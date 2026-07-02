Inundaţii în Braşov, din cauza ploii. Două maşini şi o ambulanţă, blocate din cauza apei

Sursa foto: Agerpres

Ploile torenţiale au provocat inundaţii pe străzile din municipiul Braşov.

Mai multe beciuri, curţi şi subsoluri au fost inundate, joi seară, în municipiul Braşov, în urma ploilor torenţiale, iar două autoturisme şi o ambulanţă au rămas blocate în zona unui pasaj din cauza acumulării de apă.

"În urma ploilor torenţiale, în municipiul Braşov s-au înregistrat mai multe situaţii de urgenţă. Până în acest moment, au fost anunţate 16 beciuri, curţi şi subsoluri inundate, precum şi patru copaci prăbuşiţi (doi pe strada 13 Decembrie, unul pe strada Carierei şi unul pe Calea Făgăraşului)", a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov.

Conform sursei citate, două autoturisme şi o ambulanţă au rămas blocate din cauza acumulării de apă în zona pasajului de pe strada Hărmanului, iar echipajele de intervenţie acţionează pentru scoaterea autoturismelor şi remedierea situaţiei.

De asemenea, echipajele intervin pentru îndepărtarea copacilor căzuţi şi evacuarea apei din subsoluri şi curţi.