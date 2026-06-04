Buncăr secret al mafiei italiene descoperit în Calabria: Are un tunel de 120 de metri și camere ascunse

Poliţia italiană a descoperit în regiunea Calabria (sudul Italiei) un buncăr subteran complex, prevăzut de asemenea cu un tunel de 120 de metri conceput pentru a facilita fuga, buncăr ce pare a avea legătură cu mafia locală 'Ndrangheta, relatează joi agenţia EFE.

Structura era ascunsă perfect şi protejată de sisteme de camuflaj "demne de un platou cinematografic", afirmă Carabinierii, poliţia militarizată italiană ai cărei agenţi au descoperit buncărul întâmplător în timp ce efectuau o percheziţie în căutarea unor arme. Acesta este primul refugiu atât de sofisticat şi bine organizat găsit în respectiva regiune.

"Buncărul se desfăşoară pe trei spaţii subterane distincte"

"Buncărul se desfăşoară pe trei spaţii subterane distincte: un dormitor, o toaletă şi o adevărată "cameră de evadare", inima întregului sistem", detaliază Carabinierii într-un comunicat.

În această ultimă încăpere a fost descoperită o trapă grea din beton armat, invizibilă din exterior şi care se deschide cu ajutorul unui mecanism electric ascuns ce acţionează ieşirea secretă către suprafaţă, conectată la un tunel subteran îngust şi lung de aproximativ 120 de metri.

Coridorul a fost excavat în profunzimea terenului şi conceput cu scopul de a permite o cale de evadare rapidă spre o zonă rurală din apropiere.

Lungimea tunelului, compartimentarea spaţiilor, intrările ascunse şi arhitectura complexă generală a buncărului îi fac pe anchetatori să suspecteze că au ajuns la una dintre cele mai avansate structuri clandestine descoperite vreodată în regiunea Locride (sudul Italiei).

Ancheta autorităţilor italiene continuă pentru a-i identifica pe cei care au construit şi au folosit acest adăpost, precum şi pentru a stabili proprietarul legal al clădirii sub care a fost ascuns, conflict Agerpres.

Labirint uriaș de tuneluri săpat și în Spania. Era folosit de traficanții de droguri

Descoperirile recente par să indice o metodă tot mai utilizată în Europa de Vest de grupările infracționale, după ce în aprilie a fost identificată și o rețea similară de tuneluri între Ceuta și Maroc, folosită pentru transportul drogurilor către Europa.

Poliția spaniolă a precizat că tunelul era ascuns sub un depozit și se întindea pe trei niveluri. Includea un puț de coborâre și camere speciale pentru depozitarea drogurilor. În imaginile video făcute publice se poate vedea intervenția ofițerilor care au descins la fața locului.

Un oficial spaniol a explicat că gruparea criminală a instalat sisteme de pompare și de izolare fonică pentru a menține tunelul operațional „fără a trezi suspiciuni”. Secțiunea inferioară, care ajungea în Maroc, semăna cu „un labirint tipic unei mine” și era echipată cu vagoane pe șine complexe, similare celor din ingineria de înaltă precizie.

La nivelul intermediar, baloții de hașiș erau depozitați și ridicați „datorită unui sistem de macarale și scripeți conceput pentru a muta încărcături grele”, a adăugat poliția. Întreaga structură ajungea la 19,62 metri adâncime, însă lungimea completă nu poate fi determinată „deoarece este inundat”.

Investigația a început în februarie 2025, iar poliția a reușit să confște peste 17 tone de hașiș și 1,6 milioane de dolari în numerar. Operațiunile s-au desfășurat atât în Ceuta, cât și în Spania continentală, pe parcursul mai multor luni.

Au fost efectuate 27 de arestări, printre care doi lideri ai rețelei. Unul dintre ei, prins în Maroc, este considerat „narco-arhitectul” și „creierul tunelurilor”, în timp ce celălalt, aflat în Ceuta, controla stocul de droguri confiscat. Totodată, suspectul din Maroc ar fi coordonat anterior un alt tunel pe care poliția l-a desființat în Ceuta anul trecut.

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