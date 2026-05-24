A făcut „lucrul corect” și a fost răsplătit. Povestea bărbatului care a returnat un bilet câștigător găsit într-o benzinărie și apoi a dat lovitura la loto

Bărbatul, care a ales să rămână anonim, a declarat că a găsit pe podeaua unei benzinării din fața unui magazin Walmart din Myrtle Beach un loz de loterie câștigător în valoare de 500 de dolari, potrivit unui comunicat al Loteriei Educaționale din Carolina de Sud, notează People.

El i-a spus managerului magazinului să îl anunțe dacă cineva vine să caute lozul câștigător. În cele din urmă, proprietarul a apărut, iar bărbatul i-a returnat biletul.

CITEȘTE ȘI: Cât a rămas, de fapt, în buzunarul bucureșteanului care a câștigat premiul de 13 milioane de euro la Joker, după ce a fost reținut impozitul

„Proprietarul a fost atât de recunoscător că i-am dat biletul înapoi, încât am știut că voi câștiga la loterie după aceea. Pur și simplu am știut asta”, a spus bărbatul, potrivit Loteriei Educaționale din Carolina de Sud.

Intuiția lui s-a dovedit corectă. Două luni mai târziu, pe 25 aprilie, el a câștigat 586.000 de dolari la extragerea jackpotului Palmetto Cash 5, unde șansele de câștig erau de una la 850.668.

Suma câștigată este înainte de taxe. Cât despre planurile sale, bărbatul spune că vrea să ajute alte persoane.

VEZI ȘI: Atenție la site-urile false „bonus loto”! Românii, vizați de o înșelătorie cu numele Loteriei Române pe Instagram

„Am avut noroc în viață și pot folosi acest premiu pentru a ajuta câțiva oameni”, a spus el. „Și poate povestea mea îi va încuraja și pe alții să facă lucrul corect”.

Din 2002, Loteria Educațională din Carolina de Sud a contribuit cu peste 9,4 miliarde de dolari pentru susținerea educației în stat, iar aproximativ 546,8 milioane de dolari au fost transferați în anul fiscal 2025, potrivit raportărilor instituției.