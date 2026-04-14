Negocieri Israel-Liban la Washington. „Discuții excelente” și o posibilă frontieră clară

Negocierile Israel–Liban de la Washington dau semnale pozitive, cu accent pe stabilitate, cooperare și stabilirea unei frontiere clare între cele două state, potrivit mbasadorul Israelului în Statele Unite, Yechiel Leite
Ambasadorul Israelului în Statele Unite, Yechiel Leiter, a caracterizat negocierile dintre Israel și Liban, desfășurate la Washington, într-o notă pozitivă, evidențiind existența unei viziuni comune orientate spre stabilitate, dezvoltare și o delimitare clară a frontierei.
După participarea la runda de discuții, Yechiel Leiter a transmis un mesaj încurajator, spunând că dialogul s-a desfășurat într-un climat favorabil și constructiv.
Acesta a precizat că reprezentanții ambelor părți au împărtășit aceeași preocupare pentru definirea unui cadru durabil și eficient al relației bilaterale, capabil să reducă tensiunile și să creeze premisele unei cooperări.
Ambasadorul a pus accent pe o perspectivă de durată, în care Libanul să se dezvolte economic, iar linia de demarcație dintre cele două state să fie stabilită fără ambiguități și respectată de ambele părți.
Pentru a ilustra această posibilă schimbare, Leiter a evocat imaginea unei frontiere care, în viitor, ar putea fi traversată nu de militari, ci de oameni de afaceri sau turiști, sugerând astfel o transformare profundă a relației dintre cele două țări.
Mesajul său indică faptul că negocierile nu se limitează la aspecte tehnice, ci urmăresc și o schimbare de paradigmă în modul în care Israelul și Libanul ar putea interacționa pe termen lung, potrivit Anima News.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci
de Anca Murgoci