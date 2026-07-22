VIDEO / Incendiu devastator la o fabrică din Brașov. Peste 100 de pompieri şi 27 de mijloace de intervenţie au fost mobilizate: Nu excludem o altă explozie

Incendiu devastator la o fabrică de produse din lemn din Brașov. Sursa Foto Facebook: RO Military&Police si ISU Brasov

Peste 100 de pompieri intervin pentru stingerea incendiului izbucnit la o fabrică de prelucrare a lemnului din Brașov.

Un efectiv de peste 100 de pompieri şi 27 de mijloace de intervenţie au fost mobilizate pentru stingerea incendiului izbucnit, miercuri dimineaţă, la o fabrică de prelucrare a lemnului din municipiul Braşov, a precizat şeful Inspectoratului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), general de brigadă Iulian Marciu.

Conform acestuia, au fost prealertaţi şi au ajuns la faţa locului aproximativ 100 de pompieri şi 27 de mijloace de intervenţie, dintre care 11 maşini cu apă şi spună - una fiind de la SVSU Cristian şi două de la ISU Covasna, două containere multirisc, un echipaj CBRN, autospeciala cu roboţi şi un ventilator de mare capacitate.

Potrivit lui Marciu, incendiul este ţinut sub control, iar în prezent se lucrează la răcirea anumitor zone de la locul acestuia.

"Încă mai pot apărea pericole. Nu putem să excludem niciun fel de risc, inclusiv o altă explozie"

"Încă mai pot apărea pericole, având în vedere că, chiar dacă instalaţia nu funcţionează, pe traseele tehnologice se mai află praf sau substanţe combustibile. Nu putem să excludem niciun fel de risc, inclusiv o altă explozie. Ţinem sub control, colegii noştri se ocupă să răcească zona şi să evacueze materialele care pot produce probleme", a precizat şeful ISU Braşov.

El a menţionat că prezenţa echipajului CBRN este necesară în contextul în care operatorul economic foloseşte substanţe chimice în procesele tehnologice.

Incendiul a fost anunţat la ora 6,29, iar în jurul prânzului arseseră deja 6.200 de metri pătraţi.

După prima explozie, care a fost urmată de un incendiu puternic cu degajare mare de fum, în jurul orei 9,00 s-a produs o nouă deflagraţie la o bandă transportoare de legătură între două dintre halele fabricii.

Din fericire, salvatorii sosiţi la faţa locului nu au identificat victime, astfel că Planul roşu de intervenţie, activat iniţial de către autorităţi, a fost dezactivat, conform Agerpres.

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