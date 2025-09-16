Data publicării:

Club de fotbal, trecut sub administrare judiciară după ce a fost "infiltrat" de Mafia italiană

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Sursa Foto: FreePik
Sursa Foto: FreePik

Clubul Crotone intră sub administrare judiciară după descoperirea implicării Mafiei.

Clubul italian de fotbal Crotone, în prezent participant în liga a treia, a fost plasat sub administrare judiciară pentru o perioadă de un an, după ce anchetatorii au descoperit „dovezi suficiente” că organizația criminală ‘Ndrangheta și-ar fi infiltrat activitățile acolo, au anunțat marți procurorii, citați de Reuters.

Crotone, situat în Calabria - regiune puternic influențată de Mafie -, se află momentan pe locul șapte în Grupa C din Serie C, cu cinci puncte obținute în patru etape. În trecut, echipa a evoluat două sezoane consecutive în Serie A, între 2016 și 2018, revenind ulterior în elită în campionatul 2020–2021.

Măsura instanței nu afectează activitatea sportivă a clubului, însă activitățile economice vor fi monitorizate de administratori judiciari. Autoritățile subliniază că instituția Crotone nu este obiectul unei anchete penale.

"Crotone a fost supus, în ultimul deceniu, direct sau cel puțin indirect, unor condiții de intimidare și subjugare de către membrii clanurilor"

„FC Crotone va colabora activ cu administratorii judiciari numiţi de instanţă pentru a-şi continua activităţile în interesul superior al clubului, al fanilor şi al sportului în general”, se arată într-un comunicat al clubului. Conducerea a precizat că decizia instanței „nu sugerează nici pe departe complicitate sau conivenţă din partea clubului, a acționarilor săi sau a managerilor şi colaboratorilor săi”.

Parchetul din Catanzaro a afirmat că „Crotone a fost supus, în ultimul deceniu, direct sau cel puțin indirect, unor condiții de intimidare și subjugare de către membrii clanurilor locale Ndrangheta”. Ancheta arată că infiltrarea mafiei s-a concentrat în special pe serviciile de securitate și vânzarea biletelor, iar administrarea judiciară urmărește să readucă aceste activități pe o cale legală.

Cazul scoate din nou în prim-plan problema infiltrării organizațiilor criminale în fotbalul italian, inclusiv în comerțul profitabil cu bilete. În ultimii ani, anchetele au vizat și grupuri de fani „ultra” de la cluburi mari precum Inter Milano și AC Milan.

De-a lungul timpului, printre jucătorii care au evoluat la Crotone s-au numărat și internaționalii români Denis Drăguș, Ionuț Nedelcearu și Vasile Mogoș, potrivit Agerpres.

