€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Avalanșă de mari dimensiuni la Bâlea Lac, provocată de doi schiori - VIDEO
Data actualizării: 13:23 02 Ian 2026 | Data publicării: 13:05 02 Ian 2026

Avalanșă de mari dimensiuni la Bâlea Lac, provocată de doi schiori - VIDEO
Autor: Iulia Horovei

avalansa muntii fagaras salvamont Munții Făgăraș, văzuți din avion. Sursa foto: Agerpres
 

Doi schiori au provocat accidental o avalanșă de mari dimensiuni, vineri, 2 ianuarie, în Munții Făgăraș, în zona Lacului Bâlea.

O avalanşă de mari dimensiuni s-a produs, vineri, în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş, fiind declanşată accidental de doi schiori, care au reuşit totuşi să scape nevătămaţi, au anunţat reprezentanţii serviciului Salvamont Sibiu.

Schiorii care au provocat avalanșa s-au retras în siguranță

„În cursul zilei de astăzi, în Munţii Făgăraş, zona Bâlea Lac, s-a produs o avalanşă de mari dimensiuni, declanşată accidental de doi schiori aflaţi în zona cunoscută sub denumirea 'Balcoane'.

Avalanşa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară şi ajungând dincolo de zona chioşcurilor de la Bâlea Lac. Cei doi schiori nu au fost surprinşi de masa de zăpadă şi au scăpat fără leziuni fizice, reuşind să se retragă în siguranţă”, a transmis sursa citată.

Salvamontiștii, „debut de foc” în noul an

Salvamontiştii sibieni le recomandă prudenţă maximă turiştilor aflaţi în zonele alpine din Munţii Făgăraş în această perioadă: să verifice buletinul nivometeorologic înainte de orice activitate montană; să evite practicarea sporturilor de iarnă la altitudini de peste 1.800 m, unde riscul de avalanşă este ridicat; să respecte traseele marcate şi indicaţiile salvatorilor montani. 

Doar în ultimele 24 de ore, salvamontiștii din întreaga ţară au fost solicitaţi să intervină la un număr foarte mare de evenimente, în urma cărora au fost asistate 42 de persoane, scrie Agerpres.

Citește și: Cod Roşu de vânt foarte puternic care viscoleşte şi troieneşte zăpada. ANM, zonele vizate

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

avalansa
balea lac
schiori
muntii fagaras
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Tragedia din Crans-Montana. Mărturiile unui român care a ajutat la scoaterea victimelor din barul care a luat foc: "Am văzut copii arși"
Publicat acum 52 minute
Tragedie cutremurătoare la început de an. Fiul de 5 ani al unui influencer cunoscut a murit din cauza gripei
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Avalanșă de mari dimensiuni la Bâlea Lac, provocată de doi schiori - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Drone la granița României. Locuitorii din Tulcea, avertizați din nou prin RO-Alert/ MApN a ridicat două avioane F-16 - UPDATE
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Cele două orașe din România, incluse în topul celor mai sigure orașe din lume
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 42 minute
Guvern, lovitură de la 1 ianuarie pentru angajați: Poți să rămâi fără bani, casă și mașină
Publicat pe 01 Ian 2026
Tragedia de la Colectiv, trasă la indigo într-o stațiune de schi din Elveția: Peste 150 de morți și răniți. UPDATE: Cauza incendiului, neclară - VIDEO
Publicat acum 17 ore si 1 minut
Prima Lună Plină din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate
Publicat pe 31 Dec 2025
Cui aparține fabrica de droguri bombardată de SUA în Venezuela. Trump a confirmat atacul
Publicat pe 31 Dec 2025
A murit Alin Vlădău, viceprimarul din Câmpulung. Avea doar 50 de ani. Elena Lasconi, mesaj emoționant
 
ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close