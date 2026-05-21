Data publicării: 21 Mai 2026

Se schimba modul în care sunt finanţate spitalele din România. Ministrul Cseke Attila a anunţat trei acte normative
Autor: Florin Răvdan

salon spital Sursa foto: Freepik, @DC Studio
Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a anunţat trei acte normative care ar urma să schimbe complet modul în care sunt finanţate spitalele din România.

"Trecem de la un model rigid, centrat pe numărul de paturi, la un model eficient, în care finanțarea urmează serviciul medical și pacientul tratat. Nu vom mai penaliza spitalele performante pentru că tratează mai mulți pacienți. Performanța trebuie susținută, nu sancționată”, a subliniat Cseke Attila. 

Ce transmit cele trei acte normative 

"Setul de măsuri este construit pe trei acte normative, respectiv trei ordine de ministru, care vor produce schimbări majore în funcționarea sistemului spitalicesc:

* schimbarea modului de finanțare a spitalelor;

* flexibilizarea organizării structurilor spitalicești;

* repartizarea paturilor la nivel județean în funcție de nevoile reale ale populației și de activitatea medicală efectivă", a transmis Ministerul Sănătăţii într-un comunicat de presă.

Ce se schimbă pentru pacienţi, dar şi pentru medici

Prin acelaşi comunicat, Ministerul Sănătăţii a anunţat principalele schimbări pentru cadrele medicale, dar şi pentru beneficiarii actului medical, pacienţii. 

"Pentru pacienți, reforma va însemna:

* acces mai bun la servicii medicale;

* spitale stimulate să trateze mai mult și mai eficient;

* o organizare mai apropiată de nevoile reale ale comunităților.

Pentru medici și personalul medical, măsurile vor aduce:

* recunoașterea muncii și a performanței;

* susținerea spitalelor care tratează cazuri complexe;

* mai multă flexibilitate în organizarea secțiilor și compartimentelor", arată Ministerul Sănătăţii.

Se schimbă numărul de paturi pentru înfiinţarea unei secţii spitaliceşti

"În paralel, Ministerul Sănătății va adopta încă două ordine de ministru pentru flexibilizarea organizării spitalelor. Astfel, secțiile spitalicești vor putea fi înființate de la minimum 23 de paturi, față de 25 în prezent, măsură care va permite adaptarea mai eficientă a unităților sanitare la realitățile din teritoriu și la nevoile comunităților locale.

De asemenea, noul mecanism de repartizare a paturilor la nivel județean va permite o distribuție mai echilibrată și mai eficientă a resurselor medicale, în funcție de specificul fiecărei zone și de presiunea reală asupra serviciilor de sănătate.

Conform datelor CNAS, după aplicarea nii metodologii de clacul:

* 98,19% dintre spitale beneficiază de o estimare pozitivă pentru anul 2026 comparativ cu realizările din 2025;

* spitalele de categoria IM înregistrează cele mai mari creșteri, cu o medie de +15,06%;

* spitalele din categoriile II și III au creșteri medii de aproximativ 10,7%;

* spitalele din categoriile IV și V înregistrează creșteri moderate.

Ministrul interimar al Sănătății subliniază că aceste măsuri nu afectează calitatea serviciilor medicale și nu reduc accesul pacienților la îngrijire, ci creează premisele unui sistem medical mai eficient, mai flexibil și mai apropiat de nevoile reale ale populației", se mai arată în comunicatul citat.

