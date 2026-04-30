Mesajul disperat transmis de unul dintre marinarii români sechestrați de iranieni în Strâmtoarea Ormuz

Patru cetățeni români se află la bordul navei MSC Francesca, reținută de autoritățile iraniene. Situația acestora este monitorizată de Ambasada României din Iran, iar astăzi MAE a anunțat că aceștia sunt în siguranță și nu au probleme de sănătate.

Nava MSC Francesca este sub pavilion Panama și a fost sechestrată în urmă cu o săptămână. Între timp, au fost făcute publice imagini cu momentul interceptării după operațiune de către autoritățile iraniene.

Ce mesaj a reușit să transmită unul dintre marinarii românii

În imaginile respective se vede cum bărcile soldaților iranieni se aliniază la mică distanță de navă. Apoi, militarii înarmați urcă pe puntea navei. Controlul navei este preluat de corpul gardienilor revoluției islamice, iar navele sunt escortate în apele iraniene.

Potrivit Știrile Pro TV, unul dintre ei a reușit imediat după ce nava a fost sechestrată să ia legătura cu reprezentanții unei companii de navigație din Constanța. Acesta ar fi transmis că nu știe când sau dacă mai ajunge acasă.

Reamintim că Nava MSC Francesca se numără printre cele două cargouri reținute în jurul datelor de 22-23 aprilie de Marina Gărzii Revoluționare din Iran, fiind acuzate de încălcarea legislației maritime și escortate către țărmurile iraniene.