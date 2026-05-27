€ 5.2359
|
$ 4.4978
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2359
|
$ 4.4978

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Ce își doresc românii în 2026, conform celui mai recent sondaj INSCOP: Stabilitate, reforme și schimbare politică
Data publicării: 27 Mai 2026

Ce își doresc românii în 2026, conform celui mai recent sondaj INSCOP: Stabilitate, reforme și schimbare politică
Autor: Loredana Iriciuc

oameni strada bucuresti capitala viata cotidiana Ce își doresc românii în 2026, conform celui mai recent sondaj INSCOP: Stabilitate, reforme și schimbare politică. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Datele Barometrului Informat.ro - INSCOP Research, realizat în perioada 11 - 14 mai 2026, arată că direcțiile de așteptare ale populației, cu accent pe stabilitate politică, reforme economice și protecție socială.

Un procent de 87,8% dintre români sunt total de acord cu afirmația „România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice”, în timp ce 7,5% sunt oarecum de acord, 1,3% sunt oarecum împotriva acestei afirmaţii, iar 2% sunt total împotrivă. Ponderea non-răspunsurilor este de 1,3%.

CITEȘTE ȘI: Sondaj INSCOP: Românii au spus cum ar vota la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan

Cerere puternică pentru schimbarea clasei politice

Datele indică și o presiune ridicată pentru înnoirea scenei politice. Afirmația „Este momentul unei schimbări complete a clasei politice” întrunește acordul total pentru 68,7% dintre cei chestionaţi. 15,8% sunt oarecum de acord cu afirmaţia, 5,9% oarecum împotrivă, iar 6,3% sunt total împotrivă. 3,2% nu ştiu sau nu răspund.

Percepțiile privind intervenția statului sunt împărțite, dar cu un sprijin semnificativ pentru protecție socială extinsă. 46,9% dintre respondenţi sunt total de acord cu afirmaţia „Statul trebuie să protejeze populaţia chiar şi cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoriile”, în timp ce 23,1% sunt oarecum de acord. 9,6% sunt oarecum împotrivă, iar 15,8% sunt total împotrivă. 4,6% nu ştiu sau nu răspund.

Sondajul arată diferențe între grupuri sociale și politice.

„Sunt de acord cu afirmaţia dată într-o proporţie mai mare decât restul populaţiei: votanţii AUR, persoanele cu educaţie primară, locuitorii din mediul rural. Sunt împotriva afirmaţiei într-un procent mai mare decât media: votanţii PNL şi USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educaţie superioară, locuitorii din Bucureşti”, reiese din sondaj potrivit Agerpres.

VEZI ȘI: PSD a picat în sondaje pe locul 3, sub PNL. Remus Ștefureac (INSCOP), analiză la DC NEWS: Efectul moțiunii de cenzură, atipic

Continuitatea reformelor economice rămâne susținută

Românii susțin, în proporție importantă, continuarea reformelor economice, chiar și atunci când acestea sunt nepopulare. Întrebaţi în ce măsură sunt de acord cu afirmaţia „Reformele economice trebuie continuate chiar dacă sunt nepopulare”, 45,6% dintre cei intervievaţi spun că sunt total de acord, 21% sunt oarecum de acord, în timp ce 6,8% sunt oarecum împotrivă şi 19,9% total împotrivă. Ponderea non-răspunsurilor este de 6,6%.

Diferențele de percepție sunt vizibile și în funcție de profilul socio-profesional.

„Votanţii PNL şi USR, cei cu educaţie superioară, locuitorii din Bucureşti şi angajaţii din sectorul public sunt de acord cu afirmaţia dată într-o proporţie mai mare decât restul populaţiei”, conform sondajului INSCOP.

Metodologia cercetării INSCOP

Datele au fost colectate prin metoda CATI, adică interviuri telefonice. Eșantionul a inclus 1.100 de persoane, selectate astfel încât să fie reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste, pe criterii socio-demografice precum sex, vârstă și ocupație.

Eroarea maximă admisă este de plus sau minus 3%, la un nivel de încredere de 95%.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sondaj inscop
romani
romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Românii, printre cetăţenii europeni care stau cel mai mult la serviciu
Publicat acum 15 minute
Ministrul de externe al Islandei se teme de un „moment Brexit” la referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană
Publicat acum 36 minute
Parlamentul a votat împotriva vânzării companiilor de stat profitabile până în 2027
Publicat acum 41 minute
Percheziții la Partidul Socialist din Spania, condus de premierul Pedro Sánchez
Publicat acum 43 minute
Lege nouă pentru transportatori: Șoferii nu sunt obligaţi să descarce sau să încarce marfa
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 16 minute
Dezinformarea, atacată de preşedintele Nicuşor Dan. "Oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă încredere să ne asculte când deschidem gura" / Video
Publicat acum 4 ore si 11 minute
Mircea Badea: Poți să fii Verstappen, combinat cu Titi Aur și Ari Vatanen. Ce să faci în acest caz?! Am avut un accident absolut identic pe Valea Oltului
Publicat acum 4 ore si 3 minute
Lovitură pentru pensionari. ÎCCJ, decizie referitoare la perioada stagiului militar
Publicat acum 4 ore si 23 minute
Horoscop 27 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 13 minute
Horoscop iunie 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close