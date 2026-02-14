FOTO: "Cel mai important grafic cu date economice ale României". Analistul Radu Georgescu: "Dacă-l vei înțelege, îți vei da seama ce se întâmplă"

Analistul financiar Radu Georgescu spune că graficile legate de contul curent al României sunt mult mai importante decât cele care ne prezintă evoluția deficitului bugetar, atunci când vrem să înțelegem se întâmplă cu economia țării și ce va urma.

Radu Georgescu: Acest grafic e mult mai important decât deficitul bugetar

"Dacă vei înțelege acest grafic îți vei da seama ce se va întâmpla cu România în următorii ani din punct de vedere economic și nu vei mai fi manipulat ușor. Nimeni nu vorbește despre acest grafic, deși este de departe cel mai important grafic cu date economice ale României.

Mult mai important decât deficitul bugetar, despre care vorbește toată lumea. Acest grafic se numește Contul Curent al României. Contabilii îi mai spun și Cash Flow-ul României în relațiile cu ale țări. În prima poza vezi situația Eurostat privind Contul Curent al țărilor din UE în anul 2024. România are detașat cel mai mare deficit de Cont Curent din UE. Anual ies din Romania 30 miliarde euro.

Graficul care prezintă situația Eurostat privind Contul Curent al țărilor din UE în anul 2024. Foto: Linkedin, Radu Georgescu

În poza nr. 2 vezi situația BNR privind Contul Curent de la noiembrie 2025. Nu s-a schimbat nimic față de 2024 și în 2025 au ieșit aproximativ 30 miliarde euro din Romania.

Din păcate pentru România, băncile străine înțeleg foarte bine acest grafic, de aceea Romania plătește dobânzi la creditele în euro mult mai mari decât țările din jurul nostru: Bulgaria, Serbia, Croația, Bosnia, Albania etc.

Graficul care prezintă situația BNR privind Contul Curent, noiembrie 2025. Foto: Linkedin, Radu Georgescu

Băncile străine știu că România are nevoie disperată de euro și fac bani din acest lucru, foarte mulți bani. De fapt România nu se împrumută la dobânzi normale de bancă, România se împrumută la dobânzi de IFN-uri, deoarece nu are acces la dobânzi normale de bancă.

Analistul Radu Georgescu anunță turbulențe economice foarte puternice

România se îndreaptă accelerat către incapacitate de plată. Oricine care gestionează niște bani (familie, firmă) știe că nu poți să funcționezi cu un cash flow negativ atât de mare. De aceea sunt foarte uimit când văd oameni care își spun că sunt economiști și ne explica faptul că Romania este pe drumul cel bun. Probabil sunt economiști pe hârtie, dar nu înțeleg noțiuni elementare de economie.

În curând, România va trece prin turbulențe economice foarte puternice. Mult mai puternice decât cele de acum. Trebuie să ne pregătim mental și financiar", ", a scris analistul financiar Radu Georgescu pe profilul său de Linkedin.