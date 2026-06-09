Conferința Universităților, ediția a VI-a: Inteligența artificială în Educație- soluție sau problemă? 

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DC Media Group organizează, în data de 10 iunie 2026, cea de-a VI-a Ediție a Conferinței anuale dedicate învățământului superior din România intitulată ”Inteligența artificială în Educație-soluție sau problemă?”.

Conferința Universităților, ediția a VI-a, începe la ora 11.00 și se va desfășura în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

Evenimentul va fi transmis LIVE pe platformele: DC NewsTV, DC News și DC Business, pe paginile de Facebook ale acestora și pe Youtube DC News și DC Business.

Temele evenimentului

Digitalizarea universităților. Marile investiții din PNRR asigură inclusiv infrastructura pentru integrarea AI.

Inteligența artificială în educație: soluție (pentru învățare și cercetare) problemă (incorectitudine și dependență). Trebuie interzisă sau integrată în curriculă?

Etică și ghiduri pentru folosirea AI în universități. Sunt necesare?

Declinul demografic- este criză de studenți în universități? Care ar fi soluțiile?

Cum creștem accesul elevilor din medii defavorizate și din rural la studii universitare?

Internship-ul: cât de mult se implică universitățile, modele de bune practici pentru practica studențească.

Presiunea pentru performanță universitară, impact pe sănătatea mintală a studenților: stres, burn-out, anxietate.

Oferta universităților din România pentru noua generație de studenți.

Valorificarea expertizei universităților românești prin atragerea de studenți străini. Exemplu, atragerea de studenți indieni în condițiile Parteneriatului Strategic India - UE

AGENDĂ CONFERINȚA UNIVERSITĂȚILOR EDIȚIA A VI-A

Moderator: Lect. univ. dr. Val VÂLCU

10:30 – 11:00 | Înregistrare participanți & Welcome Coffee

11:00 – 11:20 | DESCHIDEREA OFICIALĂ:

Prof. univ. dr. Sorin-Mihai CÎMPEANU, Rector U.S.A.M.V. București

Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN, Ministrul Educației și Cercetării și Rector Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava ONLINE

11:20 – 13:50 | Inteligența artificială în Educație - Dezbateri, prezentări și soluții

SPEAKERI

· E.S. Dr. Manoj Kumar MOHAPATRA, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii India în România

· Alexandru GHIGIU, Președinte Comisia pentru învățământ, Camera Deputaților

· Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, Rector Academia de Studii Economice din București

· Mihnea Cosmin COSTOIU, Rector Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

· Chest. Conf. univ. dr. Cătălin ANDRUȘ, Comandant (Rector) Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti

· Monica ANISIE, Secretar Comisia pentru învățământ, știință și inovare, Senatul României

· Robert CAZANCIUC, Senator

· Conf. dr. arh. Alexandru CĂLIN, Rector Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București

· Prof. univ. dr. Diana Asinefta MOȘ, Rector Universitatea Națională de Muzică din București

· Prof. univ. dr. Liviu LUCACI, Rector Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. Caragiale" din București

· Prof. univ. dr. habil. Costel NEGRICEA, Rector Universitatea Româno-Americană din București

· Prof. univ. dr. Steve O. MICHAEL, Rector Universitatea "Danubius" din Galați

· Ștefan PĂLĂRIE, Președinte Comisia pentru învățământ, știință și inovare, Senatul României

· Conf. univ. dr. Ștefan BUSNATU, Prorector pentru dezvoltarea infrastructurii informaționale, digitalizare și tehnologii inovative, UMF "Carol Davila" din București

· Prof. univ. dr. Virgil BĂRAN, Director Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat, Universitatea din București

· Prof. univ. dr. ing. Remus ZĂGAN, Președinte Senat Universitatea Maritimă din Constanța

· Prof. univ. dr. Sorin IVAN, Decan Facultatea de Științele Educației, Comunicare și Relații Internaționale, Universitatea "Titu Maiorescu" din București

Perspectiva studenților și presiunea pentru performanță universitară, impact pe sănătatea mintală a studenților: stres, burn-out, anxietate

· Radu LECA, Psiholog clinician

· Andra DUȚU, Director Educațional Uniunea Studenților din România

· Sergiu COVACI, Președinte Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România

Inteligența artificială în educație – direcții academice și tehnologice

· Prof. univ. dr. Grigore ALBEANU, Decan Facultatea de Inginerie și Informatică, Universitatea "Spiru Haret" din București

· Conf. univ. dr. Aurelian NICOLA, Decan Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Ovidius" din Constanța

· Prof. univ. dr. habil. inf. Bogdan George TUDORICĂ, Director al Departamentului Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

· Conf. univ. dr. Octavian BABAN, Director Departament, Institutul Teologic Baptist din București

· Lect. univ. dr. Dan PETRICA, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Departamentul de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Agora din Oradea

· Bogdan CHIRIEAC, Analist

13:50 – 14:00 | CONCLUZII ȘI ÎNCHIDEREA CONFERINȚEI

· Mădălina HIDEG, Sociolog

14:00 – 14:30 | NETWORKING LUNCH