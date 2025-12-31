€ 5.0985
Maia Sandu, desemnată "Liderul Mondial al Anului"
Data publicării: 15:11 31 Dec 2025

Maia Sandu, desemnată "Liderul Mondial al Anului"
Autor: Doinița Manic

maia-sandu_81932600 Imagine cu Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Sursa foto Agerpres
 

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a fost desemnată "Liderul Mondial al Anului" de publicaţia britanică The Telegraph.

Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova, a fost desemnată "Liderul Mondial al Anului" de publicaţia britanică The Telegraph, transmite Agerpres. Ea a primit acest titlu pentru rolul său decisiv în apărarea democraţiei şi pentru contracararea presiunilor şi ingerinţelor Federaţiei Ruse, informează miercuri Moldpres.

De asemenea, publicaţia britanică a transmis că apreciază aducerea Republicii Moldova în "prima linie de apărare a democraţiei europene".

The Telegraph descrie parcursul Maiei Sandu către câştigarea alegerilor, felul în care a reuşit să menţină majoritatea pro-europeană şi să avanseze în parcursul spre Uniunea Europeană.

În articol se menţionează că Moscova "a făcut tot ce a putut pentru a împiedica procesele libere şi democratice, folosind toate pârghiile disponibile".

Ce scrie The Telegraph despre Republica Moldova

"Republica Moldova poate părea o ţară mică şi îndepărtată despre care nu se ştiu prea multe. (Preşedintele rus Vladimir) Putin nu o vede aşa. Pentru el, fosta republică sovietică este o piesă geopolitică esenţială. Vecină cu România la vest şi Ucraina la est, o Moldovă obedientă ar crea un nou front de presiune asupra Kievului şi ar testa un flanc vulnerabil al NATO. Totuşi, în 2025, Maia Sandu - aproape singură şi cu siguranţă împotriva sorţii - a înfruntat ameninţarea şi a oferit Europei un moment rar de optimism într-un an sumbru. De trei ori în ultimele 14 luni, Kremlinul a complotat pentru a o împiedica la urne. De fiecare dată, aceasta a avut câştig de cauză, a obţinut realegerea pentru al doilea şi un ultim mandat, a câştigat un referendum strâns care a aprobat orientarea pro-UE a Moldovei şi, în septembrie, şi-a ajutat partidul să-şi păstreze majoritatea parlamentară. Dacă ar fi pierdut, un guvern pro-rus ar fi preluat puterea, ar fi eliminat atribuţiile prezidenţiale şi ar fi ameninţat viitorul democratic al ţării", scriu jurnaliştii de la The Telegraph.

Maia Sandu: Vrem o pace dreaptă, una durabilă

Într-un interviu acordat publicaţiei britanice, Maia Sandu a subliniat că, "dacă agenţii Kremlinului câştigau, asta ar fi însemnat că Rusia ar conduce ţara".

"Moldova este una dintre puţinele ţări care a experimentat întreaga gamă de metode de atacuri hibride ruseşti. Dar ţinta nu este ţara noastră. Moldova este doar terenul de testare. Ţinta este Europa, democraţia pe continent fiind în pericol", a spus Maia Sandu.

În contextul acordului de pace privind Ucraina, Maia Sandu a avertizat că "lipsa unei presiuni reale asupra Kremlinului riscă să producă nu pace, ci o pauză temporară".

"Vrem o pace dreaptă, una durabilă. Nu dorim o pace care să încurajeze Rusia să revină peste şase luni. Nu cred că Putin este interesat de un acord de pace şi nu cred că îl va accepta", a afirmat Maia Sandu.

Cum e prezentată Maia Sandu de către jurnaliștii britanici

Președinta Republica Moldova este prezentată de jurnaliştii britanici drept un politician hotărât, reformator, cu o carieră impresionantă.

"Nu consider că sunt un politician extraordinar. Cred doar că am responsabilitatea de a face ceea ce trebuie", consideră Maia Sandu.

Jurnaliştii de la The Telegraph apreciază contribuţia preşedintei în apropierea R. Moldova de Uniunea Europeană - obiectivul istoric care, în viziunea acesteia, reprezintă singura cale spre stabilitate şi prosperitate. Procesul a fost anevoios, plin de obstacole şi ameninţări. Cu toate acestea, în 2025, Moldova a deschis negocierile oficiale pentru aderare, în ciuda eforturilor Rusiei de a deraia cursul european.

Maia Sandu, primul preşedinte al Republicii Moldova reales prin vot direct al cetăţenilor

Pentru o ţară de 2,5 milioane de locuitori, aceasta este o realizare remarcabilă, iar pentru Maia Sandu, este doar începutul. "Nu cerem o atitudine specială, cerem doar şansa de a ne demonstra capacitatea", a remarcat Maia Sandu.

Reamintim că Maia Sandu a fost învestită în funcţia de preşedinte al Republicii Moldova pe 24 decembrie 2020, după victoria din 15 noiembrie 2020, când a avut loc cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale. La 24 decembrie 2024, Maia Sandu a depus jurământul pentru cel de-al doilea mandat de şef de stat, după ce a câştigat turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din 3 noiembrie, devenind primul preşedinte reales prin vot direct al cetăţenilor, aminteşte Moldpres.

maia sandu
republica moldova
