Scandal în Parlament: Amendamentul PSD privind ajutoarele pentru pensionari, picat de două ori la vot / Dezbaterile din comisiile buget-finanțe, suspendate până joi / Tensiuni în coaliție/ video

UPDATE: Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat miercuri seara că social-democraţii creează o „criză artificială” în Parlament, deoarece nu există o majoritate care să susţină propunerea lor pentru modificarea proiectului de buget pe anul 2026.

„Într-un moment în care toţi românii sunt îngrijoraţi de creşterea preţurilor, de războiul din Orientul Mijlociu, PSD alege să genereze o criză artificială. Înţeleg că PSD a încercat să testeze astăzi o nouă majoritate cu AUR. Am înţeles din declaraţiile unora că nu s-au înţeles la preţ şi a picat această majoritate. Dar asta înseamnă că nu există în acest moment o voinţă parlamentară pentru propunerile PSD. La dorinţa PSD, s-a retestat această voinţă şi din nou a picat la vot. Întrebarea este cât trebuie să aştepte românii până când PSD să accepte că nu există o majoritate în acest Parlament pentru propunerile lor inflaţioniste”, a susţinut Dominic Fritz, într-o declaraţie acordată presei, la Palatul Parlamentului.

El a menţionat că USR respinge amendamentul PSD, deoarece orice creştere a deficitului va genera o creştere a preţurilor, afectând tocmai categoriile de populaţie pe care social-democraţii spun că vor să le protejeze.

Dominic Fritz a subliniat că este momentul ca PSD să accepte că nu există o majoritate pentru ideea lor, nici în cadrul coaliţiei, nici cu partidele din opoziţie.

Întrebat ce soluţie îi va propune liderului PSD, Sorin Grindeanu, preşedintele USR a declarat că va susţine să fie respectat votul exprimat, miercuri, în comisiile parlamentare de buget-finanţe.

„Eu merg cu propunerea de a nu vota de câte ori e nevoie pentru a ieşi ce îşi doreşte PSD, ci de a respecta votul de astăzi din comisie, unde de două ori s-a votat şi de două ori nu s-a găsit o majoritate. (...) PSD a avizat cu ministerele lor bugetul. A fost agreat în Guvern. Au spus: 'o să mai venim în Parlament cu amendamente, ca să vedem care este voinţa parlamentară'. Iată că astăzi ştim care este voinţa parlamentară", a explicat liderul USR.

Preşedintele USR a menţionat că atunci când vin cu modificări la proiectul de buget social-democraţii ar trebui să indice şi sursa de finanţare.

„Înţeleg că unii îşi doresc să taie de la investiţii şi să bage la funcţionare, la cheltuieli curente. Dar este fix politica ce ne-a adus la un deficit de 10%”, a precizat el, notează Agerpres.

UPDATE: Deputatul PNL, Ionel Bogdan, vicepreședinte al Comisiei de buget-finanțe din Camera Deputaților, a oferit declarații la finalul ședinței Comisiilor reunite de buget-finanțe ale Camerei Deputaților și Senatului.

El a acuzat PSD de șantaj în cadrul dezbaterilor pentru Comisia de buget-finanțe, după ce amendamentul social-democraților privind ajutoarele pentru pensionari a căzut de două ori la vot.

„A fost o zi destul de complicată astăzi, la Comisia de buget-finanțe. Suntem după două zile pline în care au fost multe dezbateri pe legea bugetului de stat. Există acele amendamente ale PSD cu ajutoare de tip „one-off” despre care știm deja cu toții. Amendamentul, astăzi, la Ministerul Muncii, a căzut de două ori consectiv. A căzut prima dată, s-a reluat votul prin bunăvoința colegilor din Comisie, încă o dată s-a înregistrat același număr de voturi.

Din păcate, odată cu acest rezultat, PSD a început să facă ce știe mai bine: să amenințe și să șantajeze întreaga Comisie de buget-finanțe - că dacă nu se adoptă, într-o formă sau alta, aceste ajutoare, atunci nu vor vota bugetul Ministerului de Finanțe. Asta înseamnă că nu avem buget de stat pentru următoarea perioadă. Decizia a fost, în cele din urmă, de a suspenda lucrările Comisiei pentru această seară și de a le continua în momentul când vom avea o decizie politică în acest sens. Este important să înțelegem ce înseamnă pentru România și pentru români acest lucru. Vorbim despre 4,6 mil. de pensionari, de 1,3 mil. de angajați în sistemul public, care riscă în perioada următoare să nu aibă salarii și pensii sau ajutoare de toate tipurile, dacă nu avem buget de stat.

Există riscurile de a crește dobânzile pentru România, în perioada următoare, dacă nu vom avea buget de stat. PNRR-ul este un program care trebuie implementat de urgență. Suntem într-o întârziere foarte mare deja. Neadoptarea bugetului de stat duce la îngreunarea finalizării PNRR și apoi toate bugetele - bugetele locale, ale ministerelor, ale agențiilor, toate sunt blocate din cauza bugetului. Facem apel la PSD și la liderii PSD, la domnul Grindeanu, să revină la masa discuțiilor, în așa fel încât să avem discuții raționale, bazate pe lucruri certe”, a spus deputatul PNL, Ionel Bogdan.

UPDATE: Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj după ce ședința cu scandal din Parlament a fost amânată până mâine, 19 martie.

„PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilități și pensionari! Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm șantajului!

3,2 milioane de români au dreptul la Pachetul de Solidaritate. Iar noi suntem vocea lor cu toate riscurile!

Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii și copiii cu dizabilități atunci le urăm drum bun împreună!”, a scris Sorin Grindeanu, miercuri seară, pe pagina sa de Facebook.

UPDATE: Dezbaterile din comisiile reunite de buget-finanţe au fost suspendate până mâine, cu 37 de voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă” și 8 abțineri pentru noi consultări în vederea găsirii unei soluţii. Lucrările trebuiau finalizate în jurul prânzului pentru a putea fi redactate şi depuse rapoartele la bugetele ordonatorilor de credite, pentru ca mai apoi, în cursul după-amiezii, să înceapă dezbaterile în plenul reunit al Parlamentului.

UPDATE: „Un mic comentariu la ce a spus domnul ministru (n.r. Nazare) - a scăzut rata dobânzii la obligațiunile pe termen lung, de la 7,3 la 7,23%, deci s-ar putea ca investitorii să creadă că situația fără buget vă ajută să mențineți deficitul. Suspendarea asta ar trebui să aibă un termen, trebuie să existe o abordare rațională”, a declarat senatorul AUR, Petrișor Peiu.

UPDATE: Deputatul USR, Cezar Drăgoescu, a declarat: „Cred că e nevoie de maturitate, echilibru și responsabilitate. Am avut un buget transmis de către Guvern și agreat în coaliție către Parlament. S-a spus clar din partea colegilor de la PSD că se vor depune amendamente și, în mod democratic, acestea se vor vota în comisie și, ulterior, în plen - ceea ce s-a și întâmplat. Pot să înțeleg oarecum frustrarea că nu au ieșit lucrurile chiar cum își doreau aceștia. Totodată, nu ne putem juca cu focul, cu bugetul acestei țări și cu implicațiile pe care le presupune un aviz negativ al bugetului în această comisie. Asta ar afecta negativ viața tuturor românilor. De aceea, suspendarea este binevenită în acest context”.

UPDATE: Deputatul PSD, Adrian Câciu, a intervenit și a declarat: „Este evident că trebuie găsită o soluție și toată lumea dorește să găsească o soluție, astfel încât presiunea pe deficit să nu scadă. Dacă se poate și o soluție rapidă, tehnică de reașezare a unor sume în buget, noi am indicat câteva resurse. La nivel tehnic, am înțeles, că nu s-au găsit. Sunt convins că această seară este un sfetnic bun pentru toată lumea și vor mai veni și alte soluții. Bugetul putea fi prezentat Parlamentului în decembrie, dacă aveam o astfel de sicopă, bănuiesc că România avea și buget, și soluții pentru pensionari, și pentru copiii cu dizabilități, și pentru tot ceea ce s-a propus ca amendament. Este mai important pentru toată țara, fiind bugetul țării, ca oamenii să fie ajutați. Și economia. Și dacă tot se suspendă ședința pentru a se găsi soluții, haideți să ne uităm și la șocul prin care regiunea trece. Este foarte important, pentru a nu veni cu o rectificare mai devreme de august, cum am pățit în 2020”.



UPDATE: Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat: „Este de datoria noastră să găsim soluția care evită semnalul că bugetul Ministerului de Finanțe sau bugetul de stat n-a fost aprobat. E un scenariu pe care nu l-am luat în niciun moment în calcul și care poate avea efecte negative importante asupra percepției piețelor asupra României (...) Nu este un buget obișnuit, ci unul cu multe presiuni. Scăderea de deficit, nivelul de consolidare pe care trebuie să-l atingem în acest an e unul foarte important. Trebuie să coborâm de la 147 de miliarde spre 127 de miliarde, nu e deloc simplu. Suntem disponibili pentru a identifica o soluție corectă, transparentă, care să nu pună România în pericol și care să satisfacă interesele, opiniile și proiecțiile pe care le are fiecare parte implicată. În același timp, nu putem să punem o sursă incertă doar pentru faptul că la un anumit capitol sunt mai mulți bani, ca sursă ce finanțare pentru proiect. Astfel de greșeli le-am făcut în trecut și România a avut mult de suferit. România se află în situația în care se află, cu deficitele pe care le are, pentru că a făcut astfel de greșeli în trecut. Dar sper că această suspendare și discuțiile care au loc în acest interval ne vor ajuta să fim suficient de înțelepți pentru a găsi soluția corectă pentru România”.

UPDATE: Deputatul UDMR, Miklós Zoltán, a propus suspendarea ședinței până joi, 19 martie. „La nivelul acestei comisii, n-am reușit până acum să identificăm nicio soluție. E nevoie de o decizie la nivel de lideri, motiv pentru care eu propun să suspendăm lucrările, până când liderii identifică acea soluție de compromis de care avem cu toții nevoie”, a spus deputatul UDMR, Miklós Zoltán.

UPDATE: Ședința a fost reluată.

UPDATE: Deși ședința urma să înceapă, din nou, la ora 18:00, parlamentarii încă nu s-au întrunit pentru noi dezbateri. Pe holurile Parlamentului, aceștia le-au declarat jurnaliștilor că „încă se discută” aspectele care să ducă, în final, la un consens.

UPDATE: România ar transmite un semnal care nu ne-ar ajuta deloc în acest moment dacă PSD nu va vota bugetul Ministerului de Finanţe şi cred că e periculos să facem asta, a transmis ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la dezbaterile din comisiile reunite de buget-finanţe.

Declaraţiile acestuia vin după ce liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a anunţat că PSD nu votează cele două anexe la bugetul Ministerului de Finanţe, dacă nu se găsesc 1,1 miliarde de lei pentru amendamentul referitor la ajutoarele sociale.

„În bugetul MF-AG (anexa Ministerul Finanţelor - Acţiuni Generale - n. r.) avem trei chestiuni foarte importante şi bugetul MF-AG, de fapt, nu este bugetul Ministerului de Finanţe, de aceea se numeşte Acţiuni Generale, pentru că prin acest buget de acţiuni generale efectuăm operaţiuni care ajută toţi ordonatorii, pe toţi ordonatorii, în integralitate. În primul rând, rezolvăm chestiunea dobânzilor care, după cum ştiţi foarte bine, au crescut de la 48 de miliarde la 58 de miliarde în acest an şi o altă chestiune foarte importantă din bugetul general pe care o avem acolo se referă la partea de fonduri europene. Acolo avem banii pentru finanţarea PNRR, grant şi loan, un alt pilon extrem de important, dar avem inclusiv bani pentru ADR-uri, pentru proiectele pe fonduri europene şi, de asemenea, bani care privesc fondul de indisponibilităţi temporare, atât pe exerciţiul financiar curent, cât şi pe exerciţiul financiar trecut. Acest mecanism prin MF-AG care a ajutat PNRR atât pe grant şi pe loan este principalul mecanism prin care am accelerat absorbţia în 2025. Am reuşit să plasăm cofinanţări astfel încât să reuşim să creştem plăţile pe PNRR într-un moment de blocaj, într-un moment în care ordonatorii nu aveau resurse pe designul bugetului din 2025. Eu cred că nu putem să renunţăm, n-ar fi deloc bine în anul în care mizăm pe PNRR, mizăm pe absorbţia PNRR şi avem un termen atât de scurt - 31 august - să umblăm la aceşti bani”, a susţinut Nazare.

El a atenţionat că este posibil să fie nevoie de sume în plus la dobânzi, dacă situaţia se deteriorează din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

„De asemenea şi perspectiva dobânzilor, cuantumul care este menţionat pe dobânzi e un cuantum evaluat realist. La începutul anului trecut, am avut 41 de miliarde prevăzuţi şi 50 de miliarde aproximativ cheltuiţi. Dar în contextul războiului în Orientul Mijlociu, de asemenea, e foarte important de precizat că, dacă situaţia se deteriorează, posibil şi acolo vom avea nevoie de sume în plus. La capitolul subvenţii din MF-AG este vorba de subvenţiile care se referă la proiectul referitor la 'Trei Mări', la bunuri şi servicii din MF-AG. Aş vrea să menţionez că acolo sunt banii pentru asistenţă tehnică pentru proiectele pe care vrem să le pregătim în parteneriat public-privat. De asemenea, mai avem execuţii de garanţii care privesc FNGCIMM prevăzute, 'Prima Casă' şi contribuţia pe care România trebuie să o plătească la Uniunea Europeană”, a explicat ministrul.

În opinia şefului de la Finanţe, aprobarea acestui amendament ar însemna o presiune în plus pe buget.

„Mi s-ar părea ca semnal un lucru care ne-ar afecta foarte mult dacă acest buget MF-AG nu ar fi aprobat, nu doar care să privească comisiile reunite, ci ar transmite România un semnal care nu ne ajută deloc în acest moment. Cred că este periculos să facem asta, dar în acelaşi timp suntem deschişi să găsim soluţii împreună, cum am fost deschişi şi în ultimele două luni să găsim soluţii de finanţare, atâta timp cât avem surse de finanţare certe pe care le discutăm. Şi dacă nu identificăm surse de finanţare certe, atunci recunoaştem acest lucru şi, în funcţie de discuţiile care au loc aici şi în ipoteza în care e aprobat amendamentul, trebuie să recunoaştem situaţia în care suntem, adică că e o presiune în plus pe soldul care a fost aprobat, de 6,25%”, a susţinut acesta.

Preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, Bogdan-Iulian Huţucă, a avertizat, la rândul său, că în cazul în care pică la vot bugetul Ministerului de Finanţe şi Ministerul de Finanţe - Acţiuni Generale nu se va putea dezbate bugetul în continuare.

„Partea din Legea bugetului pe care încă n-am apucat să o dezbatem, da, vizează exact Anexa 1 şi Anexa 2, care sunt o sinteză a tuturor veniturilor dezbătute în această comisie şi a tuturor cheltuielilor. În clipa în care bugetele pică, ale Ministerului de Finanţe şi Ministerului de Finanţe - Acţiuni generale, închidem şedinţa şi nu mai putem discuta bugetul (...), pentru că în clipa aia avem Anexa 1 şi 2 incompletă şi nu putem intra în primele opt articole din Legea bugetului. Acum, vizavi de Acţiuni Generale, de asemenea luaţi în calcul că picarea Acţiunilor Generale sau finanţarea lor incompletă ridică o problemă şi pe Anexa 7.03 şi bănuiesc că sunteţi conştienţi şi de acest lucru”, a afirmat Huţucă.

Dezbaterile din comisiile reunite de buget-finanţe au fost suspendate până la ora 18:00, după ce UDMR a propus să aibă loc consultări pentru găsirea unei soluţii.

Amendamentul PSD vizează alocarea sumei de 1,1 miliarde lei, credite de angajament şi credite bugetare, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, în vederea acordării unor măsuri de sprijin pentru familiile cu copii şi venituri reduse, pentru familiile care au în întreţinere copii cu handicap, precum şi acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de seniori din sistemul public de pensii, estimat pentru anul 2026 la aproximativ 2,35 miliarde lei, notează Agerpres.

UPDATE: Comisia a fost amânată până la ora 18:00.

UPDATE: Ședința a intrat într-o pauză de 40 de minute.

UPDATE: Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a făcut câteva precizări privind sumele alocate pentru ajutoare: „Am asigurat 1,7 mld. pe ajutorul one-off în bugetul Ministerului Muncii față de 2,3 mld., solicitate prin amendamentul depus de PSD. Acestea sunt sumele care există acum în bugetul Ministerului Muncii. N-am spus că nu vom acoperi la rectificare sau nu vom putea acorda un alt ajutor la rectificare sau un ajutor suplimentar. Dar va depinde foarte mult de execuția bugetară și cum evoluează în acest an. Ca eu să vă garantez astăzi că în rectificarea din septembrie, în momentul când trebuie să finalizăm PNRR, acești bani vor fi asigurați ar însemna că aș introduce credite bugetare-n buget. De fapt și de drept, tot acolo ajungem. N-ar mai trebui să ajungem aici. Suma este de 1,1 mld. Soldul proiectat este de 6,25. Soluția transparentă este să adăugăm acești bani pe sold. E corect și e transparent”.

UPDATE: Deputatul UDMR, Miklós Zoltán, a punctat că ședința a ajuns într-un punct sensibil, aducând o soluție de compromis: „Am intrat într-un impas de ore, din care cu greu vom putea ieși. Eu insist pe amendamentul nostru depus la bugetul Ministerului Muncii și, dacă trebuie, depunem același amendament rescris și la textul legii, și la ordonatorul Ministerului de Finanțe. Soluția de compromis pe care o propunem este ca în acest buget să majorăm creditele de angajament cu 1,1 mld. de lei, iar cu ocazia primei rectificări, suma să fie eliberată sub forma creditelor bugetare (...) Cu această soluție putem ieși din impas”.

UPDATE: Deputatul PNL, Ionel-Ovidiu Bogdan, a acuzat PSD de șantaj: „În bugetul propus astăzi de Ministerul de Finanțe sunt 1,7 mld. de lei pentru ajutoare. Faptul că Ministerul de Finanțe nu a reușit să vină cu o propunere care să răspundă întocmai dorințelor PSD, să practicați acest șantaj - care nu e la adresa PNL, a premierului Bolojan sau a Ministerului de Finanțe, ci e la adresa tuturor autorităților publice locale, care trebuie să-și finalizeze proiectele pe PNRR și pe fonduri europene, la adresa tuturor ministerelor și agențiilor care trebuie să-și deruleze activitatea în bune condiții. Până dimineață, inclusiv astăzi, ați venit aici și ați spus că Ilie Bolojan este de vină pentru că nu avem încă buget. Iată cine este de vină pentru faptul că nu avem încă buget! Sunteți în aceeași logică pe care ați avut-o și până acum - de a bloca orice în favoarea PSD. Strict politic, nu gândiți nimic altceva”, a declarat deputatul liberal.



UPDATE: „Sunteți de toată jena!”, a spus senatorul PSD, Daniel Zamfir, la care deputatul USR, Cezar Drăgoescu, a replicat: „Șeful dvs. de partid, domnul Grindeanu, le-a spus miniștrilor să dea avizele pentru acest buget agreat în coaliție, fără aceste sume prinse. V-ați dat girul pe bugetul ăsta!”.

„Nu m-aștept la empatie sau altceva. Vă faceți de râs și mă faceți să cred că sunteți din ce în ce mai greu de frecventat”, a adăugat Daniel Zamfir.

UPDATE: S-au încins spiritele din nou în ședință, parlamentarii vorbind unii peste alții - „Gura!”, se aude între replicile celor prezenți.

UPDATE: Deputatul USR Cezar Mihail Drăgoescu a luat cuvântul și a acuzat PSD-ul că dă dovadă de iresponsabilitate.

„Consider că este complet iresponsabil ceea ce face PSD-ul azi în comisia de buget finanțe. Nu puteți să vă jucați ruleta rusească cu bugetul României și cu soarta românilor. Nu aveți cum! 75% dintre români nu v-au votat. Ați luat captiv acest buget și vreți să țineți captivă această țară, că nu v-au trecut vouă nu știu ce amendament”, a punctat acesta.

UPDATE:

Senatorul Daniel Zamfir a revenit cu replici pentru ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spunând că există posibilitatea ca PSD să nu voteze bugetul.

„Deja devine absolut iritant că discutăm de această sumă de 1,1 mld., pe care n-o găsește Ministerul de Finanțe, când ea reprezintă, practic, 0,048% din PIB. Domnule ministru, 0,048% reprezintă această sumă pe care vă solicităm s-o acordați pentru aceste ajutoare al oamenilor cu nevoi. Să-mi spună mie cineva că e un capăt de țară acest 0,048% și că bugetul României stă în 0,048%. Deja intrăm într-o situație absolut jenantă. Dacă pentru bugetul acestei țări 0,048% reprezintă o destabilizare a lui... iertați-mă... Vă spun răspicat: dacă nu găsiți cei 1,1 mld. din cele două anexe, PSD nu va vota cele două anexe, cu consecințele despre care vorbiți”, a spus Daniel Zamfir.

UPDATE:

Parlamentarii din Comisiile reunite de buget finanţe au reluat votul pentru amendamentul depus de PSD la bugetul Ministerului Muncii, precum şi pentru bugetul ministerului, după o întrerupere de aproximativ trei ore a şedinţei, rezultatul fiind, însă, similar celui anterior, respectiv respingerea amendamentului.

„Avem un cvorum de 51. Va supunem la vot reluarea votului pe amendamentul în cauză şi reluarea votului pe ordonatorul Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale”, a anunţat preşedintele Comisiei de buget-finanţe din Camera Deputaţilor, liberalul Bogdan Huţucă.

Pentru reluarea votului au fost de acord 38 de parlamentari, 9 împotrivă şi doi s-a abţinut.

Rezultatul noii sesiuni de vot pentru amendament a fost: 23 voturi pentru, 19 împotrivă şi o abţinere. Parlamentarii AUR „au fost prezenţi, dar nu au votat”.

În ceea ce priveşte bugetul Ministerului Muncii, au fost înregistrate 40 de voturi pentru şi 11 împotrivă.

Voturile exprimate anterior de parlamentarii din Comisiile reunite de buget finanţe în legătură cu amendamentul PSD privind Pachetul de solidaritate au dat naştere la dezbateri foarte aprinse legate de Regulament.

Amendamentul primise 23 voturi pentru, 19 împotrivă şi o abţinere, în timp ce opt parlamentari AUR nu au votat, deşi au fost prezenţi în sală, exprimând opţiunea „Prezent, nu votez”.

În acest context, părerile au fost împărţite, parlamentarii PSD considerând amendamentul aprobat pentru că a întrunit majoritatea voturilor exprimate, iar PNL şi USR respins, pentru că nu a întrunit majoritatea voturilor celor care sunt prezenţi în sală, respectiv 51 de parlamentari.

Prin acest amendament, PSD a propus alocarea sumei de 1,1 miliarde lei, credite de angajament şi credite bugetare, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, în vederea acordării unor măsuri de sprijin pentru familiile cu copii şi venituri reduse, pentru familiile care au în întreţinere copii cu handicap, precum şi acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de seniori din sistemul public de pensii, estimat pentru anul 2026 la aproximativ 2,35 miliarde lei, notează Agerpres.

UPDATE:

S-a reluat votul pentru amendamentul PSD cu ajutoarele pentru pensionari. Rezultatul a fost următorul:

23 de voturi PENTRU

19 voturi ÎMPOTRIVĂ

1 ABȚINERE.

Amendamentul a picat la vot pentru a doua oară.

UPDATE: Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a făcut un comentariu privitor la tensiunile din Parlament:

„Trebuie să înțelegem cu toții dacă atitudinea asta sau tipul ăsta de atitudine politică „prezent, votez”, înseamnă că vă interesează sau nu subiectul. A spune „prezent, nu votez” în legătură cu acest lucru, eu îmi permit să o traduc că nu vă interesează subiectul. Și atunci dacă asta este abordarea politică până la urmă, că tehnic o să discutăm probabil până dimineață cum și în ce fel, și regulamentul, unde avem, unde nu și așa mai departe. Dar aici, în primul rând suntem oameni politici, suntem responsabili, deci pe AUR interesează sau nu subiectul? Când spun „prezent, nu votez”, pentru mine e limpede că nu îi interesează subiectul, am închis discuția, trecem la vot. Vreau să fie foarte clar că „prezent, nu votez” înseamnă nu mă interesează subiectul sau nu mă pot pronunța“, a spus Cătălin Predoiu.

UPDATE:

Între senatorii Daniel Zamfir și Petrișor Peiu are loc un schimb dur de replici în ședința comisiilor reunite de buget și finanțe. În timp ce reprezentantul AUR acuză PSD că nu aplică legea pensiilor, Daniel Zamfir precizează că prin decizia de a fi prezent, dar de a nu vota, denotă faptul că AUR fuge de răspundere.

„Ne-am lămurit cu poziția AUR. Nu sunt la serviciu“, a spus Daniel Zamfir.

În dezbatere a intervenit și Marius Budăi, fostul ministru al Muncii, și senatorul Adrian Câciu.

UPDATE:

A fost reluată ședința comisiilor reunite de buget și finanțe.

Update:

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a explicat la Digi 24 că AUR dorește „o soluție pentru un stat de drept, deoarece există legea pensiilor, care trebuie respectată“. Legea pensiilor permite o formă de ajutorare a pensionarilor, iar în fiecare an, pensia este indexată după o anumită formulă.

AUR propune ca cei 800 de lei propuși de PSD să fie acordați în baza indexării pensiilor, nu o singură dată doar pentru pensionarii vulnerabili, astfel încât să fie la fel pentru toți pensionarii.

Petrișor Peiu a precizat că AUR va proceda la fel și la ședința de plen de joi, adică vor participa, dar nu vor vota.

Update:

Sorin Grindeanu a amenințat că Partidul Social Democrat nu va vota bugetul Ministerului Finanțelor dacă nu se votează amendamentul privind ajutorul unic pentru pensionari, potrivit surselor România TV.

Update:

Alexandra Nazare, ministrul Finanțelor, a fost chemat de urgență la Palatul Victoria, potrivit România TV.

Update:

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat miercuri că social-democraţii nu au avut înţelegeri cu AUR pentru a li se vota amendamentele la buget şi le-a cerut acestora să explice ce înseamnă să fii prezent şi să nu votezi.

"Nu am ajuns la o concluzie. O concluzie pe care nu o putem schimba este că 23 e mai mare decât 19. Asta nu putem schimba, tot ne punem întrebarea cu AUR, că tot spun unii şi alţii că am avut nu ştiu ce înţelegere cu AUR. AUR nu a făcut nimic. AUR trebuie să explice ce înseamnă prezent, nu votez. Adică, nu îi interesează subiectul. Eu de aia am insistat în cadrul comisiei să se exprime parlamentarii AUR în legătură cu subiectul. Da, nu, mă abţin. Ce înseamnă prezent, nu votez? Din punctul ăsta de vedere, ca să închid toate speculaţiile care s-au făcut în legătură cu vreo înţelegere cu AUR: sub nicio formă. Noi solicităm public celor de la AUR să explice de ce nu îi interesează acest subiect, care e unul extrem de important pentru persoanele aflate în nevoie", a spus Zamfir la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că va cere, atunci când se vor relua lucrările Comisiilor de buget-finanţe să se lămurească aceste lucruri.

Update:

Pauza se prelungește. Discuțiile în comisii se vor relua la ora 15.00, nu la ora 13.45, cum a fost anunțat inițial. Încă nu este clar dacă revin aleșii PSD.

Update:

Ședință în biroul lui Grindeanu

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, împreună cu alți lideri PNL și social-democrați, s-au întrunit în biroul liderului PSD pentru a dezbate dacă amendamentul privind ajutorul unic pentru pensionari a trecut.

Problema a plecat de la parlamentarii AUR care, deși au fost prezenți la ședința comisiilor de buget, la final au ales să nu voteze. În timp ce social-democrații au fost de părere că amendamentul a trecut, raportat la numărul de voturi exprimate, reprezentanții liberali au precizat că raportarea trebuie făcută la numărul celor prezenți în sală, inclusiv reprezentanții AUR, care nu au votat.

Prin urmare, deși numărul de 23 de voturi pentru era suficient ca amendamentul să treacă având în vedere voturile exprimate, era nevoie de 26 de voturi raportat la numărul celor prezenți în sală.

Foto: Agerpres

Update:

S-a luat o pauză până la ora 13:00. Comisiile reunite de buget au aprobat bugetul Ministerului Muncii în forma propusă de guvern, fără amendamentul PSD.



Update:

Parlamentarii Partidului Social Democrat au părăsit sala unde are loc ședința comisiilor reunite de buget din Parlament. De asemenea, senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat că parlamentarii PSD nu mai participă la dezbaterea legii bugetului.

Potrivit președintei Comisiei de buget din Senat, Gabriela Horga (PNL), un amendament se consideră adoptat dacă are voturile a jumătate plus unul din membrii prezenți, ceea ce înseamnă că avea nevoie de 26 de voturi. Amendamentul privitor la ajutorul unic pentru pensionari a avut doar 23 de voturi pentru, ceea ce înseamnă că nu a trecut.

Știrea inițială:

Miercuri, la votul comisiilor reunite de buget, amendamentul PSD de alocare a unui ajutor unic pentru pensionari a trecut cu ajutorul parlamentarulor USR și PACE. AUR nu a participat la vot.

Totuși, în comisii a izbucnit un scandal din cauza procedurii pentru vot. Cei de la PSD au cerut să fie reluat votul, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Amendamentul a fost criticat de Partidul Național Liberal pe motiv că duce la creșterea deficitului bugetar, neavând sursă de finanțare. Pentru amendament au votat 23 de parlamentari, 19 au votat împotrivă, 1 s-a abținut, iar 8 parlamentari prezenți (de la AUR) nu au votat.

Imagini live de la votul comisiilor reunite de buget pot fi urmărite mai jos: