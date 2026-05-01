€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Stiri Eşti ceea ce întrebi. Un formator de profesori încurajează copiii să pună întrebări
Data publicării: 11:29 01 Mai 2026

EXCLUSIV Eşti ceea ce întrebi. Un formator de profesori încurajează copiii să pună întrebări
Autor: Florin Răvdan

Gandirea critica incepe de la intrebare sursa: Artem Podrez, pexels

Discuția despre educație și gândire critică pornește de la un instrument esențial: întrebarea. Asta spune prof.univ.dr. Daniela Dumitru, invitatul săptămânii la DC EDU.

Daniela Dumitru este directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Academiei de Studii Economice şi spune că profesorii şi părinţii ar trebui să îi încurajeze pe copii să pună întrebări, dar şi să îi obişnuiască să primească răspuns la acele întrebări. 

"Vehiculul principal al oricărei dezbateri sau iniţierii oricărui argument este întrebarea. Copiii trebuie să fie obişnuiţi să pună întrebări, să îi obişnuim să le răspundem la întrebări şi, la rândul lor, să fie obişnuiţi să îi întrebe pe alţi copii lucruri", a punctat prof.univ.dr. Daniela Dumitru. 

"Pentru că mai târziu eşti ceea ce întrebi", a întervenit prof.univ. Sorin Ivan, moderatorul emisiunii. 

CITEŞTE ŞI  Importanţa gândirii critice. Exemplul lui Socrate, adus în lumea modernă

Lipsa timpului, marea problemă

Cu toate astea, directorul DPPD admite o mare problemă a profesorilor: lipsa timpului. 

"Exact. Cumva arsenalul este ştiut de către profesori. Eu aşa cred. Dânşii ştiu, dânşii pot, dar cred că le lipseşte foarte mult timpul. Au foarte mult de predat...", a mai spus directorul DPPD din cadrul ASE. 

"Acum, mai glumim, dar eu cred în continuare că avem mulţi profesori buni", a subliniat Sorin Ivan. 

"Dânşii ştiu ce au de făcut, pot să regândească lecţiile prin acest filtru al gândirii critice, folosind ceea ce deja ştiu. Şi e nevoie de o mai mare grijă. E ca şi cum am lua o lupă. Totul e deja acolo, dar lupa fiind această dezvoltare a gândirii critice, haideţi să o punem pe ceea ce deja învăţăm", a mai spus Daniela Dumitru. 

"E o lupă, dar cred că e şi un joc de oglinzi paralele. Pentru că, din întrebări, şi profesorul poate învăţa. O întrebare inteligentă a unui elev poate să reveleze o nouă perspectivă", a încheiat Sorin Ivan. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

prof.univ.dr. daniela dumitru
DC EDU
sorin ivan
gandire critica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Viața unei familii de români între două capitale europene: „Suntem așa, cred că, de vreo câteva luni”
Publicat acum 30 minute
Victor Ponta: Am două motive pentru care votez moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan / video
Publicat acum 32 minute
Telefoanele pe care WhatsApp nu va mai funcționa din septembrie 2026
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Indienii folosesc bălegar de vacă pentru a găti, din cauza penuriei de gaz
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Eşti ceea ce întrebi. Un formator de profesori încurajează copiii să pună întrebări
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 57 minute
S-a aflat! De ce a făcut Petruț Rizea AVC la doar 25 de ani! Cum a fost deturnată o problemă reală
Publicat acum 4 ore si 18 minute
Horoscop 1 mai 2026. Lună Plină în Scorpion. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 49 minute
Chirieac: Două personalități politice vor ocupa un loc foarte important în alegerile parlamentare din 2028
Publicat acum 5 ore si 48 minute
TOP bancuri de 1 Mai
Publicat acum 2 ore si 28 minute
Victor Ponta vorbește de „legenda Bolojan“: Scenariul în care poate să câștige viitoarele alegeri parlamentare / video
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close