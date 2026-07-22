Trump amenință Iranul: SUA vor distruge un pod sau o centrală electrică după fiecare atac în Strâmtoarea Ormuz

Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump. Imagine realizata cu AI

Donald Trump a amenințat că SUA vor lovi infrastructura Iranului după fiecare atac asupra unei nave americane în Strâmtoarea Ormuz.

Pentru fiecare atac împotriva unui vas american în Strâmtoarea Ormuz, armata SUA va distruge un pod sau o centrală electrică de pe teritoriul Iranului, a amenințat Donald Trump în cea mai recentă apariție a sa.

Ideea de a lovi infrastructura civilă iraniană apare în contextul în care războiul cu regimul de la Teheran intră într-un nou stagiu de escaladare, iar problemele economice la nivel global par să crească. Prețurile țițeiului sunt în creștere, iar toate acestea au loc chiar înainte de alegerile intermediare din toamnă.

SUA au inițiat un nou val de lovituri asupra regimului iranian în noaptea de marți spre miercuri. Iranul a lansat o ripostă. În Bahrain și Arabia Saudită au fost emise alerte, iar un oraș iordanian aflat în imediata apropiere a Israelului a fost atacat cu rachete.

Având în vedere că negocierile sunt aproape blocate, atât americanii, cât și iranienii au încercat să obțină noi avantaje strategice pe câmpul de luptă prin atacarea infrastructurii adversarului. Teheranul a venit cu un răspuns împotriva americanilor prin lansarea de bombardamente asupra infrastructurii energetice și a instalațiilor de desalinizare din statele vecine, state din Golf aliate ale SUA.

Dreptul internațional interzice astfel de atacuri. Excepția survine atunci când infrastructura este utilizată în scopuri ofensive sau militare. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat, marți, aceste atacuri, pe care le-a descris drept „inacceptabile”.

Costurile războiului cresc în fiecare zi

Economia globală a fost profund afectată de închiderea Strâmtorii Ormuz. În timp de pace, aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale comercializate la nivel mondial treceau pe acolo. Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, amenință din nou că vor ataca navele saudite din Marea Roșie, punând în pericol una dintre cele mai importante rute comerciale din lume.

„De acum înainte, de fiecare dată când Republica Islamică Iran va trage asupra unei nave în Strâmtoarea Ormuz, fie cu o rachetă, o dronă sau orice alt dispozitiv ori armă, Statele Unite vor bombarda și distruge UN POD SAU O CENTRALĂ ELECTRICĂ”, a scris Trump pe rețelele sociale.

Trump urma să ajungă miercuri la baza aeriană Dover, unde erau aduse rămășițele celor patru militari americani uciși de Iran. Cu o zi înainte, secretarul apărării, Pete Hegseth, declara în Senat că războiul a costat deja Statele Unite 37,5 miliarde de dolari, potrivit AP.

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