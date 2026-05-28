Inteligența artificială transformă sistemul bancar: Mii de joburi vor dispărea la băncile din Europa (Morgan Stanley)

Extinderea accentuată a inteligenţei artificiale (AI) ar putea permite băncilor europene să-şi diminueze numărul de angajaţi cu o cincime "pe termen mai scurt". Conform analiştilor de la Morgan Stanley, implementarea AI va avea ca rezultat un câştig estimat de productivitate de 30%. aceste evoluții ar putea duce, în următorii cinci ani, la reducerea cu 10% - 20% a numărului de angajați, majoritatea disponibilizărilor urmând să fie realizate prin programe de plecări voluntare, inclusiv pensionări, transmit Bloomberg şi publicaţia The Edge Singapore.

Mulţi directori de bănci au recunoscut că AI va desfiinţa unele locuri de muncă. Firmele încep să implementeze tehnologia în diferite domenii.

Recent, Standard Chartered Plc a anunţat că va renunţa în următorii patru ani la aproape 8.000 de funcţii de asistenţă, în contextul implementării AI. Directorul general Bill Winters a declarat că planul va afecta "capitalul uman cu valoare redusă", deşi apoi şi-a cerut scuze pentru alegerea cuvintelor.

HSBC Holdings Plc vrea să renunţe la 20.000 de angajaţi, pe baza previziunilor că AI va ajuta la scăderea numărului de angajaţi de la unele departamente, inclusiv din domeniul administrativ,.

Şeful Commerzbank AG, Bettina Orlopp, afirma săptămâna trecută că AI va duce la economii de costuri de aproximativ 350 milioane de euro în câţiva ani.

Reducerile de personal prevăzute de Morgan Stanley vor genera economii de costuri de aproximativ 4% - 9% din total, apreciază analiştii. Aceştia explică că AI ajută băncile să identifice ce produse le oferă clienţilor. Băncile cu platforme integrate de retail, eonomisire, asigurări şi administrarea de active sunt mai bine pregătite să beneficieze de aceste tendinţe, susţin analiştii.

