 3 noiembrie: desfășurarea examenului.

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Ministerul Sănătății anunță că intenționează să publice ordinul în Monitorul Oficial în jurul datei de 4 august, astfel încât candidații să cunoască din timp calendarul complet al examenului, notează Agerpres.