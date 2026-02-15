Accident grav în Prahova, provocat de un şofer băut care a fugit de la faţa locului

Un bărbat în vârstă de 46 de ani din oraşul Băicoi a fost reţinut de poliţişti după ce, în urmă cu o noapte, având o alcoolemie de 1,14 mg/l, a provocat un accident rutier grav în localitatea Păuleşti din județul Prahova, soldat cu trei victime, şi a plecat de la faţa locului.

"Poliţiştii din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova au intervenit prompt în noaptea de 15 februarie a.c., în urma producerii unui accident rutier pe DN1B, în localitatea Păuleşti, soldat cu rănirea mai multor persoane. În urma activităţilor informativ-operative desfăşurate cu operativitate de către poliţiştii Serviciului Rutier, a fost identificat conducătorul auto bănuit de producerea evenimentului. Este vorba despre un bărbat de 46 de ani, din oraşul Băicoi (...). Ulterior producerii accidentului, conducătorul auto ar fi părăsit locul faptei fără încuviinţarea poliţiştilor. Bărbatul a fost depistat şi testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat. Testarea cu aparatul DrugTest a avut rezultat negativ", a arătat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova, într-un comunicat de presă, transmite Agerpres.

Șoferul băut a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism care circula regulamentar

Potrivit oamenilor legii, în jurul orei 01:30, bărbatul ar fi condus un autoturism pe drumul naţional DN1B, pe direcţia Ploieşti către Vălenii de Munte, iar la un moment dat ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un alt autoturism care circula regulamentar.

În urma impactului, trei pasageri din cel de-al doilea autoturism au suferit diverse leziuni, fiind transportaţi la spital pentru îngrijiri de specialitate.

"Având în vedere gravitatea situaţiei şi pentru prevenirea altor fapte, faţă de bărbat a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, acesta urmând să fie prezentat în cursul zilei de mâine unităţii de parchet competente, în vederea luării unei alte măsuri preventive (...). În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiei şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului", a mai precizat IPJ Prahova.

Avertismentul polițiștilor: Conducerea sub influenţa alcoolului nu este o greşeală minoră

"Conducerea sub influenţa alcoolului nu este o greşeală minoră, ci un pericol real. Deşi riscurile sunt cunoscute, iar consecinţele legale şi morale sunt dintre cele mai severe, încă există persoane care aleg să urce la volan după ce au consumat alcool.

Este o decizie de câteva secunde care poate schimba ireversibil vieţi - ale lor, ale pasagerilor sau ale unor oameni care circulă regulamentar şi nu au nicio vină. În spatele fiecărui astfel de caz se află nu doar cifre şi dosare penale, ci oameni răniţi şi familii afectate", se mai subliniază în comunicatul IPJ Prahova.