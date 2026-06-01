Drive-in-ul unde nu se comandă burgeri sau cartofi prăjiți. Șoferii stau la coadă pentru căpșuni / VIDEO

Luna mai marchează în Germania sezonul căpșunilor, perioadă în care numeroase standuri de pe marginea drumurilor își vând fructele direct șoferilor aflați în trecere.

De regulă, cumpărătorii trebuie să oprească și să coboare din mașină pentru a-și face cumpărăturile, însă acest lucru nu este necesar la un drive-in situat lângă o ieșire de autostradă, în apropiere de orașul Rheine, la circa 30 de kilometri de granița cu Țările de Jos.

O idee neobișnuită care a atras sute de șoferi

Două cliente, Nina și Mia, au povestit că au parcurs aproximativ 80 de kilometri din Gelsenkirchen pentru a cumpăra căpșuni de la acest punct de vânzare tip drive-in și au descris experiența ca fiind „ceva ieșit din comun”, notează Agerpres.

Pe lângă fructele proaspete, standul oferă și milkshake-uri cu căpșuni, dar și căpșuni acoperite cu ciocolată, alături de alte produse dulci pregătite pe loc.

Conducătorii auto trebuie să se pregătească pentru așteptări de 60 până la 90 de minute, potrivit informațiilor publicate de ferma Gut Holsterfeld. În perioadele de vârf, timpul petrecut la coadă a ajuns chiar și la două ore.

De la idee inspirată în Olanda la succes viral

Conceptul aparține lui Silvan Schulze-Weddige, responsabil de operațiunile fermei, care a declarat că s-a inspirat dintr-o vizită în Țările de Jos.

El a spus că, inițial, a fost nevoie de timp pentru a-și convinge echipa să adopte ideea, însă după un an, proiectul a devenit realitate.

La deschiderea din 8 mai, locația a atras un număr foarte mare de vizitatori. Silvan Schulze-Weddige își amintește că mulți șoferi filmau experiența și o distribuiau pe rețelele sociale.

„Totul a devenit viral pe TikTok încă din prima zi”, a adăugat antreprenorul german.

Standul de căpșuni de la Gut Holsterfeld este deschis de vineri până duminică, între orele 11:00 și 20:00, în funcție de disponibilitatea stocului de fructe.