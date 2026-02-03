Leul se apreciază față de euro, dar pierde teren în raport cu dolarul și francul elvețian

Potrivit cursului oficial, moneda naţională s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0950 lei, în scădere cu 0,09 bani (-0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0959 lei.

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,3215 lei, în urcare cu 2,57 bani (0,6%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,2958 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5510 lei, în creştere cu 1,38 bani (0,25%) faţă de 5,5372 lei, cotaţia anterioară.

Aurul se scumpește semnificativ

Gramul de aur s-a scumpit marţi până la valoarea de 683,2483 lei, de la 644,9082 lei, în şedinţa precedentă.