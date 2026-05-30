€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Donald Tusk, mesaj după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați
Data publicării: 30 Mai 2026

Donald Tusk, mesaj după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați
Autor: Ioan-Radu Gava

donald tusk polonia premier Premierul polonez Donald Tusk avertizează cu o posibilă ofensivă din partea Rusiei asupra Europei. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Premierul polonez Donald Tusk precizează că țările membre ale NATO ar trebui să ia "în serios", în sfârşit, "provocările" Rusiei

Ţările membre ale NATO ar trebui să ia "în serios", în sfârşit, "provocările" Rusiei, cum a fost şi incidentul cu drona prăbuşită în România, dar şi afirmaţii ca cele făcute de fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, potrivit căruia "cetăţenii UE nu vor mai putea dormi liniştiţi", a declarat sâmbătă premierul polonez Donald Tusk.

"Polonia, statele baltice, acum România. Tot mai multe provocări ruseşti", a scris Tusk pe Facebook, făcând referire la incidente din acest ţări.

"Ieri (vineri - n.r.), fostul preşedinte al Rusiei (Dmitri Medvedev - n.r.) a declarat că cetăţenii UE nu vor mai putea dormi liniştiţi. Toţi cei din NATO ar trebui să ia în serios, în sfârşit, aceste fapte şi vorbe", a mai spus şeful guvernului de la Varşovia.

Statele Uniunii Europene ar face mai bine să tacă în legătură cu atacul unei drone asupra unui bloc de locuinţe din România, întrucât toate sunt implicate direct în războiul cu Rusia, a declarat vineri vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev.

"Să se pregătească: acest lucru va continua să se întâmple. Este război! Iar cetăţenii statelor UE, ca populaţie a unor ţări aflate în război, nu vor putea dormi liniştiţi. Mai ales acolo unde sunt amplasate unităţi de producţie a dronelor pentru nevoile formaţiunilor banderiste (termen folosit în discursul rus pentru a desemna autorităţile sau forţele ucrainene, cu referire la Stepan Bandera, figură a naţionalismului ucrainean din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial - n.r.)", a mai spus Medvedev, comentând incidentul din România.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald tusk
drona
galati
rusia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Ziua în care toţi şoferii din Bucureşti ar circula mai repede. Exerciţiu de imaginaţie propus de Titi Aur
Publicat acum 24 minute
Donald Tusk, mesaj după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați
Publicat acum 56 minute
Te-ai săturat de jobul de la birou și vrei să fii îngrijitor la vaci? Cât e salariul
Publicat acum 2 ore si 8 minute
Marele eșec scos la iveală de drona din Galați privind Rusia și România
Publicat acum 2 ore si 46 minute
ÎPS Teofan preia conducerea Mitropoliei Basarabiei. ÎPS Petru s-a retras din slujirea de Arhiepiscop şi Mitropolit
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 17 minute
Cum a reacționat Marco Rubio când a fost întrebat de drona rusă care a lovit Galațiul / video
Publicat acum 16 ore si 23 minute
Sanda Țăranu, una dintre figurile emblematice ale Televiziunii Române, a murit
Publicat acum 13 ore si 47 minute
Rezultatul anchetei dacă am trimite la Moscova drona rusă care a lovit Galațiul. Există un precedent: Cazul MH17
Publicat acum 6 ore si 38 minute
China amenință Uniunea Europeană: Vom riposta decisiv cu măsuri eficiente!
Publicat acum 7 ore si 55 minute
Specialiștii au finalizat evaluarea blocului din Galați lovit de dronă. Ce au descoperit
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close