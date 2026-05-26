Trafic restricționat în Capitală: Zona Arenei Naționale, afectată de concertul Iron Maiden

Traficul rutier va fi restricţionat, joi, în zona Arenei Naţionale, unde se va desfăşura concertul trupei britanice Iron Maiden.

Traficul rutier se va închide progresiv pe Bulevardul Basarabia, începând cu ora 14:00, între Bulevardul Chişinău şi Strada Câmpia Libertăţii, inclusiv pe străzile care acced, între Bulevardul Chişinău şi Piaţa Hurmuzachi, pe ambele benzi de circulaţie, informează un comunicat al Brigăzii Rutiere a Capitalei.

Totodată, până după terminarea concertului, traficul va fi restricţionat şi pe Strada Maior Coravu, începând cu ora 14:00, pe Bulevardul Pierre de Coubertin, începând cu ora 08:00, între Strada Vatra Luminoasă şi rondul de la intrarea în stadion şi pe Strada Tony Bulandra, începând cu ora 14:00.

"Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului şi de prevenire a accidentelor de circulaţie şi solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate şi să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri", arată sursa citată.

