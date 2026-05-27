Ce își doresc românii în 2026, conform celui mai recent sondaj INSCOP: Stabilitate, reforme și schimbare politică

Un procent de 87,8% dintre români sunt total de acord cu afirmația „România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice”, în timp ce 7,5% sunt oarecum de acord, 1,3% sunt oarecum împotriva acestei afirmaţii, iar 2% sunt total împotrivă. Ponderea non-răspunsurilor este de 1,3%.

CITEȘTE ȘI: Sondaj INSCOP: Românii au spus cum ar vota la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan

Cerere puternică pentru schimbarea clasei politice

Datele indică și o presiune ridicată pentru înnoirea scenei politice. Afirmația „Este momentul unei schimbări complete a clasei politice” întrunește acordul total pentru 68,7% dintre cei chestionaţi. 15,8% sunt oarecum de acord cu afirmaţia, 5,9% oarecum împotrivă, iar 6,3% sunt total împotrivă. 3,2% nu ştiu sau nu răspund.

Percepțiile privind intervenția statului sunt împărțite, dar cu un sprijin semnificativ pentru protecție socială extinsă. 46,9% dintre respondenţi sunt total de acord cu afirmaţia „Statul trebuie să protejeze populaţia chiar şi cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoriile”, în timp ce 23,1% sunt oarecum de acord. 9,6% sunt oarecum împotrivă, iar 15,8% sunt total împotrivă. 4,6% nu ştiu sau nu răspund.

Sondajul arată diferențe între grupuri sociale și politice.

„Sunt de acord cu afirmaţia dată într-o proporţie mai mare decât restul populaţiei: votanţii AUR, persoanele cu educaţie primară, locuitorii din mediul rural. Sunt împotriva afirmaţiei într-un procent mai mare decât media: votanţii PNL şi USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educaţie superioară, locuitorii din Bucureşti”, reiese din sondaj potrivit Agerpres.

VEZI ȘI: PSD a picat în sondaje pe locul 3, sub PNL. Remus Ștefureac (INSCOP), analiză la DC NEWS: Efectul moțiunii de cenzură, atipic

Continuitatea reformelor economice rămâne susținută

Românii susțin, în proporție importantă, continuarea reformelor economice, chiar și atunci când acestea sunt nepopulare. Întrebaţi în ce măsură sunt de acord cu afirmaţia „Reformele economice trebuie continuate chiar dacă sunt nepopulare”, 45,6% dintre cei intervievaţi spun că sunt total de acord, 21% sunt oarecum de acord, în timp ce 6,8% sunt oarecum împotrivă şi 19,9% total împotrivă. Ponderea non-răspunsurilor este de 6,6%.

Diferențele de percepție sunt vizibile și în funcție de profilul socio-profesional.

„Votanţii PNL şi USR, cei cu educaţie superioară, locuitorii din Bucureşti şi angajaţii din sectorul public sunt de acord cu afirmaţia dată într-o proporţie mai mare decât restul populaţiei”, conform sondajului INSCOP.

Metodologia cercetării INSCOP

Datele au fost colectate prin metoda CATI, adică interviuri telefonice. Eșantionul a inclus 1.100 de persoane, selectate astfel încât să fie reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste, pe criterii socio-demografice precum sex, vârstă și ocupație.

Eroarea maximă admisă este de plus sau minus 3%, la un nivel de încredere de 95%.