Alexei Navalnîi, "otrăvit" în închisoare cu o "toxină rară" de statul rus. "Planul barbar al Kremlinului" demascat de 5 țări europene

Opozantul Alexei Navalnîi, care a murit în februarie 2024 în circumstanţe suspecte într-o închisoare din Rusia, a fost "otrăvit" cu o "toxină rară" de Moscova, acuză sâmbătă cinci ţări europene, într-un anunţ făcut pe marginea Conferinţei de Securitate de la Munchen, transmite Agerpres, citând AFP.

"Regatul Unit, Suedia, Franţa, Germania şi Olanda sunt convinse că Alexei Navalnîi a fost otrăvit cu o toxină letală", au anunţat cele cinci ţări într-o declaraţie comună.

În plus, Londra a anunțat că va sesiza asupra otrăvirii la Organizaţia pentru interzicerea armelor chimice (OIAC), "ca încălcare flagrantă de către Rusia" a convenţiei sale şi a făcut apel la Moscova "să înceteze imediat această activitate periculoasă".

Cu ce "toxină rară" a fost otrăvit opozantul rus Alexei Navalnîi

Foreign Office explică faptul că "o muncă colaborativă şi constantă a confirmat, prin analize de laborator, că toxina mortală prezentă în pielea unei specii de broască din Ecuador (epibatidină) a fost găsită în eşantioane prelevate de pe cadavrul lui Alexei Navalnîi".

Cele cinci state adaugă că această toxină "foarte probabil i-a provocat moartea".

Noile dezvăluiri vin să confirme teza soției opozantului, Iulia Navalnaia, care a afirmat în septembrie anul trecut că soţul ei a fost "otrăvit".

"Planul barbar al Kremlinului" demascat

"Numai guvernul rus avea mijloacele, mobilul şi ocazia de a utiliza această toxină letală împotriva lui Alexei Navalnîi în timpul încarcerării sale în Rusia", a declarat ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, citată în comunicat.

"Astăzi, alături de văduva sa, Regatul Unit scoate la lumină planul barbar al Kremlinului vizând reducerea sa la tăcere", a adăugat şefa diplomaţiei britanice.

Detalii despre moartea lui Alexei Navalnîi

Militant anticorupţie, critic acid al regimului lui Putin şi opozant al invaziei ruse în Ucraina, Alexei Navalnîi a murit la 47 de ani în circumstanţe neclare într-o colonie penitenciară din Arctica, în timp ce ispăşea o pedeapsă la 19 ani de închisoare pentru acuzaţii pe care le denunţa drept politice.

După moartea sa, autorităţile au refuzat timp de mai multe zile să predea cadavrul său familiei, ceea ce a trezit suspiciuni ale susţinătorilor săi, care au acuzat Kremlinul că l-a ucis şi că a încercat să falsifice cauzele reale ale morţii sale. Acuzaţiile au fost dezminţite de Kremlin.