€ 5.2581
|
$ 4.5223
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2581
|
$ 4.5223
 
DCNews Stiri Buncăr secret al mafiei italiene descoperit în Calabria: Are un tunel de 120 de metri și camere ascunse

Buncăr secret al mafiei italiene descoperit în Calabria: Are un tunel de 120 de metri și camere ascunse

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 04 Iun 2026
imagine cu un informator, spion Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Autoritățile italiene au descoperit în Calabria un buncăr subteran complex, posibil legat de mafia ’Ndrangheta, dotat cu camere ascunse și un tunel de 120 de metri destinat unei căi de fugă.

Poliţia italiană a descoperit în regiunea Calabria (sudul Italiei) un buncăr subteran complex, prevăzut de asemenea cu un tunel de 120 de metri conceput pentru a facilita fuga, buncăr ce pare a avea legătură cu mafia locală 'Ndrangheta, relatează joi agenţia EFE.

Structura era ascunsă perfect şi protejată de sisteme de camuflaj "demne de un platou cinematografic", afirmă Carabinierii, poliţia militarizată italiană ai cărei agenţi au descoperit buncărul întâmplător în timp ce efectuau o percheziţie în căutarea unor arme. Acesta este primul refugiu atât de sofisticat şi bine organizat găsit în respectiva regiune.

"Buncărul se desfăşoară pe trei spaţii subterane distincte"

"Buncărul se desfăşoară pe trei spaţii subterane distincte: un dormitor, o toaletă şi o adevărată "cameră de evadare", inima întregului sistem", detaliază Carabinierii într-un comunicat.

În această ultimă încăpere a fost descoperită o trapă grea din beton armat, invizibilă din exterior şi care se deschide cu ajutorul unui mecanism electric ascuns ce acţionează ieşirea secretă către suprafaţă, conectată la un tunel subteran îngust şi lung de aproximativ 120 de metri.

Coridorul a fost excavat în profunzimea terenului şi conceput cu scopul de a permite o cale de evadare rapidă spre o zonă rurală din apropiere.

Lungimea tunelului, compartimentarea spaţiilor, intrările ascunse şi arhitectura complexă generală a buncărului îi fac pe anchetatori să suspecteze că au ajuns la una dintre cele mai avansate structuri clandestine descoperite vreodată în regiunea Locride (sudul Italiei).

Ancheta autorităţilor italiene continuă pentru a-i identifica pe cei care au construit şi au folosit acest adăpost, precum şi pentru a stabili proprietarul legal al clădirii sub care a fost ascuns, conflict Agerpres.

Labirint uriaș de tuneluri săpat și în Spania. Era folosit de traficanții de droguri

Descoperirile recente par să indice o metodă tot mai utilizată în Europa de Vest de grupările infracționale, după ce în aprilie a fost identificată și o rețea similară de tuneluri între Ceuta și Maroc, folosită pentru transportul drogurilor către Europa.

Poliția spaniolă a precizat că tunelul era ascuns sub un depozit și se întindea pe trei niveluri. Includea un puț de coborâre și camere speciale pentru depozitarea drogurilor. În imaginile video făcute publice se poate vedea intervenția ofițerilor care au descins la fața locului.

Un oficial spaniol a explicat că gruparea criminală a instalat sisteme de pompare și de izolare fonică pentru a menține tunelul operațional „fără a trezi suspiciuni”. Secțiunea inferioară, care ajungea în Maroc, semăna cu „un labirint tipic unei mine” și era echipată cu vagoane pe șine complexe, similare celor din ingineria de înaltă precizie.

La nivelul intermediar, baloții de hașiș erau depozitați și ridicați „datorită unui sistem de macarale și scripeți conceput pentru a muta încărcături grele”, a adăugat poliția. Întreaga structură ajungea la 19,62 metri adâncime, însă lungimea completă nu poate fi determinată „deoarece este inundat”.

Investigația a început în februarie 2025, iar poliția a reușit să confște peste 17 tone de hașiș și 1,6 milioane de dolari în numerar. Operațiunile s-au desfășurat atât în Ceuta, cât și în Spania continentală, pe parcursul mai multor luni.

Au fost efectuate 27 de arestări, printre care doi lideri ai rețelei. Unul dintre ei, prins în Maroc, este considerat „narco-arhitectul” și „creierul tunelurilor”, în timp ce celălalt, aflat în Ceuta, controla stocul de droguri confiscat. Totodată, suspectul din Maroc ar fi coordonat anterior un alt tunel pe care poliția l-a desființat în Ceuta anul trecut.

CITEȘTE ȘI: Club de fotbal, trecut sub administrare judiciară după ce a fost "infiltrat" de Mafia italiană
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mafia
italia
spania
tunel
buncar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
AFM aşteaptă sugestii şi recomandări de la cei interesanţi de avizul pentru închiderea şi ecologizarea unui depozit neconform
Publicat acum 9 minute
Secretele longevității. Prof. dr. Gabriel Ioan Prada, la Academia de Sănătate
Publicat acum 21 minute
Piaţa globală de publicitate outdoor creşte accelerat. Peste 50 de miliarde de dolari la nivel global în 2025
Publicat acum 22 minute
Calendarul consultărilor pentru noua lege a salarizării: Întâlniri cu sindicatele și instituțiile publice
Publicat acum 44 minute
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Croația. Patru persoane au murit
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 47 minute
Cezar Drăgoescu, "Breaking News" despre Încroșnatu, în direct la DC NEWS. Răzvan Dumitrescu: O minciună! E ca în bancul de la Radio Erevan
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Nicușor Dan anunță numele viitorului premier. Eugen Tomac se află la Cotroceni
Publicat acum 7 ore si 11 minute
Scandal ca la ușa cortului într-un restaurant din Capitală. Andreea Bostanica și surorile Beregoi s-au luat la bătaie - VIDEO
Publicat acum 8 ore si 24 minute
DIGI România, precizări despre contractul de 196 milioane euro primit prin SAFE: Acord-cadru cu SRI
Publicat acum 9 ore si 24 minute
Horoscop 4 iunie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close