Șantaj de 80.000 de euro și angajare forțată: Bărbat din Vișeu de Sus, reținut de polițiști

Un bărbat de 54 de ani din Vişeu de Sus a fost reţinut, după ce ar fi şantajat o persoană şi pe tatăl acesteia, care deţinea o funcţie publică, să-i dea 80.000 de euro şi să-i angajeze fiul în cadrul acelei instituţii.

Bărbat din Vișeu de Sus, reținut pentru șantaj în formă continuată

"În data de 25 mai a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj - Serviciul de Investigaţii Criminale au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de un bărbat de 54 de ani, din comuna Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj în formă continuată (12 acte materiale).

Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, începând cu data de 4 februarie a.c.,cel în cauză i-ar fi transmis persoanei vătămate, respectiv unui tânăr de 28 de ani din municipiul Cluj-Napoca, prin intermediul unei aplicaţii de mesagerie, mai multe mesaje prin care i-ar fi solicitat remiterea sumei de 80.000 de euro, precum şi să îl determine pe tatăl acestuia, persoană care deţine o funcţie publică la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş, să faciliteze angajarea fiului său în cadrul instituţiei respective", conform unui comunicat transmis, luni, de IPJ Cluj.

Amenințări cu compromiterea imaginii publice: șantaj cu mesaje și clipuri pe rețelele sociale

Conform sursei citate, bărbatul de 54 de ani ar fi ameninţat că, în cazul în care solicitările nu vor fi îndeplinite, va compromite imaginea publică a tatălui persoanei vătămate şi va face publice mai multe materiale realizate de el, constând în mesaje şi videoclipuri distribuite prin intermediul platformelor de social media.

Materialele respective ar fi fost transmise persoanei vătămate, periodic, în cursul lunilor februarie-martie 2026., cu scopul de a-l determina să remită suma de bani solicitată şi să faciliteze angajarea fiului acestuia.

"În data de 25 mai a.c., în baza unor informaţii de interes operativ, poliţiştii din cadrul IPJ Cluj, cu sprijinul structurilor de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au localizat şi depistat persoana bănuită de comiterea infracţiunii în municipiul Cluj-Napoca. Aceasta a fost condusă la sediul unităţii de poliţie pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale. În baza probatoriului administrat, faţă de bărbat a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca", transmite IPJ Cluj.