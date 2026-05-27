PSD amenință cu anularea tuturor numirilor făcute de Guvernul Bolojan după moțiunea de cenzură

PSD acuză numiri politice și lipsa de competență în instituții publice și susține că premierul demis Ilie Bolojan ar fi favorizat persoane apropiate PNL în funcții bine plătite. Formațiunea anunță că aceste numiri vor fi revocate după instalarea unui nou guvern.

„PSD denunță campania de liberalizare a sinecurilor declanșată de prim-ministrul demis Ilie Bolojan, imediat după adoptarea moțiunii de cenzură, cu scopul recompensării celor care îi asigură sprijinul în interiorul PNL. Această sinecuriadă fără precedent trebuie să înceteze imediat!

Instalarea unor politruci de profesie, pe salarii de zeci de mii de lei, în instituții care ar fi trebuit să dispară în urma invocatelor reforme, cum este, de exemplu, Fondul Român de Contragarantare, reprezintă o sfidare scandaloasă la adresa cetățenilor și subminează credibilitatea Guvernului în consultările cu sindicatele privind Legea salarizării din sectorul bugetar”, se arată în comunicatul PSD.

Funcțiile guvernamentale vor fi invalidate

„Totodată, numirea fără concurs în fruntea unor instituții publice sau companii de stat a unei pleiade de pile și relații, compusă din cofetari, șoferi sau muzicieni, fără nicio competență profesională relevantă pentru funcțiile ocupate, demască demagogia fără margini a premierului demis. Toate aceste numiri revoltătoare și intempestive îl transformă pe așa-zisul „premier reformator” într-un „premier sinecurist”.

PSD îi anunță pe toți sinecuriștii instalați în această perioadă de către premierul demis că numirile lor în funcțiile guvernamentale vor fi invalidate imediat după învestirea noului guvern!”, se arată în comunicatul PSD.

