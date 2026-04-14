Negocieri Israel-Liban la Washington. „Discuții excelente” și o posibilă frontieră clară

Ambasadorul Israelului în Statele Unite, Yechiel Leiter, a caracterizat negocierile dintre Israel și Liban, desfășurate la Washington, într-o notă pozitivă, evidențiind existența unei viziuni comune orientate spre stabilitate, dezvoltare și o delimitare clară a frontierei.

După participarea la runda de discuții, Yechiel Leiter a transmis un mesaj încurajator, spunând că dialogul s-a desfășurat într-un climat favorabil și constructiv.

Acesta a precizat că reprezentanții ambelor părți au împărtășit aceeași preocupare pentru definirea unui cadru durabil și eficient al relației bilaterale, capabil să reducă tensiunile și să creeze premisele unei cooperări.

O schimbare de paradigmă între Israel și Liban

Ambasadorul a pus accent pe o perspectivă de durată, în care Libanul să se dezvolte economic, iar linia de demarcație dintre cele două state să fie stabilită fără ambiguități și respectată de ambele părți.

Pentru a ilustra această posibilă schimbare, Leiter a evocat imaginea unei frontiere care, în viitor, ar putea fi traversată nu de militari, ci de oameni de afaceri sau turiști, sugerând astfel o transformare profundă a relației dintre cele două țări.

Mesajul său indică faptul că negocierile nu se limitează la aspecte tehnice, ci urmăresc și o schimbare de paradigmă în modul în care Israelul și Libanul ar putea interacționa pe termen lung, potrivit Anima News.

