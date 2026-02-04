€ 5.0950
Iranul schimbă regulile jocului: Ce le-a cerut Statelor Unite
Data actualizării: 11:10 04 Feb 2026 | Data publicării: 11:10 04 Feb 2026

Iranul schimbă regulile jocului: Ce le-a cerut Statelor Unite
Autor: Elena Aurel

Șefii militari ai SUA și Israelului au discutat la Pentagon despre tensiunile cu Iranul - surse Imagine cu harta Iranului. Sursa foto: Freepik, @pablographix

Iranul cere ca discuțiile cu SUA să aibă loc în Oman și să se concentreze doar pe problema nucleară.

Iranul solicită ca discuţiile preconizate săptămâna aceasta cu SUA să se desfăşoare în Oman, nu în Turcia, aşa cum a fost propus iniţial, şi ca acestea să se rezume la negocieri bilaterale în problema nucleară, în timp ce SUA şi-ar fi dorit să abordeze şi alte subiecte cu delegaţia iraniană cu acest prilej, transmite Reuters, citată de Agerpres. 

Iniţial se vorbea că miniştri de externe din alte câteva ţări din regiune, între care Pakistan, Arabia Saudită, Qatar, Egipt şi Emiratele Arabe Unite ar putea să participe la aceste convorbiri, dar o sursa regională a declarat pentru Reuters că Teheranul doreşte acum doar discuţii bilaterale cu SUA.

Decizia Iranului privind schimbarea locului întrevederii şi a cadrului discuţiilor, programate pentru vineri la Istanbul, intervine pe fondul unor tensiuni exacerbate între Teheran şi Washington, în timp ce SUA îşi concentrează forţe militare în Orientul Mijlociu.

Actori regionali fac presiuni pentru depăşirea impasului între Iran şi SUA, ceea ce a dus la ameninţări reciproce cu lovituri aeriene şi a stârnit temeri că această escaladare ar putea degenera într-un conflict mai amplu.

Armata americană a declarat marţi că a doborât o dronă iraniană Shahed-139 care se apropiase "agresiv" de portavionul cu propulsie nucleară Abraham Lincoln în Marea Arabiei, conform unui comunicat al US Army, incident relatat în premieră de Reuters.

VEZI ȘI: Human Rights Watch avertizează că Donald Trump transformă SUA într-un stat autoritar

Donald Trump: "Negociem cu ei chiar în aceste momente"

Preşedintele american Donald Trump, care avertizase luni că s-ar putea întâmpla "lucruri rele" dacă nu s-ar ajunge la un acord cu Iranul, a declarat marţi presei la Casa Albă: "Negociem cu ei chiar în aceste momente". El nu a dat detalii şi a refuzat să precizeze unde se aşteaptă ca discuţiile să aibă loc.

O sursă diplomatică din regiune, familiarizată cu noile cerinţe ale Iranului, a declarat că Teheranul "caută să schimbe formatul şi cadrul" discuţiilor. "Ei (iranienii) vor să discute doar problema nucleară cu Washingtonul, în timp ce SUA vor să ridice alte probleme, cum ar fi rachetele (balistice) şi activităţile grupărilor afiliate Iranului în regiune", potrivit surse citate.

Secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat pentru Fox News că discuţiile cu Iranul ar urma să aibă loc mai târziu săptămâna aceasta.

Consultările privind locul de desfăşurare a convorbirilor erau în curs de desfăşurare, afirmase marţi seara un purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, citat de agenţia locală de presă Nour News. Acelaşi purtător de cuvânt a afirmat că se fac pregătiri pentru ca aceste convorbiri să aibă loc în zilele următoare şi că Turcia, Oman şi alte ţări şi-au exprimat disponibilitatea de a le găzdui.

Discuţiile pe tema nucleară între SUA şi Iran ar urma să aibă loc vineri, în Oman, a declarat miercuri pentru Reuters sursa diplomatică regională citată.

La aceste discuţii, potrivit altor surse, ar urma să participe ginerele lui Trump, Jared Kushner, alături de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, şi de ministrul iranian de externe Abbas Araqchi. 

VEZI ȘI: Moscova anunță măsuri de securitate în Arctica pe fondul tensiunilor cu Occidentul

Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
statele unite ale americii
casa alba
negocieri
donald trump
Comentarii

