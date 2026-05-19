DCNews Stiri Crucea Roșie activează cel mai înalt nivel de intervenție în faţa epidemiei de Ebola
Data publicării: 19 Mai 2026

Crucea Roșie activează cel mai înalt nivel de intervenție în faţa epidemiei de Ebola
Autor: Tiberiu Vasile

virus laborator oms Specialistă în laborator. Sursa foto: Magnific
Crucea Roșie Internațională a activat cel mai înalt nivel de intervenție în fața epidemiei de Ebola din Republica Democratică Congo.

Federaţia Internaţională a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie (IFRC) a anunţat marţi că a activat cel mai înalt nivel al său de intervenţie în faţa epidemiei de Ebola, care ar fi provocat deja 131 de decese în Republica Democratică Congo (RDC), informează AFP.

"IFRC a declanşat cel mai înalt nivel de intervenţie de urgenţă. Ne intensificăm activităţile, în special prin activarea mecanismelor noastre regionale şi globale de desfăşurare de urgenţă", a declarat în faţa reprezentanţilor presei, la Geneva, Anne Archer, directoarea departamentului de îngrijiri clinice şi sănătate publică în situaţii de urgenţă din cadrul IFRC.

O urgenţă sanitară internaţională 

Această organizaţie va trimite în zilele următoare mai multe echipe specializate în sectorul sănătăţii publice, precum şi experţi medicali în zonele afectate. "Kituri pentru înmormântări sigure şi demne" sunt transportate în prezent către zonele afectate din Kinshasa şi Dubai", a precizat Anne Archer.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a decretat că această epidemie de febră hemoragică extrem de contagioasă constituie o urgenţă sanitară internaţională şi a convocat pentru marţi un comitet de urgenţă pentru a discuta această criză care a provocat deja, potrivit estimărilor, 131 de decese şi 513 cazuri suspecte.

RDC a cunoscut 17 epidemii de Ebola şi are o vastă experienţă în gestionarea acestei boli, însă nu există nici vaccin, nici tratament specific pentru tulpina virusului care este responsabilă de actuala epidemie, denumită Bundibugyo.

Epidemiile de Ebola "se pot agrava rapid"

IFRC subliniază că epidemiile de Ebola "se pot agrava rapid dacă cazurile nu sunt depistate în timp util, dacă comunităţile nu dispun de informaţii fiabile sau dacă sistemele de sănătate sunt copleşite".

"Din păcate, constatăm astăzi convergenţa tuturor acestor factori în cadrul acestei epidemii. Evoluţia situaţiei subliniază necesitatea unei coordonări puternice la nivel local şi regional, a unei pregătiri mai bune şi a unui sprijin internaţional durabil", a adăugat Anne Archer.

"Depistarea timpurie, implicarea comunităţilor, precum şi acţiunea actorilor locali din domeniul sănătăţii publice sunt esenţiale pentru a stăvili această epidemie", a subliniat ea.

"Mesajul nostru de astăzi este clar: această epidemie poate fi ţinută sub control dacă comunităţile se află în centrul intervenţiei, iar măsurile luate trebuie să fie locale, adaptabile, coordonate şi durabile", a insistat Anne Archer, conform Agerpres. 

