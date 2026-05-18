DCNews Stiri Sindicaliştii din finanţe ies la protest. Ce îi nemulțumește
Data publicării: 18 Mai 2026

Sindicaliştii din finanţe ies la protest. Ce îi nemulțumește
Autor: Doinița Manic

imagine cu megafon, protest Sindicaliștii din finanțe lansează o campanie naţională de acţiuni de protest. FOTO: Freepik @Muhammad Shoaib
Sindicaliştii din finanţe lansează, începând de luni, 18 mai, o campanie naţională de acţiuni de protest.

Sindicatul Naţional Finanţe Publice (SindFISC) lansează luni campania naţională de acţiuni de protest "Valoarea noastră - în lege!", demers sindical prin care atrage atenţia asupra necesităţii recunoaşterii rolului, responsabilităţilor şi importanţei profesiei lor, transmite Agerpres.

Ce nemulțumiri au sindicaliştii din finanţe 

În contextul elaborării noii legi a salarizării unitare, sindicatul solicită o poziţionare corectă şi echitabilă în ierarhia profesiilor din sistemul public, în concordanţă cu standardele profesionale, responsabilităţile şi constrângerile specifice activităţii desfăşurate.

Sindicaliştii vor susține în cursul zilei o conferință de presă și vor prezenta atât problemele sistemice cu care se confruntă personalul din Ministerul Finanţelor şi structurile din subordine, cât şi impactul direct pe care lipsa unui cadru legislativ adecvat îl are asupra funcţionării administraţiei financiar-fiscale, vamale, a reglementării jocurilor de noroc, precum şi asupra capacităţii statului de colectare a veniturilor bugetare.

