Washingtonul neagă implicarea în politica europeană: „Nu avem un fond secret pentru extrema dreaptă”

Statele Unite nu intervin în politica europeană, a declarat sâmbătă un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat pentru POLITICO, în pofida informațiilor potrivit cărora administrația Trump ar fi încercat să finanțeze organizații aliniate curentului MAGA pe continent.

Vorbind în cadrul evenimentului POLITICO Pub, organizat în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen, subsecretarul de stat american Sarah Rogers a respins un articol publicat de Financial Times, potrivit căruia ar fi susținut un program de finanțare pentru think tank-uri și institute de extremă dreapta din Europa.

„Ideea că avem un fond discreționar pentru extrema dreaptă este o minciună”, a declarat Rogers. „Nu este decizia Americii să stabilească cine este ales în Europa.”

Mesajul transmis de Rogers pare să fie un nou semnal că administrația Trump încearcă să adopte un ton conciliant față de Europa, în ciuda faptului că Strategia Națională de Securitate publicată recent solicită Statelor Unite să „cultive rezistența” față de status quo-ul politic de pe continent. Declarațiile au venit la doar câteva ore după ce secretarul de stat Marco Rubio a cerut, de pe scena de la München, o „Europă puternică și revitalizată”.