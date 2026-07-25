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DCNews Stiri Internațional Stagiară NATO, arestată pentru suspiciuni de spionaj. Anchetatorii vorbesc despre o țară terță

Stagiară NATO, arestată pentru suspiciuni de spionaj. Anchetatorii vorbesc despre o țară terță

Loredana Iriciuc Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 25 Iul 2026
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Ankara Summit NATO
foto ilustrativ Agerpres/ Summit NATO Ankara

O cetăţeană canadiană de origine chineză, stagiară la NATO, a fost arestată joi de poliţia judiciară federală belgiană pentru suspiciuni de „spionaj în beneficiul unei ţări terţe”, a anunţat sâmbătă parchetul federal belgian, citat de AFP.

Stagiara lucra la cartierul general strategic al Puterilor Aliate în Europa ale NATO (SHAPE), la Mons.

„Ea este suspectată că făcea spionaj în profitul unei ţări terţe şi de participare la o organizaţie criminală”, a indicat parchetul federal într-un comunicat.

„Suspecta atrăsese atenţia serviciilor de securitate ale SHAPE, care au denunţat faptele la Serviciul General de Informaţii şi Securitate (SGRS)”, a continuat parchetul, fără alte precizări despre natura faptelor.

După deschiderea dosarului, parchetul a încredinţat ancheta poliţiei judiciare federale din Charleroi, care a efectuat joi percheziţii la domiciliul suspectei, precum şi la locul său de muncă.

Judecătorul de instrucţie a plasat-o vineri pe suspectă sub mandat de reţinere, informează Agerpres.

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