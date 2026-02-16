€ 5.0953
Data actualizării: 22:14 16 Feb 2026 | Data publicării: 22:09 16 Feb 2026

VIDEO Actorul Robert Duvall din „Naşul” şi „Marele Santini” a murit
Autor: Andrei Itu

Lumanare Foto ilustrativ Pexels - Lumânare

Actorul Robert Duvall a murit la vârsta de 95 de ani. Robert Duvall a câştigat un Oscar pentru „Tender Mercies” şi a fost nominalizat pentru rolurile sale din „Naşul”, „Apocalypse Now” şi „The Great Santini”.

Moartea lui Duvall a fost anunţată pe o rețea socială de soţia sa, Luciana Duvall.

Mesaj emoționant transmis de Luciana Duvall

„Ieri ne-am luat rămas bun de la iubitul meu soţ, prieten drag şi unul dintre cei mai mari actori ai timpurilor noastre. Bob a trecut în nefiinţă în pace, acasă, înconjurat de dragoste şi confort. Pentru lume, el a fost un actor câştigător al premiului Oscar, un regizor, un povestitor. Pentru mine, el a fost pur şi simplu totul”, a scris Luciana Duvall.

În continuarea mesajului, Luciana Duvall a evidențiat „pasiunea soțului său și că el a dat totul personajelor sale şi adevărului spiritului uman pe care acestea îl reprezentau”. 

Bob a dat totul personajelor sale

„Pasiunea lui pentru meseria sa era egalată doar de dragostea profundă pentru personaje, pentru o masă bună şi pentru a fi în centrul atenţiei. Pentru fiecare dintre numeroasele sale roluri, Bob a dat totul personajelor sale şi adevărului spiritului uman pe care acestea îl reprezentau. Făcând acest lucru, el ne lasă tuturor ceva durabil şi de neuitat. Vă mulţumesc pentru anii de sprijin pe care i-aţi acordat lui Bob şi pentru că ne-aţi oferit acest timp şi intimitate pentru a celebra amintirile pe care le lasă în urmă”, a mai scris Luciana Duvall.

Oscar Robert Duvall a fost un actor versatil ce a impresionat cu paleta sa variată de roluri, principale şi secundare deopotrivă, de la colonelul iubitor de napalm din "Apocalypse Now", la enigmaticul Boo Radley din "To Kill a Mockingbird", a transmis luni Reuters.

Rolurile interpretate de Robert Duvall

Robert Duvall a interpretat roluri de lideri puternici precum locotenent-colonelul Bull Meechum în "The Great Santini" şi personajul principal din "Stalin", precum şi personaje învinse şi decăzute în "Tender Mercies" şi "The Apostle". A câştigat premii pentru ambele tipuri de roluri.

Duvall, fiul unui amiral al Marinei militare americane şi al unei actriţe amatoare, a crescut în Annapolis, Maryland. După ce a absolvit Principia College din Illinois şi a servit în Armata SUA, s-a mutat la New York, unde a locuit în cameră cu Dustin Hoffman şi s-a împrietenit cu Gene Hackman, într-o perioadă în care cei trei erau studenţi la actorie cu dificultăţi.

După ce a lucrat la o varietate de emisiuni de televiziune, Duvall a făcut o impresie puternică chiar şi în roluri mici, cum ar fi primul său rol în film, cel al lui Boo Radley din "To Kill a Mockingbird" (1962). Duvall a obţinut rolul la sugestia scenaristului filmului, Horton Foote, căruia îi plăcuse munca lui Duvall într-una dintre piesele sale.

Foote a scris mai târziu "Tender Mercies", un film din 1983 pentru care Duvall a câştigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar în rolul unui cântăreţ country.

Poate cel mai memorabil rol al lui Duvall a fost în epopeea din 1979 a lui Frances Ford Coppola despre Vietnam, "Apocalypse Now", interpretându-l pe locotenent-colonelul Bill Kilgore, un personaj excentric şi obsedat de surfing.

Duvall a avut doar câteva minute de apariţie pe ecran, dar aproape a furat filmul, în timp ce personajul său împărţea ordine, la bustul gol, complet lipsit de orice urmă de instinct de conservare pe un câmp de luptă în mijlocul focului şi exploziilor, iar după un atac aerian reuşit proclama exuberant: "Îmi place mirosul de napalm dimineaţa (...) Mirosea a victorie!", conform lui Kilgore.

Rolul i-a adus lui Duvall una dintre cele şapte nominalizări la Premiile Oscar. O alta a fost pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru "Naşul" de Coppola, interpretându-l pe Tom Hagen, consigliere al familiei mafiote Corleone. Duvall a apărut în al doilea film "Naşul", dar l-a respins pe al treilea pentru că a considerat oferta salarială inadecvată.

Duvall a fost nominalizat şi la premiile Oscar pentru "The Great Santini", "The Apostle", "A Civil Action" şi "The Judge" în 2014. În total, a apărut în aproape 100 de filme.

Robert Duvall avea un talent special pentru a juca roluri de cowboy. A câştigat un premiu Emmy pentru miniseria de televiziune "Broken Trail", a apărut alături de John Wayne în "True Grit" şi a primit o nominalizare la Emmy pentru miniseria "Lonesome Dove". El spunea adesea că interpretarea genialului om al legii devenit cowboy Gus McRae în "Lonesome Dove" a fost rolul său preferat.

"Cred că am surprins un tip foarte specific, care reprezintă ceva important în istoria mişcării occidentale", a declarat Duvall pentru New York Times. "După aceea, am simţit că mă pot retrage, că am lăsat ceva în urmă".

La Hollywood, Duvall şi-a făcut propriile filme. A scris, regizat şi a câştigat o nominalizare la Oscar pentru filmul "'The Apostle", povestea unui predicator conflictual.

Duvall a făcut acelaşi lucru cu "'Assassination Tango", un film care i-a permis să-şi arate pasiunea pentru tango şi Argentina, unde a întâlnit-o pe a patra sa soţie, Luciana Pedraza. Amândoi s-au născut pe 5 ianuarie, dar la o diferenţă de 41 de ani.

Duvall şi-a împărţit timpul între Los Angeles, Argentina, şi o fermă de 146 de hectare din Virginia, unde a transformat hambarul într-o sală de de tango.

robert duvall
