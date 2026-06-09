Conferința Universităților, ediția a VI-a: Inteligența artificială în Educație- soluție sau problemă? 

DC Media Group organizează, în data de 10 iunie 2026, cea de-a VI-a Ediție a Conferinței anuale dedicate învățământului superior din România intitulată ”Inteligența artificială în Educație-soluție sau problemă?”.
Conferința Universităților, ediția a VI-a, începe la ora 11.00 și se va desfășura în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.
Evenimentul va fi transmis LIVE pe platformele: DC NewsTV, DC News și DC Business, pe paginile de Facebook ale acestora și pe Youtube DC News și DC Business.
Temele evenimentului
- Digitalizarea universităților. Marile investiții din PNRR asigură inclusiv infrastructura pentru integrarea AI.
- Inteligența artificială în educație: soluție (pentru învățare și cercetare) problemă (incorectitudine și dependență). Trebuie interzisă sau integrată în curriculă?
- Etică și ghiduri pentru folosirea AI în universități. Sunt necesare?
- Declinul demografic- este criză de studenți în universități? Care ar fi soluțiile?
- Cum creștem accesul elevilor din medii defavorizate și din rural la studii universitare?
- Internship-ul: cât de mult se implică universitățile, modele de bune practici pentru practica studențească.
- Presiunea pentru performanță universitară, impact pe sănătatea mintală a studenților: stres, burn-out, anxietate.
- Oferta universităților din România pentru noua generație de studenți.
- Valorificarea expertizei universităților românești prin atragerea de studenți străini. Exemplu, atragerea de studenți indieni în condițiile Parteneriatului Strategic India - UE
AGENDĂ CONFERINȚA UNIVERSITĂȚILOR EDIȚIA A VI-A
Moderator: Lect. univ. dr. Val VÂLCU
10:30 – 11:00 | Înregistrare participanți & Welcome Coffee
11:00 – 11:20 | DESCHIDEREA OFICIALĂ:
- Prof. univ. dr. Sorin-Mihai CÎMPEANU, Rector U.S.A.M.V. București
- Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN, Ministrul Educației și Cercetării și Rector Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava ONLINE
11:20 – 13:50 | Inteligența artificială în Educație - Dezbateri, prezentări și soluții
SPEAKERI
· E.S. Dr. Manoj Kumar MOHAPATRA, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii India în România
· Alexandru GHIGIU, Președinte Comisia pentru învățământ, Camera Deputaților
· Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, Rector Academia de Studii Economice din București
· Mihnea Cosmin COSTOIU, Rector Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
· Chest. Conf. univ. dr. Cătălin ANDRUȘ, Comandant (Rector) Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti
· Monica ANISIE, Secretar Comisia pentru învățământ, știință și inovare, Senatul României
· Robert CAZANCIUC, Senator
· Conf. dr. arh. Alexandru CĂLIN, Rector Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
· Prof. univ. dr. Diana Asinefta MOȘ, Rector Universitatea Națională de Muzică din București
· Prof. univ. dr. Liviu LUCACI, Rector Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. Caragiale" din București
· Prof. univ. dr. habil. Costel NEGRICEA, Rector Universitatea Româno-Americană din București
· Prof. univ. dr. Steve O. MICHAEL, Rector Universitatea "Danubius" din Galați
· Ștefan PĂLĂRIE, Președinte Comisia pentru învățământ, știință și inovare, Senatul României
· Conf. univ. dr. Ștefan BUSNATU, Prorector pentru dezvoltarea infrastructurii informaționale, digitalizare și tehnologii inovative, UMF "Carol Davila" din București
· Prof. univ. dr. Virgil BĂRAN, Director Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat, Universitatea din București
· Prof. univ. dr. ing. Remus ZĂGAN, Președinte Senat Universitatea Maritimă din Constanța
· Prof. univ. dr. Sorin IVAN, Decan Facultatea de Științele Educației, Comunicare și Relații Internaționale, Universitatea "Titu Maiorescu" din București
Perspectiva studenților și presiunea pentru performanță universitară, impact pe sănătatea mintală a studenților: stres, burn-out, anxietate
· Radu LECA, Psiholog clinician
· Andra DUȚU, Director Educațional Uniunea Studenților din România
· Sergiu COVACI, Președinte Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România
Inteligența artificială în educație – direcții academice și tehnologice
· Prof. univ. dr. Grigore ALBEANU, Decan Facultatea de Inginerie și Informatică, Universitatea "Spiru Haret" din București
· Conf. univ. dr. Aurelian NICOLA, Decan Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Ovidius" din Constanța
· Prof. univ. dr. habil. inf. Bogdan George TUDORICĂ, Director al Departamentului Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
· Conf. univ. dr. Octavian BABAN, Director Departament, Institutul Teologic Baptist din București
· Lect. univ. dr. Dan PETRICA, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Departamentul de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Agora din Oradea
· Bogdan CHIRIEAC, Analist
13:50 – 14:00 | CONCLUZII ȘI ÎNCHIDEREA CONFERINȚEI
· Mădălina HIDEG, Sociolog
14:00 – 14:30 | NETWORKING LUNCH