Nou avertisment privind legea salarizării. Cât pierd profesorii. Anton Hadăr, pentru DCNews: Paradox, deși salariile cresc

Tot mai multe familii ocupaționale se declară nemulțumite de proiectul Legii salarizării unitare, lansând un val de avertismente. DC NEWS l-a contactat și pe Anton Hadăr, preşedintele Federaţiei Sindicale "Alma Mater", pentru afla ce părere are despre varianta nouă a proiectului de lege, care, îi afectează considerabil și pe cei din învățământ.

Acesta a avertizat că, deși în învățământul superior salariul de bază crește, nefiind înregistrate unele sporuri, cadrele din învățământ se vor trezi cu venituri mai mici.

Potrivit lui, sporul de doctorat a fost iradiat, nefiind transformat în coeficient, iar din această cauză mulți vor pierde bani, asta deși în varianta inițială a proiectului de lege figura și acest spor de doctorat de 567 de lei.

Anton Hadăr: Am constatat că salariile de bază cresc, dar paradoxal veniturile scad

"În ceea ce privește învățământul superior, am constatat că salariile de bază cresc, dar paradoxal veniturile scad, în special la gradele didactice mici.

În prezent, pe baza legii pe care suntem salarizați astăzi, salariile de bază sunt mai mici, dar, pe lângă ele, mai funcționează și două sporuri: sporul de solicitare neuropsihică - aproximativ 10% din salariul de bază și indemnizația de merit pentru titlul științific de doctor, care a fost modificată ca sumă în acest an de la 950 de lei la 500 de lei. Ori, prin creșterea coeficienților din grilă, se constată o creștere a salariului brut la aproape toate funcțiile didactice de predare și la cele auxiliare, dar nefiind materializate atât cât trebuie sporurile pe care le aveam, parțial s-a materializat sporul de solicitare neuropsihică și deloc - zero, nici măcar o zecime nu găsim din pierderea sporului de doctorat materializată în coeficient.

În aceste condiții, avem reduceri de venituri destul de consistente pentru funcțiile de la început de carieră pentru asistenți, lectori și șefi de lucrări, de până la 600 de lei brut și chiar și la unele poziții de conferențiar, mă refer la cei mai tineri, de aproximativ 100 de lei.

De ce? Pentru că în salariile lor cântăreau mult și sporurile pe care le aveau, mai ales indemnizația pentru titlul științific de doctor pe care domnul ministru Dragoș Pîslaru a spus că ar fi introdus-o în coeficienții din grilă. Nici vorbă de așa ceva. Începătorul de la noi cu debutantul de la preuniversitar au același coeficient - de 1,84, deci e clar că nu este nicăieri acest spor de doctorat.

Debutanții din învățământ deja au salarii mult prea mici, avertizează Hadăr

Aici trebuie să se umble pentru că altfel vom avea anomalii salariale. Pe lângă acest aspect, salariile debutanților, asistenților universitari și cele ale lectorilor sunt mici și din cauza faptului că nu s-a pornit, așa cum s-a promis pe cale politică, dar și pe legi, că legea aceasta a salarizării va fi alcătuită în așa fel încât debutantul din învățământul superior și din învățământul preuniversitar să aibă salariul mediu brut.

Ori salariul mediu brut este astăzi 8.600 de lei, iar în ceea ce privește legea aceasta propusă în PNRR, coeficientul 1,84 generează un salariu brut de 7.544. Nimic nu se mai dă în plus pentru că nu mai există spor de doctorat. Asta înseamnă că salariul net al debutantului din învățământul superior și din învățământul preuniversitar este de 4.413 lei. Suntem departe de o mie de euro, cât era ținta. Deci neluându-se în calcul salariul mediu brut real de 8.600 de lei, la 7.544 de lei, cât vă spuneam, se pierde practic o mie de lei, plus dispariția sporului de doctorat, plus faptul că nu mai e salariul de referință de 4.325, ci este 4.100 de lei, altă pierdere. Cei mai mulți dintre colegii tineri care vin în sistem vom avea reduceri de venituri", a mai avertizat Anton Hadăr.

Alte nemulțumiri ale sindicaliștilor din învățământul universitar

Ulterior, Hadăr a enumerat și alte nemulțumiri legate de proiectul legii salarizării.

"Avem și alte nemulțumiri. Sunt diferențe foarte mici între asistent universitari și șef de lucrări, adică lector. Un asistent universitar cu tranșa de vechime 15-20 de ani are în grilă coeficientul de 1,99, iar șeful de lucrări, tot la aceeași vechime are 2,03. Îi despart 164 de lei, pe brut. Adică nu a făcut nimeni un calcul, nimeni nu s-a aplecat să analizeze rezultatele.

Avem o comprimare excesivă a funcțiilor inferioare și medii, dar și nerespectarea promisiunilor făcute anterior în ceea ce privește coeficienții pentru cercetători științifici și funcțiile omoloage.

O altă nemulțumire e legată de aprecierea performanței. Astăzi noi avem gradație de merit, care se acordă la 16% dintre posturile existente, iar procentajul este de 25% din salariul de bază timp de 5 ani. Ceea ce se propune acum, cu premiere dată pe 3-6 luni e o invenție nereușită care va crea probleme.

Rectorii au coeficient de 5,5. Și aici este rost de creștere a acestui coeficient. Pentru că nu s-au luat în considerare sporurile menționate la funcțiile de conducere, sunt pierderi de peste 2.000 de lei în multe cazuri.

Și secretarii șefi de universitate sunt nemulțumiți de coeficienții foarte mici pe care îi au potrivit acestui proiect", a mai spus preşedintele Federaţiei Sindicale "Alma Mater".

Anton Hadăr: Efectul va fi unul dezastruos

Dacă proiectul Legii salarizării unitare nu va fi îmbunătățit, efectul va fi unul dezastruos, a avertizat Hadăr.

"Efectul va fi unul dezastruos. Învățământul doctoral va suferi mari pierderi pentru că tinerii nu vor mai fi atrași să facă doctorat. Mulți dintre ei veneau și pentru acest spor de doctorat. El se acorda doar celor care ultilizează doctoratul în activitatea pe care o prestează. Neatractivitatea se adâncește din moment ce se vrea dispariția acestui spor care este determinant pentru a putea avea și noi un învățământ doctoral de calitate.

Să nu mai zic că acest spor ar trebui dat tuturor celor care au un doctorat pe care îl folosesc în domeniul în care lucrează, nu numai celor din învățământul superior sau din cercetare. Cerem să se găsească soluții pentru a porni salarizarea de la 8.600 de lei pentru debutanții din învățământul preuniversitar și cel superior și creșterea coeficienților în așa fel încât să fie materializat și dispariția sporului de doctorat", ne-a mai declarat Hadăr.

"Alma Mater" merge la ministrul Dragoș Pîslaru

"Mergem mâine la întâlnirea cu domnul ministru Pîslaru căruia i-am spus că nu sunt transformate în coeficienți piederea sporului de doctorat. (...) Banca Națională a fost de acord cu acordarea sporului de doctorat. Grila nu a fost făcută cu luciditate, nu s-a consultat nimeni cu sindicatele.

Vom veni cu propuneri de corecție, dar nu știm ce șanse vom avea. Legea aceasta nu trebuie făcută în grabă pentru că după ce va fi adoptată va produce efecte 10-15 ani. Acum sunt greșeli foarte multe. Sper să fim luați în seamă cu propunerile pe care i le vom arăta domnului ministru, deși Ministerul Muncii e animat de multă grabă, invocând termenul limită de finalizare a acestei legi potrivit PNRR", a mai spus preşedintele Federaţiei Sindicale "Alma Mater" pentru DC NEWS.