Mircea Badea, mesaj pentru fiul său după ce Victor Rebengiuc a fost amenințat cu moartea, iar Poliția s-a autosesizat

Victor Rebengiuc a primit următorul mesaj de amenințare pe rețelele de socializare: „Ești un boșorog (...) depășit, nociv și bolnav de comunism. (...) Lăsați-ne în pace, să votăm pe cine vrem, să votam și pe cine e normal să votăm, altfel băgăm toporul în capetele alea seci”.

La audieri, unul dintre frați a recunoscut că a trimis mesajul, dar când a văzut că își complică situația, a afirmat că totul a fost o glumă. A fost plasat sub control judiciar timp de 60 de zile.

Cei doi frați, în vârstă de 46 de ani, au fost ridicați din locuința în care trăiesc împreună cu mama lor, la mai bine de un an după ce unul dintre ei i-a trimis actorului Victor Rebengiuc un mesaj de amenințare cu moartea. S-a întâmplat cu puțin înainte ca artistul să participe la un miting pro Europa.

Reacția lui Mircea Badea

Mircea Badea a comentat acest subiect. El a zis că îl va învăța pe fiul său că Poliția te protejează dacă ești Victor Rebengiuc. „Dacă ești Vlad Badea Brumă nu”, a zis Mircea Badea.

„Eu am multă experiență cu Poliția cu penalul în România, așa că vreau să comentez cazul Rebengiuc. Sunt bucuros din două motive: un motiv este faptul că maestrul este bine și protejat de oamenii legii. Al doilea motiv de bucurie este că, în sfârșit, pot să-i explic fiului meu cum funcționează societatea. Este destul de mare, are 11 ani, aproape 12, și trebuie să-i explic cu exemple cum funcționează societatea. El e de bună credință și e datoria mea să-l educ, inclusiv în aspectele acestea în care mai dăm jos vălul de pe niște subiecte.

Îi voi explica așa fiului meu: „Ca să fii protejat de oamenii legii, de polițiști, trebuie să fii Victor Rebengiuc. Dacă ești Vlad Badea Brumă, nu te protejează nimeni. Dacă ești Victor Rebegenciuc te protejează și este foarte bine că îl protejează”.

De ce o să-i explic asta fiului meu? O să-i zic așa: „Domnul Regenciuc a fost protejat de Poliție, iar pe tine nu te-a protejat nimeni, în afară de mine, tatăl tău. Așa că... șansele sunt, în viitor, să nu te protejeze nimeni, nefiind Victor Rebegenciuc. Poate devii și tu un fel de Victor Rebegenciuc și poate atunci ai șanse să fii luat în seamă. Deocamdată însă nu te-a luat în seamă nimeni dintre oamenii legii”, a zis Mircea Badea.

„În cazul maestrului, mesajele de amenințare au fost trimise de un utilizator care nu avea un cont asumat. Oamenii legii s-au autosesizat. Domnul Rebengiuc doar a zis că a fost amenințat pe o rețea de socializare. El nu a făcut plângere. Nu a mers la Poliție să spună că a fost amenințat. Procurorii au citit în presă că maestrul a fost amenințat cu moartea și s-au autosesizat. După aceea, au căutat cine a dat mesajul. Oamenii legii au investigat și au găsit autorii acelui mesaj”, a spus Mircea Badea.

Realizatorul TV a continuat: „Poliția și-a făcut treaba în cazul domnului Rebengiuc, în cazul meu nu și în cazul multora din România... nu. Eu și fiul meu nu putem fi liniștiți, domnul Rebengiuc da. După 10 august, când a fost mitingul diasporei, și am avut opinii, am fost înjurat, dar asta e ceva normal.

Dar atunci am fost amenințat cu moartea eu, mama copilului, dar și copilul meu. Primeam mesaje în care mi se scria adresa, deci oamenii aceia știau unde stau, îmi scriau că știu când iese în parc copilul cu mine, cu mama lui, cu bunica lui, lucruri adevărate, „și o să facem și o să îți facem și o să-ți dregem ție și fiului tău”. Descriau exact ce îi vor face copilului meu. Avea vreo trei-patru ani.

Erau amenințări cu moartea în clar de la persoane cu conturi de Facebook concrete. Am făcut plângere penală. Am fost la Poliție pentru a se aplica legea. După un an am fost întrebat dacă-mi mențin plângerea. Am zis da, am fost, din nou, la Poliție să dau iar cu subsemnatul. De atunci nu am mai auzit nimic despre subiect. Fiului meu îi voi spune așa: „Dacă ești Rebegenciuc, Poliția te protejează, dacă nu ești Rebengiuc, Poliția nu te protejează”.

VEZI ȘI: Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are