Trump nu va bloca extrădarea fraților Tate în Regatul Unit, anunță Casa Albă

Tristan Tate (stânga) și Andrew Tate (dreapta). Sursa Foto: Agerpres

Donald Trump nu se va opune extrădării fraților Tate în Regatul Unit, a transmis Casa Albă, în contextul procesului care îi vizează pe cei doi.

Donald Trump nu se va opune extrădării influencer-ului Andrew Tate şi a fratelui său Tristan în Regatul Unit, unde cei doi sunt urmăriţi pentru violuri prezumate, a anunţat joi Casa Albă, relatează AFP.

Influencer-ul şi fratele său mai mic au fost arestaţi sâmbătă la Miami, o reţinere despre care avocatul lor a spus că este "motivată politic". Fraţii Tate contestă extrădarea lor în Regatul Unit.

Întrebată în conferinţa de presă zilnică dacă preşedintele american ar putea interveni în procedura de extrădare, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe Karoline Leavitt a răspuns negativ.

Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio s-a distanţat şi el de acest caz.

"Nu există niciun rol pe care să-l jucăm în acest stadiu, şi poate niciodată, în această afacere", le-a spus el miercuri jurnaliştilor în Filipine, unde se afla pentru reuniune la nivel de miniştri de externe a Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est.

Fraţii Tate sunt susţinători puternici ai lui Donald Trump

Fraţii Tate sunt susţinători puternici ai lui Donald Trump, iar Andrew Tate a încercat în trecut să înnoade relaţii cu fiii lui Donald Trump Don Jr şi Barron, potrivit media americane.

Fraţii Tate au fost arestaţi după ce parchetul britanic a anunţat noi acuzaţii împotriva lor pentru viol, trafic de fiinţe umane în scopuri de exploatare sexuală şi agresiune.

Cei doi fraţi se confruntă acum cu 42 de capete de acuzare în cazul lui Andrew şi 17 în cazul lui Tristan.

"Ne opunem evident extrădării pentru că Andrew şi Tristan sunt nevinovaţi", a declarat avocatul lor, Joseph McBride, după o audiere consacrată cazului lor într-un tribunal din Miami.

Andrew Tate şi fratele său au fost deja încarceraţi timp de câteva luni în România, unde au trăit mai mulţi ani şi au fost acuzaţi că au înşelat mai multe femei în scopuri de exploatare sexuală, inclusiv minore, înainte de a primi permisiunea să părăsească ţara, notează AFP.

În martie 2025, statul american Florida a deschis o anchetă penală care îi vizează pe cei doi fraţi. Stadiul acestei anchete nu este cunoscut, mai scrie AFP, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Americanii au făcut publice documentele din dosarul privind extrădarea fraților Tate. Ce acuzații formulează autoritățile britanice

