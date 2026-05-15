Armistițiul dintre Israel și Liban, extins pentru încă 45 de zile
Data publicării: 15 Mai 2026

Armistițiul dintre Israel și Liban, extins pentru încă 45 de zile
Autor: Tiberiu Vasile

Armistiul dintre Israel și Liban, extins pentru încă 45 de zile Negocieri Israel-Liban la Washington. Oliver Contreras / AFP. ScreenShot X Times of Israel and The Cradle
Israelul și Libanul au decis prelungirea armistițiului cu încă 45 de zile, într-un nou efort de evitare a escaladării tensiunilor din regiune.

Israelul şi Libanul au convenit vineri prelungirea cu 45 de zile a armistiţiului anunţat în 16 aprilie de preşedintele american Donald Trump, a comunicat Departamentul de Stat de la Washington prin purtătorul de cuvânt Tommy Piggott, citat de Reuters.

Israelienii şi libanezii au negociat joi şi vineri în capitala SUA, iar potrivit lui Piggot dialogul a fost "foarte productiv" şi va fi continuat în 2 şi 3 iunie.

A treia rundă de negocieri bilaterale

A fost a treia rundă de negocieri bilaterale după ce forţele israeliene şi-au intensificat atacurile aeriene în Liban, ca reacţie la lansarea unor rachete de către gruparea şiită libaneză Hezbollah în 2 martie, la trei zile după ce Israelul şi SUA au atacat Iranul.

Israelul luptă împotriva Hezbollah în Liban în paralel cu conflictul dintre Statele Unite şi Iran, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Întâlnirea care poate pune capăt „aventurii“ Hezbollah în Liban
 

