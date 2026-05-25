€ 5.2467
|
$ 4.5067
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2467
|
$ 4.5067
 
DCNews Stiri Șantaj de 80.000 de euro și angajare forțată: Bărbat din Vișeu de Sus, reținut de polițiști
Data publicării: 25 Mai 2026

Șantaj de 80.000 de euro și angajare forțată: Bărbat din Vișeu de Sus, reținut de polițiști
Autor: Andrei Itu

ipj cluj Bărbat reţinut pentru şantaj, după ce ar fi cerut 80.000 de euro şi angajarea fiului său / Captură VIdeo IPJ Cluj
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Un bărbat din Vişeu de Sus, Maramureș, a fost reținut de polițiști după ce ar fi şantajat o persoană şi pe tatăl acesteia, care avea o funcţie publică să îi ofere 80.000 de euro și să îi angajeze fiul.

Un bărbat de 54 de ani din Vişeu de Sus a fost reţinut, după ce ar fi şantajat o persoană şi pe tatăl acesteia, care deţinea o funcţie publică, să-i dea 80.000 de euro şi să-i angajeze fiul în cadrul acelei instituţii.

Bărbat din Vișeu de Sus, reținut pentru șantaj în formă continuată

"În data de 25 mai a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj - Serviciul de Investigaţii Criminale au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de un bărbat de 54 de ani, din comuna Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj în formă continuată (12 acte materiale).

Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, începând cu data de 4 februarie a.c.,cel în cauză i-ar fi transmis persoanei vătămate, respectiv unui tânăr de 28 de ani din municipiul Cluj-Napoca, prin intermediul unei aplicaţii de mesagerie, mai multe mesaje prin care i-ar fi solicitat remiterea sumei de 80.000 de euro, precum şi să îl determine pe tatăl acestuia, persoană care deţine o funcţie publică la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş, să faciliteze angajarea fiului său în cadrul instituţiei respective", conform unui comunicat transmis, luni, de IPJ Cluj.

Amenințări cu compromiterea imaginii publice: șantaj cu mesaje și clipuri pe rețelele sociale

Conform sursei citate, bărbatul de 54 de ani ar fi ameninţat că, în cazul în care solicitările nu vor fi îndeplinite, va compromite imaginea publică a tatălui persoanei vătămate şi va face publice mai multe materiale realizate de el, constând în mesaje şi videoclipuri distribuite prin intermediul platformelor de social media.

Materialele respective ar fi fost transmise persoanei vătămate, periodic, în cursul lunilor februarie-martie 2026., cu scopul de a-l determina să remită suma de bani solicitată şi să faciliteze angajarea fiului acestuia.

"În data de 25 mai a.c., în baza unor informaţii de interes operativ, poliţiştii din cadrul IPJ Cluj, cu sprijinul structurilor de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au localizat şi depistat persoana bănuită de comiterea infracţiunii în municipiul Cluj-Napoca. Aceasta a fost condusă la sediul unităţii de poliţie pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale. În baza probatoriului administrat, faţă de bărbat a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca", transmite IPJ Cluj.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ipj cluj
santaj
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
”Angajații MAI vor ieși în stradă și vor bloca sistemul”. Revoltă pe legea salarizării. Zelca (SNPPC) pentru DCNews: Dispar foarte multe sporuri
Publicat acum 25 minute
Nou caz de hantavirus în Spania: Un pacient din carantină a fost testat pozitiv la Madrid
Publicat acum 25 minute
Copil român, de 2 ani, găsit după 14 ore de la dispariție, într-o pădure din Suedia
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Reacția lui Ducu Bertzi în controversa din jurul ministrului Demeter Andras: De aici au început necazurile
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Iranul ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz la 30 de zile după un acord cu SUA privind încetarea conflictului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 59 minute
Legea salarizării: Dumitru Costin (BNS) arată care vor fi categoriile profesionale nemulțumite
Publicat acum 11 ore si 17 minute
Sondaj INSCOP: Românii au spus cum ar vota la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan
Publicat acum 8 ore si 11 minute
Mircea Badea a dat nas în nas cu ursul. Era pe scările unui hotel
Publicat acum 6 ore si 48 minute
Demeter: Îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane/ UDMR îi cere demisia/ Decizia ministrului
Publicat acum 11 ore si 42 minute
Soprana care a cântat în toată Europa, ignorată în orașul natal: Nu sunt cetățean de onoare. Nici măcar nu mă salută
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close