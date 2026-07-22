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Descoperire macabră sub un pod, după un apel la 112

Dana Mihai Autor: Dana Mihai
Data publicării: 22 Iul 2026
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Un bărbat de 46 de ani a fost găsit fără viață sub un pod. Ce au descoperit salvatorii
Imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres

Pompierii din județul Neamț au intervenit, miercuri după-amiază, după ce un apel la 112 a anunțat că o persoană se află inconștientă sub un pod, în comuna Țibucani.

La sosirea echipajelor, salvatorii au descoperit un bărbat în vârstă de 46 de ani prins sub un scuter, fără semne vitale.

Echipaje de intervenție trimise de urgență la fața locului

Potrivit ISU Neamț, sesizarea a fost primită în jurul orei 16:45, iar la fața locului au fost trimise echipaje de la Detașamentul de Pompieri Târgu-Neamț, Serviciul de Ambulanță Județean și Inspectoratul de Poliție Județean.

Pompierii au îndepărtat scuterul și au extras victima de sub pod, însă bărbatul era deja decedat. Circumstanțele în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite de polițiști.

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