€ 5.0953
|
$ 4.2940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.2940
 
DCNews Stiri Structura anului școlar 2026 - 2027, forma finală. Calendar cursuri și vacanțe
Data publicării: 22:01 16 Feb 2026

Structura anului școlar 2026 - 2027, forma finală. Calendar cursuri și vacanțe
Autor: Irina Constantin

elevi Foto: Freepik

Ministerul Educației a avizat forma finală a structurii anului școlar 2026 - 2027.

Calendar an școlar 2026 - 2027

”Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. 

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2027.

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2027. 

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

Săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București va fi planificată în perioada 15 februarie – 7 martie 2027.

Decizia privind săptămâna de vacanță se ia în urma consultărilor cu elevii, cu părinții acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.

Pentru predictibilitate, până la data de 1 aprilie 2026, fiecare unitate de învățământ va comunica elevilor și părinților structura detaliată a anului școlar viitor, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia” arată Ministerul Educației. 

Eliminare/comasare ”Școala altfel” și ”Săptămâna verde” - propunere respinsă. Cum argumentează Ministerul

Au existat mai multe propuneri pe masa Ministerului Educației, cu privire la noul an școlar. Printre ele, s-a numărat propunerea de a elimina sau comasa ”Școala altfel” și ”Săptămâna verde”, astfel încât anul școlar să înceapă în 15 septembrie și să se încheie în 15 iunie. Ministerul a considerat că ”eliminarea acestor programe nu ar fi generat reducerea numărului de săptămâni de cursuri, cele două programe fiind cuprinse în numărul total al acestora”.

În continuare, sursa citată precizează că, de fapt, ar fi prelungit anul școlar: ”începerea cursurilor cu o săptămână mai târziu, cu menținerea numărului de săptămâni de cursuri (36), ar fi implicat decalarea cu o săptămână a încheierii cursurilor anului școlar (25 iunie, față de 18 iunie), ceea ce are drept consecință decalarea cu o săptămână a examenelor naționale (evaluare națională și bacalaureat 2027)”.

”În ceea ce privește decizia de a menține Programele Naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, aceasta este justificată de faptul că scopul acestor programe este să creeze cadrul pentru desfășurarea unor activități care să îmbine teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi. Acest obiectiv poate fi atins prin activități gratuite, desfășurate în școală, folosindu-se resursele disponibile” arată precizările Ministerului. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

an scolar 2026 2027
structura an scolar
ministerul educatiei
vacante 2027
vacante 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
VIDEO Actorul Robert Duvall din „Naşul” şi „Marele Santini” a murit
Publicat acum 13 minute
Structura anului școlar 2026 - 2027, forma finală. Calendar cursuri și vacanțe
Publicat acum 34 minute
Apel pentru salvarea unei școli profesionale cu o tradiție de peste un secol: Petiție - „Nu desființați liceele silvice!”
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Cum l-a comemorat Iulia Navalnaia pe soțul ei, după ce s-au întărit suspiciunile că a fost otrăvit cu o toxină de la o broască
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Cum funcționează centrele de urgență în Franța. Ar fi cea mai mare schimbare pentru localitățile izolate, fără medic, din România
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 48 minute
Viktor Orban, replică pentru Zelenski, după ce președintele Ucrainei s-a luat de burta lui mare
Publicat acum 10 ore si 29 minute
Cine e în spatele deciziei lui Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace? Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 5 ore si 32 minute
Liderii coaliției de guvernare, deciziile momentului despre relansarea economică, taxe și impozite. Apar și excepțiile
Publicat acum 12 ore si 56 minute
Ponta: Tolontan critica contractul pentru autostrada Comarnic - Brașov. Funky Citizens scria, la DNA, că deranjăm natura cu autostrada
Publicat acum 15 ore si 22 minute
Horoscop 16 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close