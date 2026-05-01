Eşti ceea ce întrebi. Un formator de profesori încurajează copiii să pună întrebări

Daniela Dumitru este directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Academiei de Studii Economice şi spune că profesorii şi părinţii ar trebui să îi încurajeze pe copii să pună întrebări, dar şi să îi obişnuiască să primească răspuns la acele întrebări.

"Vehiculul principal al oricărei dezbateri sau iniţierii oricărui argument este întrebarea. Copiii trebuie să fie obişnuiţi să pună întrebări, să îi obişnuim să le răspundem la întrebări şi, la rândul lor, să fie obişnuiţi să îi întrebe pe alţi copii lucruri", a punctat prof.univ.dr. Daniela Dumitru.

"Pentru că mai târziu eşti ceea ce întrebi", a întervenit prof.univ. Sorin Ivan, moderatorul emisiunii.

Lipsa timpului, marea problemă

Cu toate astea, directorul DPPD admite o mare problemă a profesorilor: lipsa timpului.

"Exact. Cumva arsenalul este ştiut de către profesori. Eu aşa cred. Dânşii ştiu, dânşii pot, dar cred că le lipseşte foarte mult timpul. Au foarte mult de predat...", a mai spus directorul DPPD din cadrul ASE.

"Acum, mai glumim, dar eu cred în continuare că avem mulţi profesori buni", a subliniat Sorin Ivan.

"Dânşii ştiu ce au de făcut, pot să regândească lecţiile prin acest filtru al gândirii critice, folosind ceea ce deja ştiu. Şi e nevoie de o mai mare grijă. E ca şi cum am lua o lupă. Totul e deja acolo, dar lupa fiind această dezvoltare a gândirii critice, haideţi să o punem pe ceea ce deja învăţăm", a mai spus Daniela Dumitru.

"E o lupă, dar cred că e şi un joc de oglinzi paralele. Pentru că, din întrebări, şi profesorul poate învăţa. O întrebare inteligentă a unui elev poate să reveleze o nouă perspectivă", a încheiat Sorin Ivan.