Iranul a blocat cu pământ accesul la instalația nucleară din Isfahan, de teama unui nou atac american

Iranul a blocat cu pământ accesul la instalația nucleară din Isfahan, iar imaginile din satelit confirmă intervenția. Două intrări au fost complet acoperite, iar o a treia a fost consolidată. Potrivit Institutului pentru Știință și Securitate Internațională, decizia ar putea avea legătură cu temerile privind un nou atac american sau israelian, relatează France24.

Fotografiile analizate de institutul cu sediul la Washington arată schimbări vizibile la complexul nuclear din centrul Iranului. Două dintre accesurile în tuneluri au fost îngropate sub straturi consistente de pământ. A treia intrare, amplasată în partea de nord a sitului, pare să fi fost întărită cu lucrări defensive suplimentare.

Institutul, care urmărește de ani buni activitățile nucleare ale Teheranului, consideră că aceste intervenții reflectă îngrijorarea autorităților iraniene față de posibilitatea unei lovituri externe.

„Astuparea intrărilor tunelurilor ar diminua efectele unei posibile lovituri aeriene și ar face, de asemenea, dificil accesul la sol în cazul unei operațiuni a forțelor speciale care ar urmări să captureze sau să distrugă uraniu puternic îmbogățit care s-ar putea afla acolo”, explică institutul pe rețeaua X.

Experții sugerează că materiale sensibile ar fi putut fi mutate în interiorul tunelurilor, pentru a fi protejate. În acest context, instalația nucleară din Isfahan devine din nou un punct fierbinte pe harta tensiunilor dintre Iran și Occident.

Ce rol are instalația nucleară din Isfahan

Amplasată în apropierea orașului Isfahan, în centrul țării, unitatea funcționează la scară industrială din 2004. Aici are loc conversia concentratului de uraniu, extras din minele deșertice ale Iranului, în tetrafluorură și ulterior în hexafluorură de uraniu, cunoscute ca UF4 și UF6. Aceste substanțe sunt apoi introduse în centrifuge pentru a produce uraniu îmbogățit.

Tot la Isfahan a fost inaugurat, în aprilie 2009, un laborator destinat producerii de combustibil slab îmbogățit, utilizabil în eventuale centrale nucleare.

La începutul anului 2024, Teheranul a anunțat că pe amplasament va fi construit un nou reactor de cercetare. În iunie 2025, patru clădiri ale complexului au fost lovite de Statele Unite, inclusiv o uzină de conversie a uraniului.

Institutul amintește că pregătiri similare au fost observate înaintea operațiunii americane „Midnight Hammer”, care a vizat instalațiile de la Fordo, Natanz și Isfahan.

Atac american, îmbogățirea uraniului și disputa cu Washingtonul

Tensiunile legate de programul nuclear iranian durează de ani întregi. Statele Unite și Israelul acuză Iranul că urmărește dezvoltarea armei nucleare. Teheranul respinge acuzațiile și susține că programul său are scop exclusiv civil.

În iunie 2025, SUA au bombardat trei situri nucleare iraniene: Fordo, Natanz și Isfahan. Donald Trump a declarat ulterior că aceste lovituri au dus la „anihilarea” programului nuclear al Iranului. Impactul real al atacurilor nu a fost însă clarificat public.

Înainte de bombardamente, Agenția Internațională pentru Energie Atomică arăta că Iranul îmbogățea uraniu la 60%, mult peste limita de 3,67% prevăzută în acordul nuclear din 2015. Documentul, între timp lipsit de efecte, fusese semnat cu marile puteri.

După retragerea SUA din acord, în 2018, Iranul a început să renunțe treptat la unele angajamente. Uraniul îmbogățit între 3% și 5% este folosit pentru producerea de energie electrică în centrale nucleare. La 20%, poate servi la obținerea de izotopi medicali. Peste acest nivel, spun experții, apar posibile aplicații militare. Pentru fabricarea unei bombe, concentrația trebuie să ajungă la 90%.

Donald Trump a cerut în repetate rânduri o interdicție totală a îmbogățirii uraniului, condiție considerată de Teheran inacceptabilă. Iranul invocă dreptul la utilizarea energiei nucleare în scopuri civile și califică o astfel de cerință drept o „linie roșie”, susținând că ar contraveni Tratatului de neproliferare.

În acest climat tensionat, decizia prin care Iranul a blocat cu pământ accesul la instalația nucleară din Isfahan transmite un semnal clar în care autoritățile se pregătesc pentru scenariul unui nou atac american.

