Subcategorii în Stiri

Data publicării: 09:16 29 Apr 2026

Autor: Dana Mihai

Posteritatea lui Barbu Ștefănescu Delavrancea (1858-1917) este subiectul ediției de astăzi a emisiunii Cultura pentru toți.

Miercuri, 29 aprilie, începând cu ora 14.00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni Cultura pentru toți, despre posteritatea scriitorului și avocatului Barbu Ștefănescu Delavrancea (1858-1917).

Daniel Cristea-Enache este unul dintre cei mai importanți critici literari. S-a afirmat de foarte tânăr, fiind autorul a peste 1000 de cronici, primind nenumărate premii și distincții literare pentru cărțile sale și fiind inclus în Istoria critică a literaturii române. Editia a II-a, revăzuta si adăugită, a lui Nicolae Manolescu.

Doctor în Filologie (summa cum laude), este conferențiar universitar la Facultatea de Litere,
Universitatea din București.

Flaviu George Predescu este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, colaborator DC News din anul 2015, realizator și al emisiunii De Ce Citim, redactor la Luceafărul de dimineață și redactor-șef adjunct la De Spiritu et Anima, revista Bibliotecii Centrale Universitare Carol I.

Emisiunea va fi transmisă în premieră la DC News.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=2x6zd2XH7-o 

cultura pentru toti
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
PSD și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale
Publicat acum 16 minute
Ucraina începe să exporte arme, deși încă e în război cu Rusia
Publicat acum 56 minute
Cum a scăpat România de FMI. Acordul „invizibil” care a ținut economia pe linia de plutire
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Despre Barbu Ștefănescu Delavrancea, la Cultura pentru toți/ VIDEO
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Se aleg vicepreședinții Academiei Române: Nicolae Zamfir, Ioan Dumitrache şi Wilhelm Dancă, printre candidaţi
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 17 minute
Ce i-a spus Trump regelui Charles în fața tuturor și cum a reacționat monarhul la momentul neașteptat
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Horoscop 29 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 13 minute
Taxa de pod Fetești–Cernavodă în 2026: Cât costă, cum se plătește și ce amenzi riscă șoferii
Publicat acum 2 ore si 34 minute
BANCUL ZILEI: Scânteia...
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Nou atac al Rusiei la granița României: MApN a ridicat avioanele F-16 / Ro-Alert în județul Tulcea
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
