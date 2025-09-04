Data publicării:

EXCLUSIV  Sfat pentru Mircea Badea după cazul Lasconi - Bolojan - Nicușor Dan

Categorie: Stiri
Avem un sfat pentru Mircea Badea. Îl găsiți la finalul articolului.

Declarațiile recente ale Elenei Lasconi, prin care atacă reforma administrativă promovată de Ilie Bolojan, contrastează puternic cu pozițiile publice pe care le-a avut în urmă cu doar doar câteva luni. În martie 2025, îl lăuda pe Ilie Bolojan. La fel și în 2024. Acum dă cu el de pământ.

Mircea Badea a comentat schimbarea de perspectivă a Elenei Lasconi.

„Acum câteva luni, era o miorlăială generalizată, o invocare aproape ritualică. Îl invocau pe Ilie Bolojan să pogoare la Guvern. Spuneau: Soluția pentru România este Ilie Bolojan premier!

Astăzi... Elena Lasconi s-a enervat din cauza reformei lui Ilie Bolojan. Acum ne spune că este nervoasă. Haideți să vedem ce spunea Elena Lasconi în martie 2025, adică în acest an. Spunea așa: „Sunt primul politician care a spus că aș vrea să fie domnul Bolojan premier. După chestia asta, în noaptea aia, PNL a făcut ședință, erau agitați, jumătate din partid deja cumva simpatiza cu ideea de Bolojan. Faptul că Ilie Bolojan este acum președinte interimar într-un fel mi se datorează mie. Pentru că am vorbit despre el, pentru că cred în el. Apoi a fost pus pe liste la Senat, pentru că, nu-i așa, are credibilitate, apoi cu această coaliție a ajuns președintele Senatului. Am făcut presiuni și pentru a pleca Iohannis acasă și acum este președinte interimar”.

În 2024, Elena Lasconi zicea că Ilie Bolojan ar fi opțiunea ei de premier dacă ea va deveni președinte:

„Omul pe care îl apreciez enorm şi de la care am şi învăţat multe este domnul Bolojan. Şi eu cred că în funcţia de prim-ministru ar trebui să fie un om capabil, cu multă experienţă în administraţie. Şi nu cunosc pe altcineva care să aibă mai multă experienţă în administraţie decât domnul Bolojan. (...) Eu, şi dacă domnul Bolojan nu ar fi în niciun partid, tot pe el l-aş fi propus".

Tot în 2024, Elena Lasconi insista să-l aibă pe Ilie Bolojan premier, dacă va deveni președinte: „Eu nu mă sucesc după cum bate vântul”.

Bătu vântul între timp, ce făcu, doamnă? N-am nicio străbatere. Mă doare în cot. Totuși... 

Elena Lasconi a continuat în 2024: „Andreea Esca, tu mă cunoști de aproape 30, de 25 de ani, mă cunoști bine și cred că știi că cuvântul meu e contract. Eu nu mă sucesc după cum bate vântul. Eu sunt foarte serioasă când am spus că am o opțiune. Aceasta cred că este o opțiune foarte bună și am văzut că și domnul Bolojan a spus că dorește același lucru, să reducem numărul de parlamentari la 300, să respectăm votul românilor. Asta avem și noi în program. Am văzut că dorește să scadă numărul de secretari de stat. Eu mi-aș dori să scădem și numărul de ministere. Prea e petrecere în toate instituțiile statului și prea s-au obișnuit oamenii, că de asta sunt furioși. Acum există o obișnuință, așa că ei trebuie să lucreze pentru stat, nu statul trebuie să lucreze pentru cetățeni, iar oamenilor trebuie să le dai mai multă putere”.

Îi plăcea asta cu scăderile. Acum, Elena Lasconi spune: „Fac apel la Președintele României să intervină urgent, să oprească nebunia cu Ordonanțele ucigătoare! În acest moment puteți opri intrarea României în haos. Dacă nu veți face asta, la sfârșitul anului românii vor realiza că după ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni ne-am trezit cu o noptieră”.

Dar nu era Ilie Bolojan priceput la administrație?! Dar nu ne spusese Elena Lasconi că Ilie Bolojan a fost cel mai bun primar? Parcă Ilie Bolojan era salvarea națiunii, cum adică acum ne aruncă în haos? Cum îi reevaluează Elena Lasconi... Acum îl face noptieră pe Nicușor Dan. Asta cu noptiera nu e rea. Îl amenință și cu suspendarea pe Nicușor Dan. Atât de inflamată este doamna Elena Lasconi de reformele, tăierile, domnului Ilie Bolojan... Ce facem cu suferinzii de Ilie Bolojan? Erau în secta martorii lui Bolojan. Nu puteai să zici nimic rău de el. Te făceau putinist”, a zis Mircea Badea. 

Jurnalistul Val Vâlcu a zis că are dreptate Mircea Badea, dar este inutil să mai comentăm ce spun haștagii.

Când a mințit Elena Lasconi? Când îl ridica în slăvi pe Ilie Bolojan sau acum, când îl face vinovat de haos? Așa funcționează dublul discurs al haștagilor, dintotdeauna.

Dacă ei strigă „m#ie PSD”... e declarație politică. Dacă îi spui unei doamne „sunteți cam repezită”, devine hărțuire și linșaj. Dacă e acuzat cineva din tabăra lor, e „nevinovat până la proba contrarie”. Dacă e din altă parte, e „penal”.

La Elena Lasconi se vede perfect asta: Când îi convenea, Ilie Bolojan era premierul ideal, omul care taie aparatul bugetar și face ordine. Acum, când poate nu vrea să-și dea afară, să zicem... pilele din primărie (dacă le are, desigur, doar presupunem), brusc aceleași măsuri devin „nebunie” și „ordonanțe ucigătoare”. Poate e și o doză de invidie: el a câștigat o bătălie, ea nu.

Dar de la principii, s-a ajuns la dublu discurs. Dacă Clotilde Armand, de exemplu, își aduce iubitul într-o funcție, e profesionalism. Dacă o fac alții, e nepotism. Așa că... Mircea Badea, dacă nu ne-am învățat până acum cu această dublă măsură, vom fi dezamăgiți la nesfârșit.

