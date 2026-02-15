€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri Accident grav în Prahova, provocat de un şofer băut care a fugit de la faţa locului
Data actualizării: 16:13 15 Feb 2026 | Data publicării: 15:50 15 Feb 2026

Accident grav în Prahova, provocat de un şofer băut care a fugit de la faţa locului
Autor: Doinița Manic

Camera Deputaților adoptă legea lui Robert Cazanciuc: Despăgubiri pentru victimile indirecte în accidente rutiere și acte de violență Despăgubiri pentru victimile indirecte în accidente | Foto cu caracter ilustrativ: Freepik

Trei oameni au fost răniți într-un accident provocat în Prahova de un şofer băut, care a fugit de la faţa locului.

Un bărbat în vârstă de 46 de ani din oraşul Băicoi a fost reţinut de poliţişti după ce, în urmă cu o noapte, având o alcoolemie de 1,14 mg/l, a provocat un accident rutier grav în localitatea Păuleşti din județul Prahova, soldat cu trei victime, şi a plecat de la faţa locului.

"Poliţiştii din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova au intervenit prompt în noaptea de 15 februarie a.c., în urma producerii unui accident rutier pe DN1B, în localitatea Păuleşti, soldat cu rănirea mai multor persoane. În urma activităţilor informativ-operative desfăşurate cu operativitate de către poliţiştii Serviciului Rutier, a fost identificat conducătorul auto bănuit de producerea evenimentului. Este vorba despre un bărbat de 46 de ani, din oraşul Băicoi (...). Ulterior producerii accidentului, conducătorul auto ar fi părăsit locul faptei fără încuviinţarea poliţiştilor. Bărbatul a fost depistat şi testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat. Testarea cu aparatul DrugTest a avut rezultat negativ", a arătat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova, într-un comunicat de presă, transmite Agerpres.

Șoferul băut a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism care circula regulamentar

Potrivit oamenilor legii, în jurul orei 01:30, bărbatul ar fi condus un autoturism pe drumul naţional DN1B, pe direcţia Ploieşti către Vălenii de Munte, iar la un moment dat ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un alt autoturism care circula regulamentar.

În urma impactului, trei pasageri din cel de-al doilea autoturism au suferit diverse leziuni, fiind transportaţi la spital pentru îngrijiri de specialitate.

"Având în vedere gravitatea situaţiei şi pentru prevenirea altor fapte, faţă de bărbat a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, acesta urmând să fie prezentat în cursul zilei de mâine unităţii de parchet competente, în vederea luării unei alte măsuri preventive (...). În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiei şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului", a mai precizat IPJ Prahova.

Avertismentul polițiștilor: Conducerea sub influenţa alcoolului nu este o greşeală minoră

"Conducerea sub influenţa alcoolului nu este o greşeală minoră, ci un pericol real. Deşi riscurile sunt cunoscute, iar consecinţele legale şi morale sunt dintre cele mai severe, încă există persoane care aleg să urce la volan după ce au consumat alcool.

Este o decizie de câteva secunde care poate schimba ireversibil vieţi - ale lor, ale pasagerilor sau ale unor oameni care circulă regulamentar şi nu au nicio vină. În spatele fiecărui astfel de caz se află nu doar cifre şi dosare penale, ci oameni răniţi şi familii afectate", se mai subliniază în comunicatul IPJ Prahova.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accident
prahova
sofer baut
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Ce urmărește Marco Rubio prin vizitele în Ungaria și Slovacia, unde se va întâlni cu Viktor Orban și Robert Fico
Publicat acum 52 minute
Accident grav în Prahova, provocat de un şofer băut care a fugit de la faţa locului
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Tragedie în Vrancea. Două persoane găsite decedate în locuinţă
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Ronaldo a revenit cu gol la Al Nassr, după conflictul cu conducerea clubului
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Reacția Rusiei, după ce a fost acuzată că l-a ucis pe Alexei Navalnîi cu o toxină letală extrasă din broaște
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 50 minute
Nouă înșelătorie în România: Mesajul la care să NU răspunzi - FOTO
Publicat acum 8 ore si 1 minut
Horoscop 15 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 14 minute
Cod Galben de viscol. ANM, zonele vizate. UPDATE: Atenționarea meteo, prelungită
Publicat acum 7 ore si 8 minute
Mașina radiată automat dacă nu ai RCA: Modelul care schimbă regulile jocului
Publicat acum 4 ore si 22 minute
Suspect reținut în cazul morții lui Gheorghe Chindriş. Un tânăr de 26 de ani, ridicat de polițiști
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close