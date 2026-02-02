€ 5.0959
De ce se taie bani doar de la educație. Năsui (USR) vine cu un proiect care ar crește calitatea în învățământ / video
Data actualizării: 19:48 02 Feb 2026 | Data publicării: 13:58 02 Feb 2026

EXCLUSIV De ce se taie bani doar de la educație. Năsui (USR) vine cu un proiect care ar crește calitatea în învățământ / video
Autor: Ioan-Radu Gava

claudiu-nasui_18113100 Sursa foto Agerpres

Claudiu Năsui, deputat USR și fost ministru al Economiei, a vorbit despre tăierile care s-au făcut în educație.

În cadrul emisiunii Ce Se Întâmplă, la DC News, Claudiu Năsui, deputat USR și fost ministru al Economiei, și jurnalistul Răzvan Dumitrescu, au abordat subiectul tăierilor din educație făcute în ultimul an, dar și modul în care acest domeniu a fost finanțat.

„Eu, în campania electorală, am vorbit despre reforma în educație. Am zis că ne trebuie un sistem de vouchere în educație“, a punctat Claudiu Năsui.

„Apropo, nu avem un ministru la Educație. Nu cred că se înghesuie nimeni în acest moment ca să preia funcția aia“, a punctat Răzvan Dumitrescu.

„Motivul pentru care a plecat și ultimul e pentru că el a fost singurul care a tăiat. Dacă li s-a zis la toți „tăiați“, iar el e singurul care a făcut chestia asta și ceilalți l-au lăsat în ofsaid, a plecat. Dar știți de ce se taie de la educație, de la sănătate? Cu cât ești mai apropiat de puterea politică, cu atât ești mai privilegiat. Educația, profesorii, studenții, elevii nu sunt atât de puternici politic. Mai ies în stradă din când în când, dar rar. De aceea s-a tăiat mai mult de acolo

De aceea la PNDL și Anghel Saligny s-au dat bani în plus și avem un buget al investițiilor, de aceea la educație se taie și probabil de aceea nu avem nici ministru. Dacă ne uităm pe ultimii zece ani, s-au dat mai mulți bani la educație decât se dădeau înainte, dar, când e vorba de tăieri, e prima zonă de unde se taie“, a zis Claudiu Năsui.

Claudiu Năsui: Cei care au puterea nu au interesul să o piardă

Deputatul USR a vorbit și despre propunerea sa pentru sistemul de educație, care înseamnă o distribuire a fondurilor direct la elevi.

„Eu, în timpul campaniei electorale, am zis să facem un sistem de vouchere pentru educație, iar banii pe care îi dă statul să se ducă per elev și părinții să aibă dreptul de a-și alege școala elevilor. Școlile acum au niște scandaluri oribile. Sunt cazuri de profesori care sunt prinși că fac hărțuire sexuală la eleve, iar ei îl mută la altă școală ... ca să facă în altă școală. Nu există un interes pentru copil, de fapt, ci e doar o chestie de propagandă. În momentul în care pierzi un copil de la școala ta, trebuie să pierzi și din finanțare. Atunci ai avea și o autonomie mai mare să-ți gospodărești banii“, a zis Claudiu Năsui.

„Dar poate nu au interesul să facă acest lucru“, a completat Răzvan Dumitrescu.

„Păi nu au interesul. Cei care au puterea, nu au interesul să o piardă. Acest sistem ar duce puterea de la vârf, spre zonele de jos“, a mai zis Claudiu Năsui.

claudiu năsui
usr
invatamant
elevi
profesori
x close