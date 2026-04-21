Cât a rămas, de fapt, în buzunarul bucureșteanului care a câștigat premiul de 13 milioane de euro la Joker, după ce a fost reținut impozitul

Loteria Română a anunțat că s-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Joker, respectiv o sumă de 12,93 milioane de euro. De asemenea, este cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române.

Câştigătorul este din Bucureşti, are în jur de 50 de ani. Persoana nu a dorit să-și facă publică identitatea, dar este un jucător ocazional la Loto 6/49 şi Joker. Numerele care i-au purtat noroc nu au semnificație personală. Biletul câștigător a fost jucat online, pe joaca.loto.ro și a fost completat cu două variante la Joker, a mai transmis Loteria Română.

Cât este impozitul pentru o astfel de sumă câștigată la Joker

Uriașa sumă a fost virată într-un cont bancar, dar a fost impozitată. Prin urmare, potrivit grilei de impozitare actualizate pentru jocurile de noroc din România, pentru un câștig la loto în valoare de 13 milioane de euro (aproximativ 65 de milioane de lei), impozitul aplicat de stat la acest nivel este de aproape 40% din sumă.

Cu câți bani a rămas câștigătorul la Joker, după aplicarea impozitului

Impozitul aplicat în cazul câștigării celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române este de aproape 5,2 milioane de euro, respectiv 26,2 milioane lei. Astfel, suma netă, după aplicarea impozitului, este de aproape 7,78 milioane de euro (respectiv 39.596.618,54 lei). După aplicarea impozitului, câștigătorul din București rămâne cu o sumă considerabil mai mică.