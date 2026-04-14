€ 5.0920
|
$ 4.3196
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3196
 
DCNews Stiri Negocieri Israel-Liban la Washington. „Discuții excelente" și o posibilă frontieră clară
Data publicării: 22:24 14 Apr 2026

Negocieri Israel-Liban la Washington. „Discuții excelente” și o posibilă frontieră clară
Autor: Tiberiu Vasile

Negocieri Israel-Liban la Washington. Oliver Contreras / AFP. ScreenShot X Times of Israel and The Cradle

Negocierile Israel–Liban de la Washington dau semnale pozitive, cu accent pe stabilitate, cooperare și stabilirea unei frontiere clare între cele două state, potrivit mbasadorul Israelului în Statele Unite, Yechiel Leite

Ambasadorul Israelului în Statele Unite, Yechiel Leiter, a caracterizat negocierile dintre Israel și Liban, desfășurate la Washington, într-o notă pozitivă, evidențiind existența unei viziuni comune orientate spre stabilitate, dezvoltare și o delimitare clară a frontierei.

După participarea la runda de discuții, Yechiel Leiter a transmis un mesaj încurajator, spunând că dialogul s-a desfășurat într-un climat favorabil și constructiv.

Acesta a precizat că reprezentanții ambelor părți au împărtășit aceeași preocupare pentru definirea unui cadru durabil și eficient al relației bilaterale, capabil să reducă tensiunile și să creeze premisele unei cooperări.

O schimbare de paradigmă între Israel și Liban

Ambasadorul a pus accent pe o perspectivă de durată, în care Libanul să se dezvolte economic, iar linia de demarcație dintre cele două state să fie stabilită fără ambiguități și respectată de ambele părți.

Pentru a ilustra această posibilă schimbare, Leiter a evocat imaginea unei frontiere care, în viitor, ar putea fi traversată nu de militari, ci de oameni de afaceri sau turiști, sugerând astfel o transformare profundă a relației dintre cele două țări.

Mesajul său indică faptul că negocierile nu se limitează la aspecte tehnice, ci urmăresc și o schimbare de paradigmă în modul în care Israelul și Libanul ar putea interacționa pe termen lung, potrivit Anima News. 

CITEȘTE ȘI: Întâlnirea care poate pune capăt „aventurii“ Hezbollah în Liban
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
iran
israel
razboi
liban
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Avertisment de la FMI: Risc de recesiune globală și inflație de 6% dacă războiul din Iran continuă
Publicat acum 35 minute
Semnalul de alarmă care trebuie să ajungă în Palatul Victoria. Titi Aur: Suntem într-un cerc vicios. Nu e suficient să avem șoferi buni
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Negocieri Israel-Liban la Washington. „Discuții excelente” și o posibilă frontieră clară
Publicat acum 1 ora si 49 minute
Patru miniștri români sunt acum în SUA. Bogdan Chirieac: Fiecare e pe barba lui!
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Vremea București. Prognoza meteo până în 22 aprilie
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 37 minute
Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața
Publicat acum 10 ore si 7 minute
Teama cu „ne iau Ardealul”, făcută praf în 30 de secunde. Un calcul simplu schimbă toată povestea
Publicat acum 13 ore si 55 minute
Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște
Publicat acum 12 ore si 50 minute
George Simion îi răspunde lui Péter Magyar, după ce acesta l-a acuzat că a dansat pe mormintele soldaților unguri
Publicat acum 14 ore si 39 minute
Dacă Trump ar dispărea, nimeni nu și-ar da seama! Iat-o pe femeia care i-ar putea lua locul oricând!
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close